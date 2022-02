Von Daniel Hund

Mannheim. Eigentlich war das Carl-Benz-Stadion schon so gut wie leer. Nur oberhalb des Spielertunnels war noch was los. Junge Menschen standen da auf der Tribüne. 30, vielleicht auch 50. Sie grölten, lachten und feierten. Mittendrin statt nur dabei: Dominik Martinovic, 24, der Waldhof-Held vom Samstag. Und der Deutsch-Kroate genoss das in vollen Zügen, posierte für Selfies, schrieb Autogramme, nahm sich ganz viel Zeit für die Anhänger.

Die Vorgeschichte: In der 59. Minute eingewechselt, leitet Martinovic in der 85. Minute den blau-schwarzen Feiertag ein. Nach einem Doppelpass mit Neuzugang und Namensvetter Dominik Kother taucht "Dome" in den Sechzehner ein, fackelt nicht lange und knallt den Ball aus spitzem Winkel in die Maschen. Das 3:2 gegen Viktoria Berlin.

Die Entscheidung.

Stürmer müsste man sein, die führen ein Leben wie im Schlaraffenland. Immer im Rampenlicht, stets auf der Sonnenseite. Zumindest dann, wenn sie Robert Lewandowski heißen. Als Dominik Martinovic kennt man auch die anderen Seiten. Wenn es mal nicht so läuft, wenn die Tore fehlen. Dann wird es so richtig schattig.

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Wir wussten, dass es heute um drei ganz wichtige Punkte geht. Es war von unser Seite ein balldominantes Spiel. Der Gegner hat nur zweimal auf das Tor geschossen, aber wir [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel > Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Wir wussten, dass es heute um drei ganz wichtige Punkte geht. Es war von unser Seite ein balldominantes Spiel. Der Gegner hat nur zweimal auf das Tor geschossen, aber wir hatten auch nicht viele Großchancen." > Benedetto Muzzicato, Berlins Trainer: "Wir haben gut gespielt. Für uns war es erst das zweite Punktspiel in diesem Jahr und wir müssen uns erst noch finden." > Marc Schnatterer, SVW-Angreifer: "Wir kriegen es als Mannschaft noch nicht hin, hinten die Null zu halten und müssen dann immer zwei oder drei Tore schießen, um was mitzunehmen. Das neue Jahr hat nicht perfekt begonnen. Mit diesem Sieg sind wir bei der Musik dabei." > Timo Königsmann, SVW-Torhüter: "Die Fans haben den Ball heute mit ins Tor gedrückt. Dass wir zweimal zurückgekommen sind, zeigt, welche Moral in dieser Truppe steckt." > Pascal Sohm, Stürmer SVW: "Das Spiel ging nach den zwei frühen Toren gefühlt erst in der 3. Minute los. Bis zum zweiten Rückstand sind wir gut gestanden, haben dem Gegner kaum Räume zugelassen. In der zweiten Halbzeit war es fast ein Spiel auf ein Tor." > Alexander Rossipal, SVW-Linksverteidiger: "Man merkt aktuell, dass es nicht von alleine läuft. Trotzdem beißen wir uns richtig rein und hatten auch viele Umschaltmomente. Der Wille hat gezeigt, dass wir unbedingt gewinnen wollen. Siege geben Selbstvertrauen und zeigen, dass wir es können. rodi

2022 war für Martinovic bis Samstag ein Jahr zum Vergessen. Vieles hat er verballert. Vor allem diesen so wichtigen Elfer gegen Dortmund II, den natürlich jede Stammtisch-Plauderbacke auch noch auf 17 Wodka-Red-Bull ansatzlos unter die Querlatte gezimmert hätte.

Martinovic, der Nachdenkliche: "Als Stürmer hast du eben manchmal solche Durststrecken und heute freue ich mich nun umso mehr, dass ich der Mannschaft wieder mit einem Tor helfen konnte." Für Statistik-Freunde: Der Siegtreffer gegen die Hauptstädter war bereits Martinovics elfter Streich in dieser Saison.

Doch so ausgelassen die Party nach der Partie am Spielertunnel auch war, spätestens danach war es wieder Zeit für die Handbremse. Denn auch gegen Berlin war der Wackel-Waldhof allgegenwärtig. Vorne Hurra-Stil, hinten Tag der offen Tür. Die Viktoria durfte und machte, nahm die Buwe-Einladungen gerne an.

