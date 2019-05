Karlsruhe. (miwi) Einmal stand Jannik Sommer noch vor der Tribüne, auf der Fans in den blau-schwarzen Trikot stehen. Einmal noch winkte er und noch einmal wurde sein Name von mehr als 1000 Kehlen skandiert. Das BFV Pokalfinale zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Waldhof war nicht nur die letzte Partie einer langen Saison, sondern auch der letzte Auftritt von Sommer für die Mannheimer. Nach vier Jahren verlässt der Mittelfeldspieler den SVW und wechselt zum FC Homburg. "Jetzt ist es vorbei", sagte Sommer nach dem 3:5 und seine Augen waren leicht gerötet. Der Abschied ging dem Publikumsliebling sichtlich nahe.

Zunächst aber ärgerte er sich darüber, dass es zum Abschied eine Niederlage gegeben hatte. "Bitter war das heute", sagte Sommer - und um seinen Hals hing eine Silbermedaille. "Wir dominieren die erste Halbzeit komplett, aber zur Pause steht es 2:2", grantelte er: "Dann sitzt du in der Kabine und weißt gar nicht, was los ist." Sportlich war die Wertigkeit der Partie überschaubar gewesen, weil beide Klubs die Qualifikation für den DFB-Pokal schon sicher hatten, aber der Ehrgeiz von Sommer war ungebrochen groß.

In seinem letzten Spiel stand er noch einmal 90 Minuten auf dem Platz. In den zurückliegenden Monaten war das selten der Fall, zuletzt hatte der torgefährliche Außenbahnspieler etwas den Anschluss verloren. In seinem finalen Auftritt im Waldhof-Trikot bewies er noch einmal seine Qualität, in dem er das 2:0 einleitete und das 3:4 selbst erzielte.

"Ich hätte mich gerne mit dem Pokal verabschiedet", erklärte er - doch völlig niedergeschlagen wirkte Sommer nicht. Schließlich war der wichtigere Auftrag schon vor ein paar Wochen erfolgreich erledigt worden. "Dass wir zum Schluss aufsteigen, das ist das größte Geschenk", sagte die Nummer 20 des SVW. Sommer war drei Mal beim Scheitern in den Aufstiegsplayoffs dabei, er hatte bittere Tränen geweint. Vor ein paar Wochen weinte er erneut - diesmal waren es allerdings Tränen des Glücks: "Diese Zeit hier beim Waldhof werde ich nie vergessen."

Es ist kein Geheimnis, dass Sommer gerne mit dem Klub in die 3. Liga gegangen wäre, aber der SVW unterbreitete ihm kein Angebot mehr. Das gehört zum Profi-Geschäft - und der SV Waldhof ist jetzt laut Spielklasse ein Profiklub.