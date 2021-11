Surfen an der Wedau: Marcel Costly rutscht nach seinem Treffer zum 2:0 in Richtung der Auswechselbank der Waldhöfer. Foto: Pix

Von Daniel Hund

Duisburg. Gefühlt 0 Grad, eisiger Wind und teils heftige Regenschauer. Ungemütlich war’s. Ein Wetter, bei dem man eigentlich besser nicht vor die Tür geht. Doch für den SV Waldhof hat sich der Ausflug zum MSV Duisburg gelohnt: 3:1 (2:1) gewonnen und über Nacht auf den dritten Platz in der Dritten Liga geschossen. Da wird es einem warm ums Herz: "Wir sind fantastisch ins Spiel gekommen", freute sich SVW-Trainer Patrick Glöckner, "es war richtig schwer hier zu spielen."

Das Ziel im Gefrier-Pott war klar: Endlich mal wieder auswärts glänzen, endlich mal wieder drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen. Für Statistik-Fans: Ein Sieg, drei Unentschieden und zwei Pleiten waren wenig königlich und eben alles, nur nicht aufstiegsverdächtig. Nach RNZ-Infos war das auch unter der Woche ein großes Thema innerhalb der Mannschaft. Die befand sich im Grübel-Modus, selbstkritisch auf Ursachenforschung.

Personell änderte sich nichts im Vergleich zum 3:3 gegen Osnabrück. Glöckner verzichtete auf Experimente. Marco Höger und Hamza Saghiri bildeten im Mittelfeld das blau-schwarze Herzstück. Erwähnenswert: Adrien Lebeau tauchte erstmals wieder auf dem Spielberichtsbogen auf, drückte zunächst von der Auswechselbank aus die Daumen.

Zum Schmunzeln: Neben dem Franzosen standen auf der Anzeigentafel an der Wedau auch zwei Reservisten, die schon lange nicht mehr beim SVW kicken: Michael Schultz und Kevin Koffi. Schultz, Spitzname "Mitch", bekam den Aufstellungs-Fauxpas von einem Bekannten der RNZ sofort per Whatsapp als Foto überstellt.

Seine Reaktion noch vor dem Anpfiff: "Na hoppla", inklusive lachender Smiley mit Tränen in den Augen. Koffis Reaktion dauerte etwas länger, ein kurzes und freudiges: "Immer Waldhof!"

Gute Laune, die auch seine Nachfolger relativ schnell hatten. Denn es waren keine fünf Minuten gespielt, da gab es bereits die erste Traum-Kombination mit Happy End: Marco Höger auf Dominik Martinovic, der bedient Marc Schnatterer und der schiebt aus acht Metern unbedrängt ein. 1:0 für den Waldhof – kann man mal so machen.

Dachte sich wohl auch Marcel Costly, der in der 19. Minute nach einem Konter das 2:0 nachlegte. Leicht abgefälscht flutschte sein Schuss ins lange Eck. Danach surfte er auf den Knien in Richtung Auswechselbank und ballte die Fäuste.

Für Party war es aber noch zu viel früh. Duisburg spielte mutig mit – und wurde belohnt. Aziz Bouhaddouz, ehemals in Sandhausen am Ball, traf per Kopf zum 1:2 (26.). Das Waldhof-Problem: Kaum hatte man den Ball, war er auch schon wieder weg. Der MSV drückte, war dem Ausgleich nah und Waldhof konnte sich bei Keeper Timo Königsmann bedanken, der in der 44. Minute mit einem Mega-Reflex die Führung in die Pause rettete.

Nach der Halbzeit hatte Dominik Martinovic zweimal den dritten Treffer auf dem Schlappen, scheiterte aber, ehe der Deutsch-Kroate doch noch zuschlug. Und wie: Querpass Joseph Boyamba, Direkt-Abnahme Martinovic, der den Ball von der Strafraum-Kante in den rechten Winkel knallte. 3:1 (81.) – Traumtor.

Und die Moral von der Geschichte: Waldhof kann auswärts!

Duisburg: Weinkauf – Feltscher (59. Hettwer), Fleckstein, Steurer, Kwadwo (59. Bretschneider) – Frey (71. Bakalorz), Stierlin – Ajani, Stoppelkamp (85. Bakir) – Ademi, Bouhaddouz.

Waldhof: Königsmann - Donkor, Verlaat, Seegert, Sommer – Höger (46. Wagner), Saghiri (77. Russo) – Schnatterer (68. Lebeau), Boyamba, Costly – Martinovic (86. Jurcher).

Schiedsrichter: Patrick Alt (Illingen); Zuschauer: 8216; Tore: 0:1 Schnatterer (5.), 0:2 Costly (19.), 1:2 Bouhaddouz (26.), 1:3 Martinovic (81.).