Ganz einfach ging’s schon nach 36 (!) Sekunden: Kein Waldhöfer kam an den Ball, der immer bedrohlicher in Richtung SVW-Tor trudelte. Brooklyn Ezeh bedankte sich auf seine Art, staubte am langen Pfosten ab – 0:1.

Erst Schock, dann Ekstase: Schon im Gegenzug pflückte Marc Schnatterer eine Bogenlampe von Marcel Costly runter und chippte den Ball sehenswert zum 1:1 in den Winkel (2.).Die Wende? Nicht, wenn der Waldhof spielt. Wie aus dem Nichts schlug erneut Ezeh zu. Diesmal per 25-Meter-Traum-Freistoß, den er über die Mauer direkt neben den Pfosten zirkelte. 1:2 (37.).

Wieder hinten. Wieder Frust.

Nur gut, dass nun auch die Viktoria mithalf. Nach einem unnötigen Foul an Routinier Marco Höger knallte Joseph Boyamba den fälligen Strafstoß unhaltbar ins Tor: 2:2 (41.).

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

In der 59. Minute war es Waldhof-Trainer Patrick Glöckner, der den Sieg einwechselte: Martinovic und Kother, die Dominik-Connection, stiefelten aufs Rasen-Rechteck. Der Rest ist bekannt. Martinovic nach dem Doppelpass-Happy-End mit einem Lächeln im Gesicht: "Dominik mal zwei würde ich dazu sagen."

Kother-Debüt geglückt. Aber nicht nur wegen dieser Szene: Der 21-Jährige, der kurz vor Transferschluss am Montag noch vom Karlsruher SC an den Alsenweg wechselte, hatte ein paar gute Szenen. Die beste: Kurz nach seiner Einwechslung lud er die Berliner zu einem kleinen Tänzchen ein. Schwindelig spielte er sie. In Chuck-Norris-Manier "Allein-gegen-Alle" dribbelte sich der junge Hüpfer über links in den Strafraum. Finte hier, Finte da: Keiner konnte ihn stoppen, ehe im letzten Moment doch noch der Ball versprang.

Das war hohe Fußball-Kunst, eine Extraportion Schlitzohrigkeit auf engsten Raum. Auch nach hinten lief er Bälle ab. So kann’s weitergehen und geht’s so weiter, dann wohl bald auch von Anfang an.

Die Aufgaben werden nicht kleiner. Erst bei Türkgücü München und dann steht da so ein Derby an, das für beide Fanlager das Spiel der Spiele ist: Waldhof gegen Kaiserslautern, Buwe gegen Teufel. Verpassen will das keiner. Wird nicht ganz klappen. Nach aktuellem Stand dürfen gegen Lautern 10.000 Fans rein.

Ganz ungefährlich wird’s für die nicht. Die Flutlicht-Anlage macht weiter Sorgen. Insgesamt zählt sie 129 Lampen. 50 davon sind schon länger kaputt. "Über der Südtribüne sind es 24. Auf der anderen Seite 26", rechnet ein SVW-Mitarbeiter der RNZ vor.

Heimspiel für Heimspiel klappert er die Tribünen ab. Seine Mission: Fotos machen, bildlich festhalten, ob die Flutlichtanlage weiteren Schaden genommen hat. Das Problem: Es handelt sich um uralte Quecksilber-Dampflampen, die nicht mehr repariert werden können.

Die Stadt sei schon lange informiert. Wenn die Lampen mit Wasser volllaufen, können sie – sobald sie angeknipst werden – explodieren. Dann sei es nicht ausgeschlossen, dass Menschen von den Glassplittern getroffen werden.

SV Waldhof: Königsmann - Costly, Gohlke, Seegert, Rossipal - Höger, Fridolin Wagner - Boyamba (59. Kother), Lebeau (60. Martinovic), Schnatterer (90.+2 Donkor) - Sohm (75. Butle

Berlin: Krahl - Kapp, Cvjetinovic, Lewald - Pinckert, Jopek (78. Gambos), Makreckis, Ezeh - Küc (81. Hahn) - Seiffert (63. Theisen), Falcao (63. Evina).

Schiedsrichter: Waschitzki (Essen); Tore: 0:1 Ezeh (1.), 1:1 Schnatterer (3.), 1:2 Ezeh (37.), 2:2 Boyamba (41., Foulelfmeter), 3:2 Martinovic (85.); Zuschauer: 6112.