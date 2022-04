Osnabrück. (rodi) Der SV Waldhof bleibt im Kalenderjahr 2022 auswärts weiter ungeschlagen. Beim VfL Osnabrück gewannen die Kurpfälzer dank zweier Tore von Fridolin Wagner mit 2:1 (1:1). "Es war einfach ein schöner Tag heute. Wir wollten ein bisschen den Partycrasher spielen und das ist uns voll gelungen", strahlte der zweifache Torschütze nach dem Abpfiff.

Gleich fünf Änderungen nahm Trainer Patrick Glöckner gegenüber dem verlorengegangenen Freiburg-Spiel vom Ostermontag vor. Dominik Kother gab in Osnabrück sein Startelfdebut, auch Dominik Martinovic, Marc Schnatterer, Stefano Russo und Wagner kamen neu ins Team. Weichen mussten dafür Joseph Boyamba, Hamza Saghiri, Pascal Sohm, Niklas Sommer und Marco Höger. Kother und Martinovic gehörten auch zu den Assistenten der frühen Gästeführung. Über die starke linke Seite passte Kother auf Anton Donkor und dessen Hereingabe landete bei Martinovic. Dieser legte auf für Wagner, der zentral und völlig ungedeckt die 1:0-Führung besorgte (3.). Eine Minute zuvor hatte schon Martinovic die Führung auf dem Fuß, doch er scheiterte.

Waldhofs starke Auftaktphase hätten abermals Martinovic (9.) als auch Kother (14.) mit weiteren Treffern krönen können, doch beide blieben am Torwart oder der Abwehr hängen. Vom VfL war lange nichts zu sehen, denn Waldhof lief die Hausherren hoch an und ließ nichts anbrennen. So war es ein Freistoß, der den Ausgleich einleitete. Mark Heiders Schuss wurde von der Abwehrmauer abgefälscht und landete bei Omar Traoré, der mit dem Kopf zum 1:1 erfolgreich war (30.). Das Tor fiel aus heiterem Himmel und war zu diesem Zeitpunkt sehr glücklich für Osnabrück. Waldhof blieb bis zur Pause das gefährlichere Team und vergab in Person von Schnatterer nach einem Eckball die erneute Führung (38.).

Nach der Pause hatte der VfL den besseren Start. Aaron Opoku scheiterte an der Strafraumlinie mit einem satten Schuss an der Oberkante der Latte (48.). In der Folge tat sich auf dem Feld wenig, das Spiel plätscherte ohne Torraumszenen dahin. Erst nach 70 Minuten wurde es wieder lebhafter. Einen Kunze-Schuss stellte SVW-Keeper Timo Königsmann vor keine Probleme und im Gegenzug jubelten die Buwe. Eine Flanke von Marcel Costly spitzelte Wagner zum 1:2 über die Linie (71.). Auch zahlreiche Spielerwechsel auf beiden Seiten änderten am Ergebnis nichts mehr, Waldhof brachte den Vorsprung über die Zeit.

In der Tabelle verbesserten sich die Buwe auf den fünften Platz und liegen nur noch zwei Zähler hinter Osnabrück.

VfL Osnabrück: Kühn - Traoré (87. Wooten), Gugganig, Trapp (76. Haas), Kleinhansl (81. Oduah) - Köhler (76. Bapoh), Klaas, Kunze - Opoku, Heider, Higl (46. Simakala)

SV Waldhof: Königsmann - Costly, Verlaat, Seegert, Donkor - Russo (81. Gohlke), Rossipal (81. Höger) - Schnatterer, Wagner, Kother (67. Boyamba) - Martinovic (87. Sohm)

Schiedsrichter: Ittrich (Hamburg), Zuschauer: 14.248, Tore: 0:1 Wagner (3.), 1:1 Traoré (30.), 1:2 Wagner (71.)

Update: Samstag, 23. April 2022, 17.19 Uhr