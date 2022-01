Von Daniel Hund

Meppen. Als alles vorbei war, ging Patrick Glöckner vor seiner Bank hin und her, klatschte jeden ab, der ihm über den Weg lief. Glücklich sah der Trainer des SV Waldhof dabei nicht aus. Eher nachdenklich. Leicht grimmig.

Das lag am Ergebnis, diesem 1:1 (1:1)-Unentschieden in Meppen. Stimmt, auf den ersten Blick ist das kein schlechtes Resultat, aber eben auch nicht der Befreiungsschlag, auf den alle gehofft hatten. Glöckner weiß das, klammerte sich im Presse-Plausch dennoch ans Positive, lobte die Einstellung, diesen Kampfgeist seiner Mannschaft: "Nach dem 0:1 habe ich eine Trotzreaktion von meinen Jungs gesehen, das hat mir gefallen", grinste er leicht gequält, "deshalb war dieses Unentschieden für mich heute auch eher ein Punktgewinn."

Nach der Nicht-Leistung unter der Woche beim 0:1 gegen Köln war’s ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Das Problem: Unentschieden helfen einer Mannschaft, die die Vereinsführung lieber heute als morgen in der Zweiten Liga sehen möchte, in der aktuellen Situation nicht weiter. Langsam aber sicher fährt der Aufstiegszug ohne den SVW ab.

Hintergrund > Gerrit Gohlke, Waldhof-Innenverteidiger: "Die ersten zehn Minuten sind wir nicht glücklich ins Spiel gekommen. Wir haben da nicht wirklich am Spiel teilgenommen und sind nur hinterher gelaufen. Aber wir sind mental stark geblieben und haben uns nicht runter ziehen [+] Lesen Sie mehr > Gerrit Gohlke, Waldhof-Innenverteidiger: "Die ersten zehn Minuten sind wir nicht glücklich ins Spiel gekommen. Wir haben da nicht wirklich am Spiel teilgenommen und sind nur hinterher gelaufen. Aber wir sind mental stark geblieben und haben uns nicht runter ziehen lassen." > Marcel Costly, Waldhof-Außenbahnspieler: "Das 0:1 haben wir blöd bekommen. Danach sind wir angerannt und haben gekämpft. Das 1:1 war verdient. Es ging dann hin und her. Die größeren Chancen hatten aber wir."

Glöckner mischte diesmal ordentlich durch. Die Offensiv-Wirbler Joseph Boyamba und Dominik Martinovic (leicht angeschlagen) blieben erstmal draußen. Jesper Verlaat, der seine Gelbsperre eigentlich abgesessen hatte, fehlte komplett im Kader. Seine Gesäß-Muskulatur bremste ihn aus. Für den Lockenkopf rückte Gerrit Gohlke in die Innenverteidigung. Im Trainingslager in Belek betrieb er Eigenwerbung, machte als Abwehrchef in der B- gegen die A-Elf einen Top-Job.

Zum Spiel: Schnell war der Frust groß. In den ersten fünf Minuten hatte der SVW gefühlt nie den Ball. Lief nur hinterher, schaute zu. Die Quittung: Großes Durcheinander im Sechzehner der Buwe, Luka Tankulic nimmt den Ball an, dreht sich und knallt ihn in den Waldhof-Kasten: 1:0 Meppen (7.).

Der nächste Tiefschlag.

Und siehe da, plötzlich waren die Blau-Schwarzen wach, bissen sich nach und nach in dieser Partie fest.

Der Lohn: Zauberfuß Marc Schnatterer zwirbelt einen Freistoß in den Meppener Strafraum, Kopfball Pascal Sohm: 1:1 (23.). Hoch und höher hatte sich der Neuzugang da geschraubt. In der 30. Minute bewies "Sohmi" erneut, dass er weiß, wo das Tor steht. Gute Ball-Annahme, präziser Abschluss: Führung Waldhof – dachten alle. War aber nicht so: Der Linienrichter hob die Fahne. Abseits. Wenn, dann aber wirklich nur hauchzart.

Etwas Positives hatte diese Aktion dennoch: Sohm hat nun schon mehrfach bewiesen, dass er da ist, wenn es was zu knipsen gibt. Einer mit Killer-Instinkt, kein Chancentod.

Weitere gute Chancen folgten. Die größten verballerten Adrien Lebeau (28.) und Gohlke kurz nach der Pause (48.).

Danach war es dann vorbei mit der Waldhof-Herrlichkeit. Zum Ende der Englischen Woche wurden die Beine schwerer und schwerer. Auch Meppen schaltete einen Gang runter. Marcel Costly, Waldhofs Flügel-Dauerläufer, pustete danach tief durch: "Gegen Meppen muss man erstmal einen Punkt holen."

Kann man so sagen – muss man aber nicht. Vor allem dann nicht, wenn man sich ans Hinspiel erinnert. Da war’s ein blau-schwarzes Freudenfest: Mit 5:0 schossen die Mannheimer Meppen im August 2021 aus dem Carl-Benz-Stadion. Echte Himmelsstürmer waren sie damals, mittlerweile ist man unsanft in der Realität gelandet.

Andererseits: Noch ist nichts verloren, noch lebt der Aufstiegstraum. Bei einem Blick auf den Spielplan sowieso. Am nächsten Samstag reist Viktoria Berlin an, danach geht’s zum Krisen-Klub Türkgücü München. Zwei Spiele, in den Siege Pflicht sind. Und dann, ja dann steht das Spiel der Spiele an, der Südwest-Kracher zwischen Waldhof und Lieblingsfeind Kaiserslautern. Ein Derby, das wie gemalt zu sein scheint für eine Kehrtwende.

Denn wie heißt es doch so schön: Auch am Alsenweg stirbt die Hoffnung stirbt zuletzt.

Meppen: Domaschke - Ballmert, Al-Hazaimeh, Bünning (32. Jesgarzewski), Dombrowka - Blacha, Bähre (83. Piossek) - Guder (76. Hemlein), Tankulic, Faßbender (83. Ametov) - Krüger (76. Sukuta Pasu).

Waldhof: Königsmann - Sommer, Gohlke, Seegert, Rossipal (76. Donkor) - Höger, Fridolin Wagner (83. Russo) - Costly (72. Boyamba), Lebeau, Schnatterer - Sohm.

Schiedsrichter: Günsch (Berlin); Tore: 1:0 Tankulic (7.), 1:1 Sohm (23.); Zuschauer: 500