Von Daniel Hund

Duisburg. Draußen steppte der Waldhof-Bär. Der blau-schwarze Anhang gab Vollgas, sang und schunkelte sich feucht-fröhlich in die bitterkalte Duisburger Nacht. Von "Auswärtssieg, Auswärtssieg" bis hin zu "allez Lebeau" war alles dabei, was die rund 400 mitgereisten Mannheimer Fans so im Gesangs-Repertoire hatten. Minutenlang ging das so. Die volle Dröhnung. Heimspiel-Atmosphäre an der Wedau.

Drinnen, im Bauch der Schauinsland-Reisen-Arena – ja, die heißt wirklich so – hatte derweil die Plauder-Stunde begonnen. Die Hauptdarsteller: gut gelaunte Waldhof-Buben. Egal, ob Tor-Surfer Marcel Costly, Grätschen-Mann Marcel "Cello" Seegert oder Knipser Dominik Martinovic, alle grinsten, setzten nach dem 3:1 im Pott ihr schönstes Siegerlächeln auf.

Hintergrund Stimmen zum Spiel: > Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Die erste Viertelstunde haben wir kontrolliert, waren ballsicher und zielstrebig. Danach haben wir den Faden verloren und im Abwehrverbund viel zu tief gestanden. Nach der Pause [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel: > Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Die erste Viertelstunde haben wir kontrolliert, waren ballsicher und zielstrebig. Danach haben wir den Faden verloren und im Abwehrverbund viel zu tief gestanden. Nach der Pause haben wir mit aggressiverem und höherem Anlaufverhalten kaum noch etwas zwingendes auf unser Tor zugelassen." > Marcel Seegert, Waldhof-Kapitän: "Es war ein Abnutzungskampf. Die Duisburger kloppen die Bälle vorne auf ihre zwei Spitzen, das war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben durch Costly, Martinovic und mich drei hundertprozentige Chancen liegengelassen, aber mit dem 3:1 sind wir zufrieden." > Marcel Costly, Waldhof-Torschütze zum 2:0: "Vielleicht haben wir uns zu sehr auf den frühen zwei Toren ausgeruht und einen Schritt zu wenig gemacht. Die Duisburger haben mit Bouhaddouz und Stoppelkamp aber auch vorne eine große Wucht und uns es nicht einfach gemacht." rodi

Für Martinovic gab es natürlich kein Durchkommen. Wer vier Tore in zwei Spielen erzielt, muss einfach reden, erzählen wie es so ist als gefeierter TorHeld. In Duisburg, wo Tatort-Kultkommissar Horst Schimanski einst knallhart und unvergessen seine Fälle löste, sorgte der Deutsch-Kroate für die Entscheidung zum 3:1 (81.).

Diesmal war es gewissermaßen gar der falsche Martinovic. Der mit dem linken und eben nicht dem rechten Fuß traf. Sehenswert. Aus rund 16 Metern zwirbelte er die Kugel ansatzlos in den Winkel. Zufall? Sicher nicht: "In der letzten Zeit trainiere ich meinen schwachen Fuß sehr", sagt "Dome", der Fleißige.

Martinovic war der Matchwinner, der Grundstein zum Auswärtscoup wurde aber in der Halbzeit gelegt. Aus dem Schwimm-Verein Waldhof, der vor der Pause mehrfach in Seenot war, wurde danach der souveräne Zerstörer. Duisburg war plötzlich komplett unter Kontrolle, zugestellt im Mittelfeld, abgeschirmt von hellwachen Mannheimern. Martinovic sagt es so: "In den zweiten 45 Minuten wurde es nicht mehr eklig für uns."

Das Trainerteam um Chefcoach Patrick Glöckner hatte die richtigen Antworten. Aber auch Mittelfeld-Motor und Ex-Champions-League-Haudegen Marco Höger heckte laut Martinovic den Masterplan mit aus. Mehr war für ihn auch nicht mehr drin. Bereits in der 30. Minute klagte er über Oberschenkel-Probleme. Kurz vor der Pause ging es dann nicht mehr. Fridolin Wagner, der ein Super-Spiel machte, ersetzte ihn.

Ob’s für Höger am Dienstag, 19 Uhr, bei 1860 München wieder reicht, bleibt abzuwarten: Waldhofs Königstransfer düste nach der Partie zu seiner Familie nach Köln und ließ sich dort von seinem Arzt untersuchen. Glöckner ist zuversichtlich, hofft auf seinen Führungsspieler.

Was bleibt, ist die Frage: Welchen Einfluss hatte der neue Auswärtsplan der Buwe? Zur Erinnerung: Glöckner, bekannt als akribischer Denker und Lenker, verordnete vor dem Duisburg-Duell für den Spieltag eine Stunde mehr Schlaf im Mannschaftshotel. Ronny Ding, Waldhof-Fachmann durch und durch, wollte das genauer wissen. Der RNZ-Reporter hakte bei Martinovic schmunzelnd nach: War die eine Stunde mehr Schlaf dein Vorschlag? "Nein, nein. Ich war selbst überrascht. Ich bin seit längerem eh ein Frühaufsteher." Er lachte: "Aber dem einen oder anderen hat es sicher gut getan. Namen nenne ich jetzt mal keine."

