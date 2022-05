Wiesbaden. (rodi) Nach der Winterpause hat der SV Waldhof kein Auswärtsspiel verloren und dies änderte sich auch nach der letzten Auswärtspartie dieser Saison nicht. Beim SV Wehen Wiesbaden holten die Buwe ein 1:1 (1:1) - Unentschieden. "Ein gerechtes Ergebnis. Das 1:1 geht in Ordnung. Wehen Wiesbaden hat uns das Leben extrem schwer gemacht", war Trainer Patrick Glöckner nicht unglücklich über das Ergebnis.

Der Coach nahm zwei Änderungen gegenüber der siegreichen Elf aus dem letzten Heimspiel vor. Jan-Christoph Bartels ersetzte absprachegemäß Timo Königsmann im Tor und Marcel Costly spielte für Alexander Rossipal auf der rechten Verteidigerposition. Die Buwe hatten in der Anfangsviertelstunde ihre Probleme im Spielaufbau, die Bälle landeten meist beim Gegner und der kam auch zu Abschlüssen.

Bartels war schon nach zwei Minuten gefordert und bewahrte sein Team vor einem frühen Rückstand (2.). Auch Wehens Torjäger Gustav Nilsson wurde von den Hausherren immer wieder in Szene gesetzt. Erst zielte er am Kasten vorbei (7.), kurz danach klärte Marcel Seegert in höchster Not (10.). Die Waldhof -Abwehr "schwamm" und das Gegentor schien nur eine Frage der Zeit.

Die Kurpfälzer kamen aus dem Spiel heraus zu keinen Torchancen, also müssen Standardsituationen herhalten. Marc Schnatterer prüfte Torwart Arthur Lyska nach 13 Minuten, der Keeper blieb Sieger. Nicht jedoch beim zweiten Freistoß von "Schnatti". Aus rund 27 Metern traf der Waldhöfer genau in den Winkel, das 0:1 war sehr glücklich (28.).

Das Tor gab leichten Auftrieb und sowohl Schnatterer als auch Fridolin Wagner verpassten die scharfe Hereingabe von Costly nur knapp (35.). Statt 0:2 hieß es mit dem nächsten Wehener Angriff dann 1:1. Benedict Hollerbach setzte sich auf der rechten Seite durch, seine Hereingabe verwertete Johannes Wurtz zum 1:1 (38.). Bei diesem Spielstand wurden die Seiten gewechselt.

Von Waldhof musste nach der Pause mehr kommen, Glöckner wechselte Alexander Rossipal für Anton Donkor ein. Waldhof spielte nun mit mehr Aggressivität und Zielstrebigkeit und schon sah das alles viel besser aus. Der Gastgeber war fortan bei seiner Abwehrarbeit mehr gefordert und kam zu keinen weiteren Torchancen. Die Monsterchance hatte stattdessen Waldhof durch Dominik Kother. Aus Nahdistanz konnte er Arthur Lyska aber nicht überwinden (67.).

Die Gäste schienen sich mehr Kraft aufgehoben zu haben, denn von den Hausherren kam nicht mehr viel nach vorne, doch die Defensive der Hausherren blieb aufmerksam und verteidigte viele Bälle weg. Das Happyend aus Waldhof-Sicht verpasste Hamza Saghiri, der in der ersten Nachspielminute aus der Distanz nur die Latte traf (90.+1). Waldhof geht nun als Tabellensechster ins Saisonfinale gegen den TSV Havelse. Der Rückstand zum vierten Rang beträgt ein Punkt.

SV Wehen Wiesbaden: Lyska - Goppel, Stanic, Gürleyen, Rieble, Brumme - Hollerbach (87. Farouk), Jacobsen, Taffertshofer, Wurtz (72. Thiel) - Nilsson

SV Waldhof: Bartels - Costly, Verlaat, Seegert, Donkor (46. Rossipal) - Russo (85. Saghiri), Höger - Schnatterer (79. Sommer), Wagner, Kother - Martinovic (76. Sohm)

Schiedsrichter: Burda (Berlin)

Zuschauer: 4026

Tore: 0:1 Schnatterer (28.), 1:1 Wurtz (38.)

Update: Samstag, 7. Mai 2022, 16.45 Uhr

