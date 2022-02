Von Ronny Ding.

München. Nur 0:0-Unentschieden und dies trotz fast zwei Dutzend Torchancen, der SV Waldhof hat bei Türkgücü München zwei weitere Punkte grob fahrlässig liegengelassen. "Wir müssen einfach ein Tor schießen, dann gewinnen wir das Spiel", vermisste nicht nur Verteidiger Alexander Rossipal die Kaltschnäuzigkeit seines Teams vor dem gegnerischen Kasten. Waldhof hätte wohl noch Stunden spielen können, ohne ins Schwarze zu treffen, aber solche Tage gibt es halt. Besonders ärgerlich war für Waldhof das Ergebnis auch deswegen, weil die Mitkonkurrenten aus Braunschweig, Meppen und 1860 München ebenfalls nur einen Punkt gewinnen konnten. Damit bleibt das Feld weiter ganz eng zusammen. "Es sollte heute nicht sein. Wir müssen mit dem 0:0 leben", meinte SVW-Trainer Patrick Glöckner, der seinem Team bis auf das fehlende Tor eine gute Leistung bescheinigte.

Mit einer Änderung gegenüber der Vorwoche begann SVW-Trainer Patrick Glöckner das Gastspiel bei Türkgücü. Dominik Martinovic ersetzte Joseph Boyamba. Schon die ersten Minuten gehörten den Gästen und auch drei Hammerchancen gab es zu verzeichnen. Zu einer frühen Führung hätte es aber bei Pascal Sohm (2.) und Adrien Lebeau (8.) mehr die gerade angesprochene Kaltschnäuzigkeit gebraucht.

In der 9. Minute wollte Martinovic es auch nicht machen und legte quer auf Sohm, doch wieder kam nichts Zählbares zustande. Danach beruhigte sich das Spiel etwas. Erst nach einer halben Stunde kamen die Münchner zu einer guten Szene, doch Timo Königsmann klärte gegen Eric Hottmann. Es folgte der schönste Angriff bis dahin. Nach one-touch-Fußball war es erneut Martinovic, der scheiterte (34.). Mit dem 0:0 zur Halbzeit waren die Münchner mehr als gut bedient. Zu bejubeln gab es für die Mannheimer Schlachtenbummler aber wenigstens den zwischenzeitigen Rückstand des 1. FC Kaiserslautern gegen Magdeburg.

Der zweite Abschnitt begann wieder mit stürmenden Waldhof-Buben, doch die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte weiter. Martinovic (49.) sowie der frisch gebackene Vater Marc Schnatterer und Lebeau im Nachschuss blieben erfolglos (54.). Danach packte Fridolin Wagner den Hammer aus, doch Franco Flückiger im Türkgücü-Kasten lenkte den Schuss über die Latte (58.).

Zeit für frische Kräfte dachte sich Glöckner und brachte nach einer Stunde Boyamba und Dominik Kother für Schnatterer und Lebeau und kurz darauf Hamza Saghiri für Wagner.

Weiter stürmte nur der Waldhof. Wieder wurde Martinovic in Szene gesetzt, doch Flückiger hielt erneut stark (70.).

Langsam lief dem SVW die Zeit davon und auch Türkgücu versuchte nun die Waldhof-Abwehr zu beschäftigen, aber es brannte hinten erst einmal nichts an. Aber auch der Münchner Kasten schien wie vernagelt. Martinovic per Fallrückzieher zwang Flückiger zu einem Reflex, eine Riesenparade (78.).

Der Münchner Keeper blieb auch 60 Sekunden später gegen Sohm Sieger (79.). Die Fans waren mittlerweile der Verzweiflung nahe.

Glöckner zog die letzte Trumpfkarte und brachte Justin Butler für Marcel Costly, sieben Minuten waren da noch zu absolvieren. Butler knüpfte leider nahtlos an die Stürmerleistungen an diesem Tag an und wurde erfolgreich am Abschluss gehindert (86.).

Im Gegenzug konterte der Gastgeber, fast wäre der Schuss noch nach hinten losgegangen. Vier Minuten Nachspielzeit gab Referee Steven Greif und den ersten Schuss in der Overtime gab der eingewechselte Sercan Sararer für Türkgücü ab, der Ball ging weit drüber (90.+1). Auf der Gegenseite verfehlte Höger das Ziel (90.+2). Danach war Schluss.

"Das gibt es nicht", war der Satz, der danach am häufigsten im blauschwarzen Fanlager fiel. Türkgücü dagegen feierte den Punkt wie die Meisterschaft.

Türkgücü München: Flückiger - Kuhn, Sorge, Chato, Römling - Rieder, Gorzel (64. Jakobi) , Irving (64. Knöll), Scepanik (84. Sararer) - Mickels (46. Karweina), Hottmann (56. Türpitz)

SV Waldhof: Königsmann - Costly (84. Butler), Gohlke, Seegert, Rossipal - Lebeau (61. Kother), Wagner (69. Saghiri), Höger, Schnatterer (61. Boyamba) - Sohm, Martinovic

Schiedsrichter: Greif (Westhausen), Zuschauer: 900