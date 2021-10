Von Daniel Hund

Mannheim. Spät abends noch was essen? Nicht so gesund. Setzt an, heißt es. Die Buwe konnten es sich am Mittwochabend aber erlauben. Wer 120 Pokal-Minuten in den Knochen hat, der darf, nein, der muss einfach reinhauen: In den Katakomben des Carl-Benz-Stadions gab’s Kartoffeln, Nudeln, mageres Fleisch und Salat. Alles, was man eben so braucht, um die Akkus wieder aufzuladen.

Die Stimmung am Büfett? Verhalten. Nicht die beste. Es lag am Ergebnis. Waldhof 1, Berlin 3.

Ein Resultat, das wehtat. Denn – da waren sich wohl alle einig – es war mehr drin. Der SVW verlangte dem Bundesliga-Fünften, dem Europacup-Teilnehmer alles ab. "Kompliment an den SV Waldhof", zog Urs Fischer, der Trainer der Berliner, die Augenbrauen hoch, "ihr habt uns das Leben schwer gemacht. Bis zur 60. Minuten kamen wir nicht ins Spiel."

Die Eisernen wankten vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit bedenklich, phasenweise wirkte es fast so, als würden sie nur auf den Knock-out warten.

Adrien Lebeau und Gillian Jurcher hatten jeweils die 2:1-Führung für die Blau-Schwarzen auf dem Fuß.

Auch Routinier Marc Schnatterer, der schon so manche Pokal-Schlacht geschlagen hat, scheiterte mit einem Distanzschuss nur knapp. 35 ist er mittlerweile und kein bisschen müde. Sein Laufpensum gegen die Hauptstädter war enorm. 120 Minuten hoch und runter, vor und zurück. Immer wieder.

Danach war "Schnatti", der sich am Büfett einen Nachschlag verdient hatte, enttäuscht – aber auch stolz. "Es war genau das Pokal-Spiel, das wir wollten. Frühe Führung, ein aufopferungsvoller Kampf, am Ende ist uns leider etwas die Kraft ausgegangen." Und weiter: "Wir haben hier richtig was abgerissen und was erst auf den Rängen los war."

Verloren, aber irgendwie doch gewonnen: Die Spieler des SV Waldhof nach der Partie. F: vaf

Die Fans waren erstligareif. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr? Wenn es nach der Internet-Plattform Wumms, die bei Instagram rund 500.000 Follower hat, geht, schon. Die Macher, die sich in der Regel mit Sport-Satire beschäftigen, posteten dort am Donnerstag ein Bild der Mannheimer Fan-Kurve, auf dem sie dem Drittligisten in Sachen Stimmung das Prädikat Champions League verliehen.

Womit wir auch wieder bei Lebeau, 22, wären. Diesem kleinen Franzosen, der Tricks drauf hat wie die ganzen Großen in der Königsklasse. Der Flutlicht-Abend im Carl-Benz-Stadion war seine Bühne. Reihenweise vernaschte er die Berliner, ließ sie immer wieder ins Leere laufen. Bis zu drei Spieler gleichzeitig. Von ihm war’s ein Wahnsinnsspiel.

Doch so schön es auch war, wer gut ist, weckt Begehrlichkeiten. Nach RNZ-Infos war kürzlich gegen Zwickau bereits prominenter Besuch auf der Tribüne im CBS, um Lebeau live und in Farbe zu sehen. Kein Geringerer als Clemens Fritz soll nur wegen ihm da gewesen sein. Richtig, der Fritz, der einst in der Bundesliga und auch für die deutsche Nationalmannschaft am Ball war. Mittlerweile leitet er die Scouting-Abteilung bei Werder Bremen.

Für den Anhang wäre ein Lebeau-Abgang bitter. Er ist den Fans ans Herz gewachsen. Kaum da, gab’s schon einen eigenen Fan-Song. Weil er einer ist, der nicht nur glänzt, sondern auch kämpft. Ein Arbeiter, der dorthin geht, wo es wehtut.

Andererseits: Was will er in Bremen? Bestätigt der SV Waldhof seine zuletzt starken Leistungen, ist es gar nicht so abwegig, dass beide Klubs in der nächsten Saison in der Zweiten Liga spielen.

Ein Heimsieg am Samstag, 14 Uhr, im Derby gegen Saarbrücken wäre da der nächste Schritt in die richtige Richtung.

Danach könnte man diesmal dann auch ein bisschen früher essen.