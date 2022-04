Mannheim. (rodi) Die Heimniederlage des SV Waldhof gegen den SC Freiburg II am Ostermontag wurde bei den Mannheimern nicht schnell zu den Akten gelegt, dies musste Trainer Patrick Glöckner vor der Auswärtspartie am Samstag beim VfL Osnabrück (14 Uhr Südwest 3/MagentaSport) einräumen. "Wir waren mit der Leistung nicht zufrieden. Es gab da einiges aufzuarbeiten und klar anzusprechen. Das war für die Spieler nicht so angenehm", blieb Glöckner aber zurückhaltend in seiner Kritik. Konkret vermisste der 45-Jährige die Gier, das Spiel gewinnen zu wollen. Die Mannschaft aber öffentlich komplett in die Pfanne zu hauen, ist nicht die Art des Coaches. Vielmehr hofft er mit seiner sachlichen Art, dass seine Truppe eine Reaktion zeigt und die Saison nicht gemütlich ausklingen lässt.

Aus den letzten drei Spielen in Zwickau, Saarbrücken und gegen die Freiburger U 23 holten die Buwe nur mickrige zwei Zähler. Chancen, die Spiele zu gewinnen, gab es zuhauf, aber am Ende stimmte der Ertrag nicht. In der Hinrunde war noch auf Dominik Martinovic Verlass, der in der ersten Saisonhälfte zehn Tore schoss. In der Rückrunde gelang ihm bislang nur eins. "Mit der Verpflichtung von Pascal Sohm im Winter hat sich Martinovics Spiel von der Positionierung her geändert. Dann war er zwischenzeitlich auch in Quarantäne oder hatte die ein oder andere kleine Blessur", sagt Glöckner: "Wir hoffen, dass er wieder zur alten Stärke zurückfindet."

Mit insgesamt drei Winterverpflichtungen (neben Sohm auch Justin Butler und Dominik Kother) sollte die Offensive verstärkt und der Konkurrenzkampf geschürt werden, doch die Rechnung ging nicht auf. Eine abschließende Beurteilung der Zugänge wollte Glöckner noch nicht vornehmen, räumte aber ein: "Was man an Spielern im Winter bekommt, ist immer so etwas wie eine kleine Wundertüte." Sohm habe schon "sehr gute Spiele" gemacht und "die eine oder andere Partie für uns gezogen". Mit Butler und Kother seien ganz junge Spieler mit kaum Spielpraxis gekommen. Glöckner: "Beide haben schon bewiesen, dass sie es können, aber hier und da auch gezeigt, dass sie noch nicht ganz so weit sind. Man muss Geduld mit ihnen haben. Vom Markt her war es eben das, was wir im Winter bekommen konnten."

Noch in vier Meisterschaftsspielen hat der SV Waldhof die Möglichkeit, etwas für das Punktekonto zu tun. In Osnabrück bietet sich die erste Chance dazu. Die Niedersachsen stehen aktuell auf Rang vier, was die automatische Qualifikation für den DFB-Pokal bedeutet. Genau dieser vierte Platz ist für den SVW noch das realistische Ziel, nachdem der Aufstiegszug abgefahren ist. Der VfL hat aktuell fünf Zähler mehr als Waldhof, musste in seinen Bemühungen, nach dem Abstieg direkt wieder aufzusteigen, am Dienstag mit dem 3:3 beim Halleschen FC aber einen Rückschlag hinnehmen. So endete auch das Hinspiel im Carl-Benz-Stadion. An den letzten Auftritt des SVW im Osnabrücker Stadion "An der Bremer Brücke" werden sich einige Waldhof-Fans noch gerne erinnern. Vor fast genau 21 Jahren gewannen die Buwe das Zweitligaduell mit 2:0.