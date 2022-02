Von Daniel Hund

Mannheim. Marcel Seegert, 27, schüttelte den Kopf, zuckte mit den Schultern und verdrehte immer wieder die Augen. Richtig angefressen sah er aus, der Capitano des SV Waldhof. Fast so, als hätten die Buwe gerade den nächsten Rückschlag im Kampf um den Zweitliga-Aufstieg kassiert. Doch eigentlich war alles gut: Waldhof 2, Halle 1. So stand’s nach 90 Minuten im Leuna-Chemie-Stadion, der Heimspielstätte des Halleschen FC.

Und Seegert? Der machte sich unmittelbar nach dem Schlusspfiff auf die große Abklatsch-Runde. Spieler, Trainer, Betreuer – "Cello" verteilte einen Klaps nach dem anderen. Aber warum dieser Gesichtsausdruck, dieser Mieser-Peter-Look trotz des Dreiers an der Saale? Das täuschte. Seegert war nicht sauer, sondern platt. Total ausgepumpt. Aufgerieben von einem Spiel, das nichts für schwache Nerven war. Von zwei Halbzeiten, die unterschiedlicher kaum hätten sein können.

Erst Wackel- dann Vollgas-Waldhof.

Emotionslos, körperlos, ja fast schon orientierungslos, das waren die Blau-Schwarzen im ersten Durchgang, um nach der Pause doch den Turbo zu zünden. Mit viel Leidenschaft, durchdachten Spielzügen und einer Jetzt-erst-recht-Mentalität.

Verantwortlich für die Leistungsexplosion: Trainer Patrick Glöckner, 45. Die Halbzeit war seine große Bühne. Richtig sauer soll er da nach RNZ-Infos gewesen sein, impulsiv ohne Ende. Danach hatte er gut lachen. Glöckner vielsagend: "Ja, ich denke schon, dass das meine lauteste Ansprache bislang in dieser Saison war."

Dass Spiele in Halle derzeit keine Kaffee-Fahrten sind, war vorher klar: Vier Spiele, zehn Punkte, kein Gegentor und zuletzt drei Siege am Stück. Das war der HFC der letzten Wochen. Vom Kellerkind zur Mannschaft der Stunde in Rekordzeit.

Viel breiter kann eine Brust also kaum sein. Der SVW bekam das schnell zu spüren. Halle war am Drücker, eroberte Bälle, schwärmte immer wieder gefährlich aus. Die Quittung: Nach einem langen Einwurf landete der Ball vor den Füßen von Jan Shcherbakovski, der ihn knallhart im Waldhof-Kasten versenkte (17.).

Die Antwort des SVW ließ auf sich warten, kam aber. Und wie: Ecke Marc Schnatterer, Verwirrung im Sechzehner. Doch Pascal Sohm, Dominik Martinovic und Gerrit Gohlke bringen im Fünfmeter-Raum das Kunststück fertig, drei Chancen in zehn Sekunden zu verballern (27.). Eine Szene, die man so umschreiben kann: Pleiten, Pech und Mega-Pannen.

Dass es Sohm, 30, besser kann, bewies er in der 42. Minute: Sehenswerter Flanken-Lauf Anton Donkor, präziser Kopfball "Sohmi" – 1:1. Und das kurz vor der Pause. Der perfekte Zeitpunkt.

Wenig später übernahm Lautsprecher Glöckner in den Katakomben. Der Rest ist bekannt: Waldhof-Dominanz. Chancen gab es einige. "Schnatti" hatte zwei, traf einmal den Innenpfosten. Schließlich war es Joseph Boyamba, der den Durchblick behielt: In der 72. Minute entwischte das ausgekochte Schlitzohr an der Strafraum-Kante allen, Martinovic sah’s aus dem Augenwinkel und legte quer. Der Abschluss war für "Jupp" Formsache: Torwart ausgeguckt, Maß genommen, Ball versenkt: 2:1. Die Entscheidung!

Freuen war danach erlaubt. Abheben nicht. Denn so schön und wichtig der Dreier auch war. Der erste Durchgang wirkte nach, bereitete auch Martinovic Bauchschmerzen. Der Deutsch-Kroate: "Der Sieg ist verdient, aber die erste Halbzeit war nicht gut, das müssen wir so offen sagen."

Am nächsten Sonntag wird eine starke Halbzeit nicht reichen. Braunschweig kommt. Dann heißt es Aufstiegswillige unter sich. Im näheren Umfeld des SVW wird bereits von einem echten Endspiel gesprochen. Heißt: Gewinnt der Waldhof, ist er weiter dick im Geschäft, verliert er, ist der Zweitliga-Zug wohl bereits ohne die Buwe abgefahren.

Ausgerechnet vor diesem Spiel ist Glöckner als Puzzle-König gefragt: Im Mittelfeld gehen die Spieler aus. Stefano Russo kassierte in Halle seine fünfte Gelbe Karte, Hamza Saghiri humpelte verletzt vom Platz und Fridolin Wagner plagt sich seit dem Lautern-Spiel mit Schmerzen im Oberschenkel herum. Der letzte Aufrechte: Marco Höger, der in Halle nach der Pause eine Top-Leistung gezeigt hat.

Sollten alle Stricke reißen, wäre Alexander Rossipal auch eine Alternative für die Doppelsechs. Im Pokal gegen Eintracht Frankfurt hat der Außenverteidiger bereits bewiesen, dass er es auch im Zentrum kann. In Halle fehlte zwar auch er wegen einer Schwellung im Knie, gegen Braunschweig wird er nach RNZ-Infos aber wieder zurückerwartet.

Doch das ist Zukunftsmusik. Am Samstag war erstmal eine kleine Kabinen-Party angesagt. Bei kernigen Hip-Hop-Klängen wurde der Dreier gebührend empfangen. Auch Seegert war da längst wieder in den Gute-Laune-Modus rüber geswitcht.

Halle: Schreiber - Vollert, Reddemann, Landgraf (78. Sternberg) - Wosz (46. Zulechner), Titsch-Rivero, Löhmannsröben, Guttau (78. Derstroff) - Shcherbakovski (66. Löder) - Eberwein, Huth (46. Kastenhofer).

Waldhof: Königsmann - Costly, Gohlke, Seegert, Donkor - Boyamba, Höger, Saghiri (66. Russo), Schnatterer (82. Ekincier) - Sohm, Martinovic (85. Butler).

Schiedsrichter: Haslberger (St. Wolfgang); Tore: 1:0 Shcherbakovski (17.), 1:1 Sohm (42.), 1:2 Boyamba (72.); Zuschauer: 4000