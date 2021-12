Von Daniel Hund

Mannheim. 500 Kilometer auf der Autobahn. Das zieht sich wie Kaugummi. Kann nerven, frustrieren. Tim Schork, 31, weiß, wie sich das anfühlt. Am Sonntag düste der Kader-Planer des SV Waldhof von Magdeburg zurück nach Mannheim.

Alleine. Im Regen. Der Scheibenwischer ging hin und her.

Im Gepäck: Nicht die beste Laune. Das 0:3 beim Drittliga-Spitzenreiter wirkte nach. "Die Enttäuschung", schnaufte er im RNZ-Gespräch, "ist definitiv da." Und weiter: "Was wir uns vorgenommen hatten, konnten wir leider nicht immer so umsetzen, wie wir es uns erhofft hatten." Vor allem die Griffigkeit habe in manchen Momenten gefehlt.

Das Hauptproblem war aber eines, das man schon kennt: Mehrere gute Chancen wurden vergeben.

Der Mann, dem der Waldhof vertraut: Kader-Planer Tim Schork.

Magdeburg machte es besser, schlug dreimal eiskalt zu. Sehr zur Freude von Otmar Schork, Tims Vater. Der hat bekanntlich in Magdeburg als Sportdirektor das Kommando. Musste der Papa den Sohnemann danach etwa aufbauen? "Nein, nein", schmunzelt der Junior kurz, "ich blicke schon längst wieder nach vorne."

Und das ist gut so. Denn nach Magdeburg ist quasi vor Belek. An der türkischen Mittelmeerküste steigt vom 2. bis zum 9. Januar das Trainingslager der Buwe. Dort soll der Grundstein für die Fortsetzung des blau-schwarzen Höhenflugs gelegt werden.

An seinem Ende könnte die Zweite Liga stehen. Die Chancen sind gut. Als Vierter sind es nur zwei Punkte auf den Zweiten aus Braunschweig, der auf einem direkten Aufstiegsplatz liegt. Schork sagt: "Unser Anspruch muss es sein, in jedem Spiel an die Leistungsgrenze zu kommen. Dann werden wir auch erfolgreich bleiben und unsere überzeugende Hinrunde bestätigen."

Ein guter Start ins neue Jahr wird besonders wichtig sein. Aber auch im nahenden Wintertransfer-Fenster gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren und clever zuzuschlagen.

Und hier kommt Tim Schork ins Spiel. Er ist der Mann, dem der Waldhof vertraut. Klar ist: Da das Transfer-Fenster erst am 1. Januar öffnet, dürfte es unwahrscheinlich sein, dass der SVW schon mit Neuzugängen in die Türkei reist. Wichtig, so sagt es Schork, wird sein, dass man Mitte Januar möglichst alle Mann an Bord hat.

Wie viele es genau sein werden, ist unklar: "Wir haben uns da jetzt nicht auf einen, zwei oder drei Neuzugänge festgelegt", verrät der Kader-Planer.

Bislang sei nicht viel passiert, weil zunächst die Gespräche mit den eigenen Jungs anstanden. Kann es also sein, dass der eine oder andere den Waldhof verlassen wird?

"Wir hatten einen ehrlichen Austausch mit unseren Spielern", verrät Schork, "und falls jemand mit seiner eigenen Situation nicht zufrieden ist, haben wir Gesprächsbereitschaft signalisiert."

Oder anders: Es bleibt spannend beim SV Waldhof.