Na, dann könnte man ja jetzt die nächste Stufe zünden: Durchschlafen bis München – und dann hellwach einen weiteren Dreier einfahren.

Update: Sonntag, 28. November 2021, 14.54 Uhr

Mit 3:1 eiskalt zugeschlagen

Von Daniel Hund

Duisburg. Gefühlt 0 Grad, eisiger Wind und teils heftige Regenschauer. Ungemütlich war’s. Ein Wetter, bei dem man eigentlich besser nicht vor die Tür geht. Doch für den SV Waldhof hat sich der Ausflug zum MSV Duisburg gelohnt: 3:1 (2:1) gewonnen und über Nacht auf den dritten Platz in der Dritten Liga geschossen. Da wird es einem warm ums Herz: "Wir sind fantastisch ins Spiel gekommen", freute sich SVW-Trainer Patrick Glöckner, "es war richtig schwer hier zu spielen."

Surfen an der Wedau: Marcel Costly rutscht nach seinem Treffer zum 2:0 in Richtung der Auswechselbank der Waldhöfer. Foto: Pix

Das Ziel im Gefrier-Pott war klar: Endlich mal wieder auswärts glänzen, endlich mal wieder drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen. Für Statistik-Fans: Ein Sieg, drei Unentschieden und zwei Pleiten waren wenig königlich und eben alles, nur nicht aufstiegsverdächtig. Nach RNZ-Infos war das auch unter der Woche ein großes Thema innerhalb der Mannschaft. Die befand sich im Grübel-Modus, selbstkritisch auf Ursachenforschung.

Personell änderte sich nichts im Vergleich zum 3:3 gegen Osnabrück. Glöckner verzichtete auf Experimente. Marco Höger und Hamza Saghiri bildeten im Mittelfeld das blau-schwarze Herzstück. Erwähnenswert: Adrien Lebeau tauchte erstmals wieder auf dem Spielberichtsbogen auf, drückte zunächst von der Auswechselbank aus die Daumen.

Zum Schmunzeln: Neben dem Franzosen standen auf der Anzeigentafel an der Wedau auch zwei Reservisten, die schon lange nicht mehr beim SVW kicken: Michael Schultz und Kevin Koffi. Schultz, Spitzname "Mitch", bekam den Aufstellungs-Fauxpas von einem Bekannten der RNZ sofort per Whatsapp als Foto überstellt.

Seine Reaktion noch vor dem Anpfiff: "Na hoppla", inklusive lachender Smiley mit Tränen in den Augen. Koffis Reaktion dauerte etwas länger, ein kurzes und freudiges: "Immer Waldhof!"

Gute Laune, die auch seine Nachfolger relativ schnell hatten. Denn es waren keine fünf Minuten gespielt, da gab es bereits die erste Traum-Kombination mit Happy End: Marco Höger auf Dominik Martinovic, der bedient Marc Schnatterer und der schiebt aus acht Metern unbedrängt ein. 1:0 für den Waldhof – kann man mal so machen.

Dachte sich wohl auch Marcel Costly, der in der 19. Minute nach einem Konter das 2:0 nachlegte. Leicht abgefälscht flutschte sein Schuss ins lange Eck. Danach surfte er auf den Knien in Richtung Auswechselbank und ballte die Fäuste.

Für Party war es aber noch zu viel früh. Duisburg spielte mutig mit – und wurde belohnt. Aziz Bouhaddouz, ehemals in Sandhausen am Ball, traf per Kopf zum 1:2 (26.). Das Waldhof-Problem: Kaum hatte man den Ball, war er auch schon wieder weg. Der MSV drückte, war dem Ausgleich nah und Waldhof konnte sich bei Keeper Timo Königsmann bedanken, der in der 44. Minute mit einem Mega-Reflex die Führung in die Pause rettete.

Nach der Halbzeit hatte Dominik Martinovic zweimal den dritten Treffer auf dem Schlappen, scheiterte aber, ehe der Deutsch-Kroate doch noch zuschlug. Und wie: Querpass Joseph Boyamba, Direkt-Abnahme Martinovic, der den Ball von der Strafraum-Kante in den rechten Winkel knallte. 3:1 (81.) – Traumtor.

Und die Moral von der Geschichte: Waldhof kann auswärts!

Duisburg: Weinkauf – Feltscher (59. Hettwer), Fleckstein, Steurer, Kwadwo (59. Bretschneider) – Frey (71. Bakalorz), Stierlin – Ajani, Stoppelkamp (85. Bakir) – Ademi, Bouhaddouz

Waldhof: Königsmann - Donkor, Verlaat, Seegert, Sommer – Höger (46. Wagner), Saghiri (77. Russo) – Schnatterer (68. Lebeau), Boyamba, Costly – Martinovic (86. Jurcher)

Schiedsrichter: Patrick Alt (Illingen)

Zuschauer: 8216

Tore: 0:1 Schnatterer (5.), 0:2 Costly (19.), 1:2 Bouhaddouz (26.), 1:3 Martinovic (81.)