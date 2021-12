Mannheim. (rodi) Am Mittwochmittag trafen sich der SV Waldhof und sein ehemaliger Sportlicher Leiter Jochen Kientz, vertreten durch seinen Anwalt Professor Christoph Schickhardt, zu einem Gütetermin vor dem Mannheimer Arbeitsgericht. Die Seite von Kientz und dessen Anwalt klagt gegen die fristlose Kündigung des Vereins. Der Vorwurf des Clubs, die zuerst zur Freistellung von Kientz und kurz darauf in eine fristlose Kündigung mündete, lautet auf Verheimlichung eines positiven Corona-Tests im Team des Drittligisten. Dies wollte Kientz so nicht stehenlassen und so zog man vor Gericht. Der Gütetermin endete zunächst ergebnislos, beide Parteien gaben ihre unterschiedliche Sicht der Dinge wieder.

Interessant war, dass der vorsitzende Richter Rolf Maier die Angelegenheit nur über die Presse verfolgte, da ihm keinerlei Informationen der beiden Parteien vorlagen. Im rund 20 Minuten dauernden Austausch regte SVW-Anwalt Ralph Lütkehaus von der Kanzlei Pohl und Bauer zu Beginn der Verhandlung an, ein Güterichterverfahren durchzuführen. Bevor der gegnerische Anwalt Schickhardt auf diesen Vorschlag einging, kritisierte er heftig die Vorgehensweise des Clubs. Der SV Waldhof würde nur über Talkshows und Pressekonferenzen zu diesem Thema kommunizieren, seine Schreiben an den Club seien allesamt unbeantwortet geblieben. Lütkehaus betonte nach dem Ende der Verhandlung, dass eine solche Vorgehensweise unterschiedliche Darstellungen nicht unüblich seien.

Schickhardt wiederum betonte, dass er es nicht in Ordnung finde, dass sein Mandant ohne Anhörung und ohne Begründung des Clubs den Stuhl vor die Tür gesetzt bekam. Schickhardt: "Es geht um die Reputation von Herrn Kientz. Er genießt landesweit ein hohes Ansehen und ihm wird die Möglichkeit genommen, bei seiner Arbeitssuche Fuß zu fassen." Der bekannte Anwalt möchte erreichen, dass sein Mandant zu 100 Prozent rehabilitiert wird. Der SV Waldhof müsse den entstandenen Schaden nach der im Oktober vollzogenen Freistellung wieder gutmachen. Nicht zu vergessen, dass der SV Waldhof sowieso schon früher hätte reagieren müssen. "Für die Reputation von Jochen Kientz werde ich kämpfen", so Schickhardt.

Kurzzeitig musste Richter Maier im Verlauf der Verhandlung eingreifen, weil sich beide Parteien gegenseitig ins Wort fielen. Letztlich einigten sich beide Parteien auf ein Güterichterverfahren. Dieses soll im Januar über die Bühne gehen und ist die letzte Möglichkeit, ein länger andauerndes Verfahren zu umgehen und wo auch Zeugen gehört werden können. Sollte beim Güterichtertermin keine Einigung erzielt werden, wird man sich voraussichtlich im Juni vor Gericht wiedersehen.

Update: Mittwoch, 22. Dezember 2021, 17.45 Uhr