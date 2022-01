Beinahe das 0:2: Waldhof Torhüter Timo Königsmann macht sich ganz lang, kommt aber nicht an den Ball, der letztlich gegen den langen Pfosten prallte. Foto: vaf

Von Ronny Ding

Mannheim. Wie schon im letzten Heimspiel wurde es für den SV Waldhof wieder nichts mit dem Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der 3. Liga, der zum direkten Aufstieg berechtigt. Statt vorzulegen und die davor platzierten Mannschaften Eintracht Braunschweig und 1. FC Kaiserslautern vor ihren Partien unter Druck zu setzen, vergeigten die Buwe ihr Spiel gegen Viktoria Köln nach einer schwachen Vorstellung mit 0:1. Will man im Aufstiegskampf nicht vorzeitig die Segel streichen, muss man nun eine detaillierte Fehleranalyse auf die Agenda setzen und die richtigen Lehren ziehen.

Hat sich Trainer Patrick Glöckner vielleicht selbst etwas verzockt. Jesper Verlaat fehlte gelbgesperrt und der Coach krempelte die Viererkette komplett um. Niklas Sommer kam neu in die Startelf und besetzte die rechte Verteidigerseite. Marcel Seegert verteidigte diesmal auf der rechten Innenposition, neben ihm stand Alexander Rossipal als Verlaat-Vertreter und Marcel Costly rückte von der rechten auf die linke Verteidigerseite. Über genau diese linke Seite des SVW kamen die Kölner dann auch unmittelbar nach der Halbzeitpause zum spielentscheidenden Treffer von David Philipp. Der etatmäßige Linksverteidiger Anton Donkor musste überraschend zunächst auf die Ersatzbank und kam erst nach knapp einer Stunde auf das Feld. "Durch dumme Ballverluste und Foulspiele haben wir den Gegner ins Spiel reingebracht. Nach dem Gegentor kamen wir bei dem schwer zu bespielenden Platz nicht mehr richtig rein", konnte auch Donkor nach dem Rückstand nicht viel bewegen. Nicht nur bei ihm herrschte nach dem Abpfiff viel Frust, weil man wenig bis keine Lösungen fand, um selbst zum Torerfolg zu kommen.

Die einst schöne Heimstärke hat sich der SVW jedenfalls weiter verhagelt. Seit das Team Mitte Oktober fast komplett in Quarantäne war, gelang nur noch gegen den 1.FC Saarbrücken ein Sieg im eigenen Stadion. Gegen die Konkurrenz aus Zwickau, Osnabrück oder Wehen Wiesbaden wurde es nach 90 Minuten wenigstens noch ein Unentschieden, aber das 0:1 gegen die Domstädter war nach der 1:3-Pleite gegen Borussia Dortmund II vor gut einer Woche nun bereits die zweite Heimpleite in Folge.

Ob es auch an den fehlenden Fans im Stadion liegt? Nur 500 waren gegen die Viktoria wieder genehmigt, doch wer diesmal draußen bleiben musste, brauchte sich wenigstens nicht zu ärgern. Statt haufenweise Chancen auszulassen, war die Offensive diesmal harmlos. Pascal Sohm hing vorne völlig in der Luft und der zuletzt etwas glücklose Dominik Martinovic kam diesmal ungewöhnlich für ihn auch zu überhaupt keinem gefährlichen Abschluss. "Die ersten 15 bis 20 Minuten hatten wir ein, zwei gute Aktionen im 16-Meter-Raum. Dann war es ein Spiel, welches ständig nach Foulspielen unterbrochen war. Wir haben viel versucht, aber die Kölner haben am Ende verdient gewonnen, weil sie sehr gut verteidigt haben und wir keine richtige Chance herausgespielt haben", sagte Martinovic.

Dabei hatte die Woche doch mit der Vertragsverlängerung von Mannschaftskapitän Marcel Seegert so positiv begonnen. "Ich glaube an den Weg vom Verein, deshalb bin ich da mit dem Herzen dabei", gab "Cello" ein klares Bekenntnis für die Blauschwarzen ab. Umso schwerer fiel es ihm, für das 0:1 eine Erklärung zu finden, als er nach dem Spiel Rede und Antwort stand. "Wir sind nicht ins Spiel reingekommen, nach dem Gegentor haben wir dann versucht, das Spiel zu drehen. Im letzten Drittel fehlte mir aber der Wille unsererseits. Wann hatten wir denn eine glasklare Torchance?", legte er den Finger in die Wunde. Kritik gab es von ihm auch für den schwachen Unparteiischen Max Burda aus Berlin. "Die Schiedsrichterentscheidungen waren dürftig, um es noch diplomatisch auszudrücken."

Die nächste Aufgabe heißt für den SVW am Sonntag ein Auswärtsspiel beim SV Meppen. Es kann in jeder Beziehung nur besser werden.