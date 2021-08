Von Daniel Hund

Mannheim. Drückend war’s, richtig heiß im Mannheimer Carl-Benz-Stadion, als da einer aufs Rasen-Rechteck stiefelte, für den es eine Premiere war. Marco Höger, 31, Zopfträger, Ex-Bundesliga-Spieler, Neuzugang vom 1. FC Köln, wenn man so will der neue Star vom Alsenweg. Hopser-Lauf, Ausfall-Schritte – und was man eben noch so alles macht, um bereit zu sein für ein Spiel in der Dritten Liga.

Mittelfeld-Stratege Höger war heiß, musste sich aber gedulden. Zunächst hieß es Auswechsel-Bank. Daumen drücken statt Löcher stopfen. Denn wie heißt es doch so schön: Never change am winning Team. Ein Satz, der mehr ist als ein Spruch – und den Waldhofs Trainer Patrick Glöckner beherzigte: Die Pokal-Helden, die Eintracht-Frankfurt-Besieger sollten es auch gegen die Würzburger Kickers richten. Mit breiter Brust für den nächsten blau-schwarzen Feiertag sorgen.

Geklappt hat es nicht. Die Buwe mussten sich mit einem 1:1 (0:1) zufrieden geben. "Wir müssen dieses Spiel gewinnen", grübelte Marc Schnatterer danach im RNZ-Gespräch vor dem Spieler-Tunnel, "leider haben wir uns nicht belohnt." Geknickt war er, aber auch stolz: "Die Jungs haben nie aufgegeben. Wir sind auf dem richtigen Weg und der erste Sieg wird nicht mehr lange auf sich warten lassen."

Der Anfang war zerfahren. Der SVW drückte aufs Gaspedal, war aber zu unpräzise und musste somit immer wieder den Rückwärtsgang einlegen. In der zehnten Minute dann die kalte Dusche: Ecke David Kopacz, Kopfball Maximilian Breunig: 0:1. Völlig alleingelassen wurde er da, der Zehner der Gäste.

Mit Wut im Bauch ging es in die andere Richtung. Die Jagd auf den Ausgleich hatte begonnen. In der 16. Minute wär’s dann fast soweit gewesen: Schnatterer zirkelte einen Eckball auf den Kopf von Kapitän Marcel Seggert, doch Würzburgs Hendrik Bonmann hatte die Fäuste oben. Weitere Halb-Chancen folgten.

Doch es bewahrheitete sich einmal mehr: Waldhof tut sich bei Rückstanden schwer. Dann fehlen die Räume. Die sind die Basis für die pfeilschnelle Offensive.

Liegt man erst einmal hinten, ruhen die Hoffnungen vor allem auf Schnatterer. Auf seinen Standards, auf seinem Auge für Situation. In der 46. Minute, Schiedsrichter Nico Fuchs hatte die Pfeife schon im Mund, gab es dann mal wieder so einen genialen Moment des Routiniers. Im Voll-Sprint legte er kurz vor der Toraus-Linie nochmals auf Dominik Martinovic ab, der wurde aus fünf Metern aber noch entscheidend gestört.

Ab in die Pause, kurz runter kommen und besser machen, zeigen, dass Frankfurt kein Ausrutscher war. Und das taten sie dann auch. Erst scheiterte Marcel Costly aus fünf Metern, zirkelte den Ball an den Innenpfosten (50.), dann verstolperte Joseph Boyamba einen Querpass sechs, sieben Meter vor dem Gäste-Tor: Schnatterer hätte nur noch einschieben müssen (54.). Das müssen einfach Tore sein. Wie sagte es Torsten Ziegner, der Trainer der Würzburger später so schön: "Teilweise hatten wir vielleicht auch Glück, dass Waldhof vor dem Tor zu verspielt war."

Jetzt war’s ein Spiel auf ein Tor. Ein Feuerwerk, das schön anzuschauen war, gleichzeitig aber auch eine große Schwäche aufdeckte: Vorne fehlt der, der trifft. Ein Stürmer mit Killerinstinkt.

Hamza Saghiri ist der nicht, der wirbelt im Mittelfeld, kann aber auch mal schießen. Und wie er das kann. In der 86. Minute packte er aus 16 Metern eine Rakete aus, die an den Innenpfosten klatschte und dann über die Linie trudelte: 1:1. Der Rest war Powerplay. Würzburg verteidigte mit Mann und Maus – und hatte Glück.

Und Höger? Der kam auch noch. In der 65. Minute war Höger-Time. Er lenkte und dirigierte, gewann Zweikämpfe, brachte sich voll ein. "Wir haben eine super zweite Halbzeit gespielt", sagte er vor dem Duschen zur RNZ, "und dann musst du halt hoffen, dass er vorne irgendwann fällt." Und weiter: "Treffen wir früher, bin ich mir sicher, dass wir das Ding noch gewinnen."

Da konnte er schon wieder lächeln, was mit den Fans zusammenhing: "Das war eine gigantische Stimmung. Einfach geil, deshalb habe ich mich auch für diesen Verein entschieden."

SV Waldhof: Königsmann – Sommer (84. Gouaida), Verlaat, Seegert, Donkor – Russo (65. Höger), Rossipal (46. Saghiri) - Costly, Schnatterer, Boyamba (65. Garcia) – Martinovic (65. Lebeau).

Tore: 0:1 Breunig (10.), 1:1 Saghiri (86.)

