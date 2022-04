Mannheim. (RNZ) Die Geschäftsstelle des SV Waldhof ist mittwochs nicht mehr erreichbar. Denn der Klub setzt hier das sogenannte DeepWork um, wie der Verein mitteilt.

Ab dem 20. April wird so jeden Mittwoch an Wochenend-Spieltagen von 12 bis 19 Uhr die externe Kommunikation eingestellt. E-Mails, Mobiltelefone etc. werden abgeschaltet. So soll jede Ablenkung von außen verhindert werden, der Fokus der Mitarbeiter in den Abteilungen soll darauf liegen, Prozesse zu überdenken und zu überarbeiten, grundsätzlich konzentrierter, entspannter und zielgerichteter zu arbeiten.

"Wir sind sehr auf dieses Projekt gespannt und freuen uns auf die positiven Auswirkungen der neuen Arbeitsform", so Geschäftsführer Markus Kompp. Die zunehmende Kommunikation hemme die Kreativität, Fokussierung, Motivation und das Wohlbefinden der Mitarbeiter. "Wir möchten mit dieser Maßnahme der Belegschaft die Möglichkeit geben, aus dem "Hamsterrad" für einen gewissen Zeitraum auszusteigen", so Kompp.

Keinen Einfluss hat dies DeepWork auf die Fanshops, wie zum Beispiel die Waldhof Welt, den Fanshop am Wasserturm. Ebenso wird der Vertrieb aus dem Sponsoring weiterhin Terminen nachgehen und erreichbar sein. Für alle anderen Abteilungen gilt somit eine Erreichbarkeit bis Mittwoch um 12 Uhr und wieder ab Donnerstags.