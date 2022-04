Von Daniel Hund

Mannheim. Es lief die 85. Minute, als es manche plötzlich eilig hatten. Nach und nach sprangen immer mehr Fans des SV Waldhof auf. Ihr Motto: Bloß schnell weg. Sie hatten genug gesehen. Wenig später war Schluss. Verloren. Mit 0:1 (0:1). Daheim gegen Freiburg II.

Ein ganz bitterer Abend. Auch für SVW-Kapitän Marcel Seegert. Der trauerte: "Freiburg hat es gut gemacht. Wir hatten aber die Chance auf die Führung. Leider konnten wir sie nicht nutzen."

Auch das Hinspiel im Breisgau war schon eins zum Vergessen. Eins aus der Kategorie "Pleiten, Pech und Mega-Pannen". 2:1 für Freiburg stand es nach 90 Minuten am Fuße des Schwarzwalds. Der Matchwinner? Ein 1,96-m-Riese aus den Niederlanden: Vincent Vermeij, 27, dieses Schlitzohr, hatte entscheidend seine Füße im Spiel. Der Mittelstürmer, kurz zuvor eingewechselt, kam, sah und traf. Aus sage und schreibe fünfzig Metern packte der Ex-Duisburger eine Bogenlampe aus. Die flog und flog, segelte wunderschön über Jan-Christoph Bartels hinweg in den Waldhof-Kasten (88.). Ganz alt sah er da aus, der mittlerweile 23-jährige Waldhof-Torhüter.

Diesmal saß er auf der Bank. Timo Königsmann, die Nummer eins vom Alsenweg, streifte sich die Handschuhe über.

Ungewöhnlich: Glöckner begann erstmals in dieser Saison hinten mit einer Dreierkette. Marcel Seegert, Jesper Verlaat und Alexander Rossipal bildeten die letzte Reihe.

Überraschend: Routinier Marc Schnatterer, 36, saß nur auf der Bank.

Los ging’s verhalten. Waldhof wollte, konnte aber nicht. Erstmals gefährlich wurde es vor dem Freiburger Kasten in der 18. Minute: Rossipal zwirbelte einen Freistoß auf den Kopf von Seegert, der fand in Keeper Noah Atubolu seinen Meister. Auch der Nachschuss von Marcel Costly brachte nichts ein. Doch es ging weiter: Bei der anschließenden Rossipal-Ecke hielt erneut Seegert die Rübe rein, diesmal klärte ein Freiburger auf der Linie.

In der 38. Minute die kalte Dusche: Freiburg ging mit 1:0 in Führung. Wer es war? Wieder dieser Vermeij, der völlig frei vor Königsmann auftauchte. Bitter für Seegert und Co.: Auf dem Weg in die Pause gab’s Pfiffe, frustrierte Fans verschafften sich Luft. Und das nicht ohne Grund. Es war zu wenig, was der Waldhof in den ersten 45. Minuten bot. Da war keine Torgefahr aus dem Spiel heraus. Nichts, was Mut auf die Wende gemacht hätte.

Die Reaktion folgte prompt. Trainer Patrick Glöckner brachte Stefano Russo für Hamza Saghiri und "Schnatti" für Willy Sommer. In der 57. Minute folgte die Dominik-Connection: Martinovic und Kother lösten Pascal Sohm und Rossipal ab. Doch auch sie konnten keine wirkliche Torgefahr erzeugen.

An den Zuschauern lag es nicht. 9017 kamen zum Oster-Kick. Und das, obwohl die Saison längst gelaufen ist. Der Aufstiegs-Express hat die Haltestelle Mannheim vom Fahrplan gestrichen. Dank der Ultras, den Stimmungsmachern des SVW, wurde es dennoch eine Fußball-Party.

Schon kurz nach 16 Uhr, als die RNZ erstmals an den Presseplätzen aufkreuzte, wurde auf der Otto-Siffling-Tribüne eifrig gewerkelt und gebastelt. Das Ergebnis: Eine Choreografie, die gute Laune machte. Hunderte blaue und schwarze Fähnchen wurden gewedelt, dazu eine XXXL-Waldhof-Raute über den Block gezogen.

Beste Sicht aufs Ultra-Spektakel hatte der FC Türkspor Mannheim. Die Landesliga-Fußballer spionierten die Buwe aus: Am 21. Mai trifft man sich im Finale des badischen Pokals.

Gut möglich, dass dann auch Mohamed Gouaida wieder eine Chance im Waldhof-Dress bekommt. Gestern saß er eine Reihe vor der RNZ. An seiner Seite die Ex-Spieler Dorian Diring und Mounir Bouziane.

Waldhof: Königsmann – Verlat, Seegert, Rossipal (57. Kother)– Sommer (46. Schnatterer), Höger, Saghiri (35. Russo), Donkor – Boyamba (68. Butler), Sohm (57. Martinovic), Costly

Freiburg II: Atubolu – Schmidt, Rosenfelder (68. Burkart), Kammerknecht – Ezekwem (68. Fahrner), Treu – Tauriainen, Leopold, Kehl (68. Baur) – Vermeij (90. +2 Flum), Kehrer (76. Ontuzans)

Schiedsrichter: Cortus (Burgfarrnbach)

Tore: 0:1 Vermeij (38.)