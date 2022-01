Von Daniel Hund

Mannheim. Hängende Köpfe, leere Blicke. Ganz bitter war’s, was sich da am Dienstagabend im Carl-Benz-Stadion abgespielt hatte: Mit einer 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen Viktoria Köln kassierte der SV Waldhof die Quittung für seine wohl bislang schlechteste Saison-Leistung. Der Frust war groß, die Enttäuschung riesig: "Da ist vor allem Wut", sagte Trainer Patrick Glöckner, "wir haben es dem Gegner zu einfach gemacht, konnten uns bis auf die Standards keine Torchancen erspielen."

Die Frage aller Fragen vor dem Anpfiff: Wer ersetzt Flanken-Gott Marc Schnatterer und Abwehr-Brocken Jesper Verlaat? Zwei, die wohl bei so gut wie jedem anderen Drittligisten auch gesetzt wären, diesmal aber ihre Gelbsperren abbrummen mussten. Rund eine Stunde vor Spielbeginn, als die Aufstellungen reinflatterten, gab’s die Antwort: Wie die RNZ bereits vermutet hatte, kam Adrien Lebeau für "Schnatti" und Alexander Rossipal rückte statt Verlaat in die Innenverteidigung. Eine weitere Änderung: Anton Donkor blieb auf der Bank, machte Platz für Willy Sommer, der als Rechtsverteidiger ran durfte. Marcel Costly beackerte hinten den linken Flügel.

Das Ziel war klar: Ein Sieg. Egal wie, um im Aufstiegsrennen weiter die linke Spur runter donnern zu können.

Verlockend: Da Kaiserslautern nicht spielte, weil Gegner 1860 München durch Corona ausgebremst wurde, konnten die Buwe zumindest über Nacht auf den zweiten Platz springen.

Und dann diese erste Halbzeit. Fußball zum Abgewöhnen gab’s zusehen. Mit gefühlt tausend Unterbrechungen, ohne echte Torchancen. Die einzige halbe für Waldhof: In der 34. Minute nahm Joseph Boyamba aus leicht spitzem Winkel Maß, doch Moritz Nicolas, Kölns Schlussmann, war zur Stelle.

Nicht förderlich: Mit Lebeau, Costly, Marco Höger und Sommer hatten bis zum Seitenwechsel bereits vier Waldhöfer die gelbe Karte gesehen. Und das, obwohl es fast immer das erste Foul war. Die rund 500 Zuschauer tobten, brüllten sich auf Schiedsrichter Dr. Max Burda aus Berlin ein.

Auch Gillian Jurcher grantelte mit. Der Waldhof-Stürmer, der nach seiner Corona-Quarantäne erstmals wieder auf der Tribüne saß, war das Buwe-Highlight vor der Pause: Er gab Vollgas, schimpfte wie ein Rohrspatz. Und das in einer Lautstärke, dass man ihn wohl noch auf dem Paradeplatz in der Innenstadt gehört hat. So viel Energie und Emotionen hätte man sich auch auf dem Rasen-Rechteck gewünscht. Das einzig Positive: Es konnte eigentlich nur besser werden.

Vergessen Sie den letzten Satz. Es wurde nicht besser, sondern schlimmer: Kaum zurück, klingelte es im Waldhof-Kasten.

Und das kam so: Mittelfeld-Fehlpass Costly, Konter Köln, Linksschuss Philipp: 0:1 (46.) – die ganz kalte Dusche. Keine drei Minuten später traf der Turban-Mann – er hatte sich in der ersten Halbzeit bei einem Luftduell mit Rossipal verletzt – noch den Außenpfosten.

In der 71. Minute hatte Glöckner genug gesehen. Sommer ging, Gerrit Gohlke kam und die Blau-Schwarzen probierten es fortan mit einer Dreierkette (Seegert, Gohlke, Rossipal). Der Rest legte den Vorwärtsgang ein.

Den hätten sie aber wohl noch bis Mittwochfrüh einlegen können. Getroffen hätten sie nicht mehr.

Ein ganz bitterer Abend für alle, die die Raute im Herzen tragen.

Waldhof: Königsmann – Costly, Rossipal, Seegert, Sommer (71. Gohlke) – Höger, Wagner (61. Saghiri) – Lebeau, Martinovic, Boyamba – Sohm (53. Donkor).

Köln: Nicolas – Buballa (46. May), Greger, Sontheimer, Koronkiewicz (28. Heister) – Lorch, Klefisch, Handle, Risse – Jastremski (37. Philipp/73. Amyn), Hong.

Schiedsrichter: Burda (Berlin); Tore: 0:1 Philipp (46.).