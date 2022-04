Von Ronny Ding

Mannheim. Am Montagabend lud der SV Waldhof zur Mitgliederversammlung. Nach der coronabedingten Absage, die Versammlung war schon für den letzten November geplant, fanden sich überraschend nur 181 Mitglieder im Eventcenter Mannheim ein. Die Veranstaltung verlief sehr harmonisch, bei der Aussprache gab es nur wenige Wortmeldungen. Die wichtigsten Tagesordnungspunkte waren die Neuwahl von Präsidium, dem Aufsichtsrat, des Wahlausschusses und der Kassen- und Rechnungsprüfer.

Die wichtigste Entscheidung wurde um kurz vor 21 Uhr verkündet: Bernd Beetz bleibt für drei weitere Jahre Präsident des Traditionsvereins. Mehrere Enthaltungen gab es allerdings vor allem aus der aktiven Fanszene, so dass nur 113 Mitglieder mit "Ja" stimmten. Mit im Boot bleiben alle bisherigen Vorstandsmitglieder Birgit Loewer-Hirsch, Horst Seyfferle und Tobias Schmidt. Die Wahlen der anderen Gremien zogen sich hin, da sich bei der Wahl des Aufsichtsrates zehn Kandidaten für sieben Plätze zur Verfügung stellten. Die Wahlergebnisse standen erst nach dem Redaktionsschluss fest.

Vor den Wahlen gab es schon elf Tagesordnungspunkte. Mit überwältigender Mehrheit genehmigt wurden von den Anwesenden sowohl notwendig gewordene Satzungsänderungen als auch die Umbenennung der Südtribüne des Carl-Benz-Stadions in Walter-Pradt-Tribüne. Der Vorschlag der Umbenennung kam von "Pro Waldhof". Die Fan-Dach-Organisation machte sich in den letzten Wochen und Monaten stark für ihre Idee. Pradt ist für viele Fans auch Jahre nach seinem viel zu frühen Ableben ein Sympathieträger geblieben. Er war nicht nur für viele Jahre Stammtorwart des SV Waldhof in den sportlichen Glanzzeiten in der Bundesliga, sondern nach Beendigung seiner aktiven Karriere in zahlreichen weiteren Funktionen tätig.

Eine Ehrung erhielten zwei namhafte Mitglieder. Der langjährige Jugendleiter Horst Kilian wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet und der seit vielen Jahren im Jugendbereich stark engagierte Mike Schüssler zum Ehrenmitglied ernannt.