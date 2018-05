Mannheim. (pol/mare) Nach der 0:1-Niederlage gegen den KFC Uerdingen im Hinspiel der Relegation zum Aufstieg in die Dritte Liga geht es für den SV Waldhof Mannheim am Sonntag um alles. Der Unterstützung der Fans können sich die "Buben" gewiss sein: Das Carl-Benz-Stadion ist ausverkauft. RNZonline fasst alle Infos zum Spiel zusammen.

Anpfiff in Mannheim ist am kommenden Sonntag um 14 Uhr. Mit 24.243 Karten wurden abgesetzt - ausverkauft. Am Stadion öffnen deshalb keine Tageskassen. Die Stadiontore im Carl-Benz-Stadion öffnen um 11.30 Uhr.

Anreise und Parkplätze: Der SV Waldhof und die Polizei bitten um eine rechtzeitige Anreise zum Spiel, da die Partie pünktlich um 14 Uhr angepfiffen werden muss.

Bedingt durch die erwartete Zuschauerzahl sowie Parallelveranstaltungen im Innenstadtbereich (unter anderem findet ein Stadtfest statt) oder dem angrenzenden Luisenpark, kann es zu Verkehrsbehinderungen in der Vor- und Nachspielphase, teilt die Polizei mit.

Eine frühzeitige Anreise und Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs wird daher jedem Stadionbesucher angeraten (Anreiseweg per Auto oder ÖPNV finden Sie hier)

Aufgrund der hohen Zuschauerzahl stehen zusätzliche Parkmöglichkeiten auf dem Großparkplatz P20 unweit des Maimarktes zur Verfügung. Speziell diese Parkflächen sollten verstärkt genutzt werden. Die RNV wird, wie üblich, zusätzliche Verstärkerfahrten anbieten.

Zugangskontrollen: Auch aufgrund der besonderen Bedeutung des Aufstiegsspiels werden durch den Veranstalter intensive Zugangskontrollen notwendig, weshalb nochmals eine frühzeitige Anreise empfohlen wird.

TV: Der SWR und der WDR übertragen beide das Spiel ab 14 Uhr. Ebenso gibt es im Internet einen Livestream auf www.swr.de/sport sowie in der SWR Mediathek.

Sportliche Ausgangslage: Waldhof muss gewinnen. Dem KFC genügt schon ein Unentschieden zum Gang in die höhere Klasse. Nur mit einem 1:0-Sieg des SV Waldhof würde die Partie in die Verlängerung gehen und auch ein Elfmeterschießen möglich. Gewinnt Mannheim zwar mit einem Tor Vorsprung, aber auch Uerdingen trifft, steigen die Krefelder in die Dritte Liga auf. Mit einem höheren Sieg gelingt der Elf von Trainer Bernhard Trares der ersehnte Aufstieg im dritten Anlauf.