Von Daniel Hund

Mannheim. Die Saison ist gelaufen, spannend bleibt es trotzdem beim SV Waldhof. Die Frage aller Fragen: Wer trainiert die Buwe in der neuen Saison? Der Vertrag von Trainer Patrick Glöckner läuft aus. Die Fans sind gespalten. Manch einer will ihm eine weitere Chance geben, andere wünschen sich nichts sehnlicher als einen neuen starken Mann, der die Blau-Schwarzen in der kommenden Saison in Richtung Aufstieg peitscht.

In Kürze muss hier eine Entscheidung fallen, das gilt auch noch für den einen oder anderen Spieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Hier ein kurzer Überblick über die Vertragslage beim SVW: Marcel Seegert, Gerrit Gohlke, Marco Höger, Adrien Lebeau, Willy Sommer, Pascal Sohm, Dominik Martinovic, Jan-Christoph Bartels, Alexander Rossipal, Fridolin Wagner, Stefano Russo, Baris Ekincier und Lucien Hawryluk besitzen noch ein gültiges Arbeitspapier.

Anders ist das bei Jesper Verlaat, Timo Königsmann, Jan Just, Anton Donkor, Marcel Gottschling, Leonce Kouadio, Mohamed Gouaida, Hamza Saghiri, Onur Ünlücifci, Marc Schnatterer, Marcel Costly, Joseph Boyamba, Gillian Jurcher und Anthony Roczen. Zudem laufen die Leihverträge mit Dominik Kother und Justin Butler aus.

Oder anders: Tim Schork, der Sportdirektor der Waldhöfer, hat ein paar Baustellen vor der Brust. Nach Informationen dieser Zeitung werden bereits eifrig Gespräche geführt – natürlich auch mit potenziellen Neuzugängen. Die Autobahn ist derzeit Schorks zweites Zuhause. Im Visier sollen Ergänzungsspieler sein, aber auch Kandidaten für die Startelf, die eine gewisse Erfahrung mitbringen.

Wie aus Spielerberater-Kreisen zu vernehmen ist, sollen auch Spielmacher-Typen auf dem Schirm sein. Vor allem aber Fußballer, die aus dem Mittelfeld heraus für mehr Torgefahr sorgen können. Auch mal aus der Distanz abziehen, nicht nur Pässe aus dem Fuß schütteln.