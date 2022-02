Von Daniel Hund Mannheim. Die Vögel zwitscherten, die Sonne blinzelte immer mal wieder durch die dünne Wolkendecke. Und unten wurde Fußball gespielt. Elf gegen elf. Der SV Waldhof gegen Viktoria Berlin. Besonders schön: Endlich stimmte auch wieder der Rahmen. 6112 Zuschauer waren beim Drittliga-Duell dabei, hauchten dem Carl-Benz-Stadion wieder Leben ein.

Was jetzt noch fehlte? Ein Heimsieg natürlich. Der erste im Jahr 2022. Und der gelang, nicht ganz so souverän, wie man sich das erhofft hatte, aber wie heißt es doch so schön: Gewonnen ist gewonnen. 3:2 (2:2) für den Waldhof hieß es nach 90 umkämpften Minuten. Das Siegtor erzielte der eingewechselte Dominik Martinovic in der 85. Minute. Danach befand er sich im Dauergrins-Modus: "Ich war am Oberschenkel verletzt und konnte unter Woche kaum trainieren, deshalb war es abgesprochen, dass ich von der Bank komme. Dass es dann so gut klappt, ist natürlich überragend", sagte er.

Marcel Seegert, 27, war einer der Ersten, die am Samstag aufs Rasen-Rechteck stiefelten. Bereits 90 Minuten vor Spielbeginn schlenderte der Capitano über den Platz, schien jeden Grashalm persönlich zu begrüßen. Hoch konzentriert wirkte er, bereit für Großes. Nebenbei nippte "Cello" immer wieder an einem Pappbecher. Die letzte Stärkung vor Berlin.

Änderung in der Startelf: Willy Sommer fehlte komplett im Kader. Joseph Boyamba rückte nach. Und dann das: Nach exakt 36 Sekunden gingen die Gäste in Führung: Kevin Ezeh stand komplett frei am langen Pfosten und schob die Kugel ein.

Zeit zum Ärgern war aber nicht. Denn im Gegenzug klingelte es dann auch schon vor der Otto-Siffling-Tribüne: Langer Ball Marcel Costly, perfekte Annahme Marc Schnatterer – und der fackelt nicht lange: Kurzer Blick, Bogenlampe, drin das Ding! 1:1 (2.). Tief durchatmen.

Und der SVW machte weiter, drückte, wollte nachlegen, erspielte sich aber kaum zwingende Torchancen. Berlin auch nicht, doch die trafen. Wieder war’s Ezeh. Diesmal per sehenswertem Freistoß-Knaller: 1:2 (37.).

Gut für den Waldhof: Schiedsrichter Sven Waschitzki zeigte in der 41. Minute auf den Punkt – und Joseph Boyamba ließ sich nicht zweimal bitten: "Jupp" stellte auf 2:2.

Endlich mal vorlegen, das musste jetzt der Plan sein. In der 55. Minute hätte es fast geklappt: Nach einem abgefälschten Schuss von Boyamba kam Pascal Sohm an den Ball, war aber so überrascht, dass er die Kugel nicht mehr entsprechend platzieren konnte.

Dann war Wechselzeit: Boyamba und Adrien Lebeau gingen, Martinovic und Neuzugang Kother, die beide Dominik mit Vornamen heißen, kamen.

Und die Dominik-Connection schlug in der 85. Minute eiskalt zu: Martinovic spielt einen Doppelpass mit Kother und fackelt dann nicht lange, macht aus spitzem Winkel das 3:2. "Dominik mal zwei würde ich mal so sagen", lachte Waldhofs Torjäger.

Wenig später wurde gefeiert. Endlich wieder mit Fans vor der OST.

Themenwechsel: Rund eine halbe Stunde vor Spielbeginn war ein langjähriger Mitarbeiter des SVW auf den Tribünen unterwegs. In der Hand hatte er sein Handy. Seine Mission: Fotos machen, bildlich festhalten, ob die Flutlichtanlage weiteren Schaden genommen hat. Heimspiel für Heimspiel macht er das. Insgesamt zählt das CBS 129 Lampen. 50 davon seien nun schon länger kaputt. "Über der Südtribüne sind es momentan 24. Auf der anderen Seite 26", rechnet er vor. Das Problem: Es handelt sich um uralte Quecksilber-Dampflampen, die nicht mehr repariert werden können, weil die Ersatzteile fehlen.

Die Stadt sei schon lange informiert. Aber es passiert zu wenig. Denn ungefährlich sei das nicht. Wenn die Lampen mit Wasser volllaufen, können sie – sobald sie angeknipst werden – explodieren. Dann sei nicht ausgeschlossen, dass Spieler oder Schiedsrichter von Glassplittern getroffen werden. Was aus dieser Höhe fatale Folgen haben könnte.

SV Waldhof: Königsmann - Costly, Gohlke, Seegert, Rossipal - Höger, Wagner - Boyamba (59. Kother), Lebeau (59. Martinovic), Schnatterer (90. Donkor) – Sohm (73. Butler).

Tore: 0:1 Kevin Ezeh (1.), 1:1 Schnatterer (2.), 1:2 Ezeh (37.), 2:2 Boyamba (43.), 3:2 Martinovic (85.).