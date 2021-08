Von Daniel Hund

Mannheim. In der Waldhof-Welt, dem neuen Fanshop des SV Waldhof, fand eine Frage-Runde statt, bei der die Fans Markus Kompp, den Geschäftsführer des SVW, mit Fragen bombardieren konnten. Und dabei ging es ordentlich zur Sache. Die RNZ hat die wichtigsten Passagen zusammengetragen.

Fanfrage: Es wurde das Ziel ausgegeben, dass man jedes Spiel gewinnen wird. Mittlerweile ist man am dritten Spieltag noch sieglos. Passt das zusammen?

Markus Kompp. Foto: vaf

Kompp: Ja, cool, oder? Ich könnte meine Aussage diesbezüglich jetzt relativieren, aber wir sind die letzten Jahre immer bescheiden angegangen. Das Budget haben wir Jahr für Jahr erhöht und das auch immer rechtzeitig im Februar kommuniziert. Und diesmal wurde das Budget wirklich deutlich erhöht. Deshalb haben wir uns im Februar für ein kalkuliertes Risiko entschieden. Den Trainer und die Sportliche Leitung haben wir im Mai über diese Pläne informiert. Und ihnen auch gesagt, dass wir unsere Pläne öffentlich machen werden. Wir sind mit der neuen Zielsetzung auch ganz bewusst vor dem ersten Spiel rausgegangen. Denn ich konnte Aussagen wie: ‚Jeder kann jeden schlagen‘, oder: ‚Die Liga ist ausgeglichen‘, nicht mehr hören. Wir sind jetzt das dritte Jahr in der Dritten Liga und da braucht man eine breitere Brust und etwas Arroganz. Natürlich war mir auch klar, dass es nach wie vor auch Niederlagen geben wird. Mir ging es einfach darum, dass wir selbstbewusster in die Spiele gehen. Wenn Würzburg ins Carl-Benz-Stadion kommt, muss es Angst haben. Es muss klar sein, dass wir der große SVW sind. Das alles hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, aber mit Vollgas.

Fanfrage: Sollte man diese Einstellung dann nicht auch den Spielern vermitteln?

Kompp: Die letzten Jahre hatten wir immer tief gestapelt. Ich glaube es ist wichtig, wenn wir die Kommunikation um 180 Grad drehen, und das in die Mannschaft und zu den Fans transportieren. Unentschieden gegen Würzburg, das war eine Katastrophe. Aber am Ende dieses Spiels, als wir gedrückt haben, habe ich gemerkt, dass wir diesen Spirit haben und ihn jetzt noch in Punkte ummünzen müssen. Dann werden wir erfolgreich sein. Wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, dann ist es so. Aber wir müssen mit dem Willen in die Spiele gehen, dass wir dieses Jahr aufsteigen wollen. Dann können wir das auch schaffen. Es war wirklich alles intern abgesprochen, was wir verkünden. Keiner musste sich nach diesen Aussagen wundern.

Fanfrage: Gibt es einen Wunschgegner für die zweite Pokal-Runde?

Kompp: Das Spiel gegen die Eintracht war sensationell. Der nächste Gegner ist mir jetzt wirklich egal, Hauptsache wir hauen ihn weg. Es geht da auch nicht ums Finanzielle. Denn mit dem Geld aus dem Pokal haben wir nicht geplant. Das Geld geht ohnehin wieder, dieser Erfolg bleibt dagegen. Eigentlich war mein Wunschgegner ja der SV Sandhausen, aber der ist ausgeschieden. Falls wieder 12.000 Zuschauer ins Stadion dürfen, bin ich mir sicher, dass wir ausverkauft sein werden. Gegen wen auch immer.

Fanfrage: Ist der Aufstieg in die Zweite Liga wirklich realistisch?

Kompp: Ist er. Wir setzen uns nur realistische Ziele. Im ersten Drittliga-Jahr waren wir bis Corona ganz vorne dabei. Letzte Saison hatten wir auch sehr gute Phasen. Aber da war es eine Berg- und Talfahrt.

Fanfrage: Wann kriegen wir einen Trainer, der uns weiterbringt?

Kompp: Jeder Trainer hat seine Stärken und Schwächen. Auch jetzt gegen Würzburg hat die Mannschaft gut gearbeitet. Gegen Eintracht Frankfurt ging die Taktik des Trainers sehr gut auf. Und auch unsere Spieler bringt Patrick Glöckner weiter. Patrick macht einen guten Job. Er ist ein Trainer, der seinen Weg gehen wird. Ob beim Waldhof oder woanders, muss man sehen.

Fanfrage: Der Sportliche Leiter Jochen Kientz hat es bisher nicht geschafft, den Kader für die Vorbereitung zusammen zu kriegen. Spieler kommen während der Saison oder sind noch verletzt. Ist dies die Philosophie Zweite Liga?

Kompp: Jochen hat bislang am Ende des Tages immer geliefert. Jetzt kam ein Marco Höger dazu, mit dem niemand gerechnet hat. Ein Spieler, der die Qualität hat, noch in der Zweiten Liga zu spielen, unterschreibt bei uns nicht am 1. Juli. Diese Spieler loten noch den Markt aus. Und der ist momentan sehr wild, was sicher auch mit Corona zusammenhängt.

Zum Abschluss Fragen auf die nur mit "ja" oder "nein" geantwortet werden durfte:

Fanfrage: Spielt der SV Waldhof 2030 in der 1. Liga?

Kompp (leicht zögerlich): Ja.

Fanfrage: Spielt der SVW in zehn Jahren noch im Carl-Benz-Stadion?

Kompp: Nein. (Anmerkung der Redaktion: Hinter den Kulissen ist schon seit längerem im Gespräch, dass das Carl-Benz-Stadion abgerissen wird, und der SVW eine neue Heimspielstätte bekommt)

Fanfrage: Beendet der SVW die aktuelle Saison vor dem 1. FC Kaiserslautern?

Kompp: Ja.