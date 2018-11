Mannheim. (miwi) Bei der Suche nach einem Präsidenten deutet sich für den Fußball-Regionalligisten SV Waldhof eine überraschende, gleichzeitig aber eine nahestehende Lösung ab. Nach dem angekündigten Rückzug des bisherigen Präsidenten Klaus-Rüdiger Geschwill mitsamt seines Vorstandsteams brauchen die Blau-Schwarzen bis zur Mitgliederversammlung am 28. November einen geeigneten Kandidaten.

Bisher blieb die Ausschau ohne Erfolg, jetzt hat sich allerdings Bernd Beetz bereit erklärt, das Amt auszuüben. Damit könnte der Investor der Mannheimer in gut einer Woche gleichzeitig zum Präsidenten des Vereins werden, einen geeigneten weiteren Anwärter gibt es bislang nicht.

Der Unternehmer hat seine Kandidatur nach Informationen der RNZ beim Wahlausschuss der Waldhöfer angemeldet. Der Entschluss von Beetz, nicht nur als Geldgeber für die Spielbetriebs-GmbH zu fungieren, sondern gleichzeitig auch als Präsident des e.V. tätig zu sein, dürfte, sofern Beetz von den Vereinsmitgliedern das Vertrauen erhält, zumindest die internen Querelen beenden, die den Klub in den vergangenen Monaten begleiteten. Letztlich führte der Streit zum Rücktritt des Präsidiums Geschwill.

Es hatte immer wieder Unstimmigkeiten wegen der 50+1-Regelung gegeben, nach der der Verein weiterhin die Entscheidungshoheit in zentralen Fragen haben muss, nachdem die Waldhöfer ihre Profimannschaft in eine Spielbetriebs-GmbH ausgegliedert hatten. Der Verein hält vier Stimmen im Aufsichtsrat der GmbH, Investor Beetz hält drei. Dennoch hatte sich in der Vergangenheit oft Beetz mit seinen Forderungen durchgesetzt.