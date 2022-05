Von Daniel Hund

Mannheim. Was ein Rahmen: Keine Wolken, Sonne satt, Super-Stimmung und sieben (!) Tore. Das letzte Heimspiel des SV Waldhof in der diesjährigen Drittliga-Saison wurde zum Freudenfest. Die Buwe machten kurzen Prozess, ballerten den TSV Havelse mit einer 0:7 (0:3)-Packung zurück auf die Autobahn. 8369 Zuschauer feierten im Carl-Benz-Stadion mit, tanzten und lachten.

Schade: Zum vierten Platz, der zur direkten Qualifikation für den DFB Pokal gereicht hätte, reichte es nicht. 1860 München gewann zeitgleich mit 6:3 gegen Dortmund II. Waldhof beendet die Saison somit auf einem guten fünften Platz. "Insgesamt war es eine gute Saison von uns", sagte Mittelfeld-Ass Marco Höger, "es war heute auch nochmals ein perfekter Abschluss mit unseren Fans hier im Stadion."

Zum Schützenfest: Los ging’s mit der Waldhof-Feuerwehr. Blitzschnell rückten Marco Höger und Co. aus, stürmten fast schon überfallartig in Richtung Gäste-Kasten. Der Lohn: Marc Schnatterer kam im Sechzehner aus relativ spitzem Winkel völlig frei an den Ball, schaute kurz hoch, wackelte hin und her, schoss und traf mitten ins Havelse-Herz: 1:0 Waldhof, keine drei Minuten waren da gespielt.Spätestens jetzt war die Fanbase auf Betriebstemperatur. Angeführt von den Ultras wurden auf der Otto-Siffling-Tribüne stimmungsvolle Lieder angestimmt.

In der 21. Minute hallte der nächste Torschrei durchs CBS. Und wieder hatte "Schnatti" die Füße im Spiel: Der Standard-Spezialist zwirbelte eine Ecke vor dem Vip-Turm in den Fünfmeterraum. Jesper Verlaat hatte leichtes Spiel, hielt den Schädel hin und drückte die Kugel zum 2:0 über die Linie (21.).

Gute Laune. Und die wurde wenig später noch besser. Quasi als Extra-Boost für die Pause legte Alexander Rossipal noch das 3:0 nach. Per Elfmeter versenkte er den Ball (44.).

In der zweiten Halbzeit kam es erneut zu Fangesängen gegen Geschäftsführer Markus Kompp. Auch zwei Banner wurden ausgerollt. Kurz darauf erhöhte Dominik Kother – nach dem nächsten Traum-Pass von Schnatterer – auf 4:0 (58.). Und weil’s so schön war, schraubte sich Sturmtank Pascal Sohm in der 62. Minute im Strafraum hoch, besorgte das 5:0.

So langsam hatte das Ganze Schützenfest-Charakter.

Und es ging weiter, immer weiter: Wagner (78.) und Kother (83.) stellten auf 7:0. Freudenhaus CBS. Da war auch Zeit für ein paar Schmähgesänge in Richtung Erzrivale 1. FC Kaiserslautern. "Dynamo, Dynamo", hallte es durch den altehrwürdigen Mannheimer Fußball-Tempel. Zur Erklärung: Lautern trifft in der Aufstiegsrelegation auf Dynamo Dresden.

Themenwechsel: Im Hintergrund bastelt Sportdirektor Tim Schork, 31, derzeit bekanntlich fleißig am Kader. Neue Spieler werden gesucht. Auch Vertragsverlängerungen sind ein Thema. Drei Kandidaten, die dafür in Frage kommen könnten, sind Marcel Costly, 26, Jesper Verlaat, 25, und Joseph Boyamba, 25. Alle gehörten in dieser Saison zum Stammpersonal.

Gerade Costly spielte eigentlich immer, gilt als Lieblings-Schüler von Noch-Trainer Patrick Glöckner, 45. Nach RNZ-Infos soll bei Verlaat und Costly derzeit aber mehr auf Trennung hindeuten. Auch im Tor könnte man sich neu aufstellen. Der Vertrag von Timo Königsmann, der etatmäßigen Nummer eins, läuft aus. Und es gilt als unwahrscheinlich, dass der SVW mit Jan-Christoph Bartels als Stammkeeper in die neue Runde geht.

Einmal mehr Werbung in eigener Sache hat Kother gemacht, die Leihgabe des Karlsruher SC hebelte die Havelse-Defensive mehrfach aus, machte Lust auf mehr. Dumm nur, dass es sein letztes Liga-Pflichtspiel für den SVW war. Oder vielleicht doch nicht? Wie aus dem Umfeld des Buwe zu vernehmen ist, hat man ihn noch nicht komplett abgeschrieben. Ob man einen gemeinsamen Lösungsansatz finden wird, werden die nächsten Wochen zeigen.

SV Waldhof: Bartels – Costly (67. Sommer), Verlaat, Seegert, Rossipal (67. Donkor) – Höger, Russo (67. Saghiri) – Schnatterer (58. Kouadio), Wagner, Kother – Butler (27. Sohm).

Tore: 1:0 Schnatterer (3.), 2:0 Verlaat (21), 3:0 Rossipal (44.), 4:0 Kother (58.), 5:0 Sohm (62.), 6:0 Wagner (78.), 7:0 Kother (83.).

Schiedsrichter: Dingert (Burglichtenberg)