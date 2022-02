Von Ronny Ding

München. "Mir ist mal wieder der Abend versaut." Der Kommentar eines Fans spricht Bände. Nach dem torlosen Remis des SV Waldhof bei Türkgücü München gab es rundherum im Olympiastadion nur enttäuschte Gesichter im blauschwarzen Lager.

"Wir hätten die drei Punkte gerne mitgenommen. Jeder Zuschauer hat gesehen, dass wir hier einfach nur eine Chance verwerten müssen. Wir wollten den Ball hinter die Linie drücken, aber die letzte Konsequenz und Kaltschnäuzigkeit hat heute gefehlt. Einfach mal drauf schießen statt noch quer zu legen", wäre für Linksverteidiger Alexander Rossipal der Schlüssel zum Sieg gewesen.

Freuen konnte er sich nur, dass hinten endlich mal wieder die Null stand. Auch die Statistik des Spiels sprach Bände. Über zwei Dutzend Torschüsse, davon mehr als die Hälfte direkt auf den Münchner Kasten, zeigten, welche Mannschaft an diesem Tag den Sieg verdient gehabt hätte. Zum Matchwinner, und dies wohlgemerkt bei einem Unentschieden, avancierte Türkgücüs Keeper Franco Flückiger.

Nachdem Stammtorhüter Rene Vollath von seinem Trainer auf die Ersatzbank beordert wurde, rechtfertigte Flückiger das in ihn gesetzte Vertrauen und brachte in den letzten Wochen die Stürmer reihenweise zur Verzweiflung. Ein Lied davon singen kann nun auch Waldhofs Doppelspitze mit Dominik Martinovic (9., 33., 49., 70.) und Pascal Sohm (2., 36., 79.).

Beide bissen sich an Flückiger die Zähne aus und verballerten alles, was nur zu verballern ging. Auch die eingewechselten Joseph Boyamba (68.) und Justin Butler (86.) schafften es nicht, den Türkgücü-Schlussmann zu überwinden und das Spiel so in die gewünschte Richtung zu lenken. Beinahe hätte der eingewechselte Münchner Sercan Sararer in der Schlussphase gar noch den goldenen Treffer für die Hausherren erzielt, doch diese Schmach blieb dem SV Waldhof erspart.

"Spielerisch kannst du der Mannschaft heute nicht viel vorwerfen, was sicher auch am schwachen Gegner lag. Wenn wir uns die Tore für nächste Woche aufgehoben haben, ist alles gut", schaute ein anderer eingefleischter Anhänger schon auf das Spiel gegen den pfälzischen Erzrivalen 1. FC Kaiserslautern am kommenden Sonntag voraus. Die Hoffnung, im nächsten Spieljahr die 2. Bundesliga in Mannheim zu erleben, hat dieser Fan aber momentan nicht. "Mit dem Aufstieg haben wir sicher nichts zu tun, wenn wir vorne so harmlos und hinten so anfällig sind", meinte er. Was der eine Punkt in München tatsächlich wert ist, muss sich in den kommenden Wochen noch zeigen. Ob Türkgücü den Spielbetrieb aus finanziellen Gründen bis zum Saisonende aufrecht erhalten kann, ist weiterhin unklar.

Doch darauf hat der SV Waldhof keinen Einfluss. Das Problem des Traditionsvereins ist, da waren sich die mitgereisten Zuschauer auch einig, dass man es derzeit einfach nicht fertig bringt, die Ausrutscher der anderen Teams im oberen Tabellendrittel für sich zu nutzen. Keines der Teams auf den ersten fünf Plätzen punktete am Wochenende dreifach.

Durch die Niederlage des 1. FC Saarbrücken vom Sonntag hätte Waldhof sogar zumindest vorübergehend auf den dritten Tabellenplatz vorrücken können. Die Schwäche oder fehlende Konstanz einiger Rivalen in der oberen Tabellenhälfte bedeutet natürlich auch, dass die Chancen auf das Erreichen eines Aufstiegsplatzes bei noch zwölf ausstehenden Spieltagen für die Buwe noch immer intakt sind.

Am Sonntag geht es nun nicht nur gegen den Erzrivalen um drei Punkte, sondern auch gegen den Tabellenzweiten und damit einen direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen. Ein Sieg in diesem Spiel würde das 0:0 von München schnell vergessen lassen.

Türkgücü München: Flückiger - Kuhn, Sorge, Chato, Römling - Rieder, Gorzel (64. Jakobi) , Irving (64. Knöll), Scepanik (84. Sararer) - Mickels (46. Karweina), Hottmann (56. Türpitz)

SV Waldhof: Königsmann - Costly (84. Butler), Gohlke, Seegert, Rossipal - Lebeau (61. Kother), Wagner (69. Saghiri), Höger, Schnatterer (61. Boyamba) - Sohm, Martinovic

Schiedsrichter: Greif (Westhausen), Zuschauer: 900