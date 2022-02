Von Daniel Hund

Halle. Die Blau-Schwarzen erkämpften sich einen 2:1 (1:1)-Auswärtssieg. "Es ging um viel. Wir wollten drei Punkte holen und das haben wir geschafft. Wir fahren glücklich nach Hause", sagte Trainer Patrick Glöckner danach.

Vier Spiele, zehn Punkte, kein Gegentor und zuletzt drei Siege am Stück. Das ist mal eine Serie. Schon klar, hört sich irgendwie nach einem kurzen Zwischenspurt des FC Bayern an, gemeint ist der Rekordmeister aber nicht – zurzeit sowieso nicht. Nein, hier geht es um den Halleschen FC. Ein Drittligist, der kürzlich noch Kellerkind war, sich zuletzt aber zu einer Mannschaft der Stunde gemausert hat. Also ein Gegner, dem man derzeit besser aus dem Weg geht – wenn man kann. Der SV Waldhof konnte nicht.

Markige Sprüche wurden vorher rausgehauen. Von Endspielen. Von 11 Spielen, in denen quasi nur noch Siege zählen, um den Aufstiegstraum am Leben zu erhalten. Stimmt, was sollen Glöckner und Co. auch anderes sagen. Die Tabelle lügt nicht und in der hat man seit dem Jahreswechsel viel an Boden verloren: Neun Punkte aus sieben Partien in 2022 sind wenig königlich. Graues Mittelmaß statt Gipfelsturm-verdächtig.

Wie breit die Brust beim HFC ist, merkten die Buwe schnell. Halle presste, Halle drückte, Halle hatte an der Saale das Kommando. Der Lohn: Langer Einwurf, Michael Eberwein holt den Ball mit der Brust runter, steckt ihn durch auf Jan Shcherbakovski und der knallt ihn zum 1:0 in den Waldhof-Kasten (17.).

Auffällig beim SVW: Nach einem Endspiel sah das nicht aus. Das geht man anders an. Mit mehr Körperspannung, mit viel mehr Wille und Geilheit auf den Sieg.

Dann die 27. Minute: Ecke Marc Schnatterer, Pascal Sohm kommt an den Ball, schießt aus fünf Metern und scheitert an Torhüter Tim Schreiber, 19, der von RB Leipzig ausgeliehen ist. Und es geht weiter, der Abpraller landet auf dem Kopf von Dominik Martinovic, der Schreiber aus zwei Metern anköpft, ehe Gerrit Gohlke nach dem nächsten Abpraller – ebenfalls per Kopf – am langen Pfosten vorbeizielt. Unglaublich, dass da wieder mal kein Tor dabei heraussprang.

In der 42. Minute klingelte es dann aber doch noch im HFC-Gehäuse: Anton Donkor tankt sich auf dem linken Flügel durch und flankt sehenswert auf Sohm, der den Ball kaltschnäuzig ins Tor köpft.

Kaum zurück aus der Pause, war’s eine andere Partie. Nun war da Leidenschaft im Waldhof-Spiel. Zweikämpfe wurden angenommen, Chancen kreiert. In der 53. Minute hatte Schnatterer die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber einmal mehr an Schreiber, der "Schnattis" Schuss aus dem kurzen Eck kratzte.

In der 67. Minute war es erneut Schnatterer, der den Ball an den Innenpfosten knallte.

Dass am Ende doch noch gejubelt wurde, hatte man Dominik Martinovic und Joseph Boyamba zu verdanken. Die beiden Kumpels sorgten für die Führung zum 2:1 (72.) Und das kam so: "Jupp" läuft am Sechzehner in den freien Raum, "Dome" sieht’s, legt die Kugel quer und Boyamba schließt eiskalt ab.

Verantwortlich für die Leistungssteigerung war Glöckner, der in der Halbzeitpause Vollgas gab. Laut dem 45-Jährigen war es die lauteste Ansprache, die er in dieser Saison bislang gehalten hat.

SV Waldhof: Königsmann - Costly, Gohlke, M. Seegert, Donkor - Saghiri (68. Russo), Höger, Boyamba, Martinovic (85. Butler), Schnatterer (83. Ekincier) - Sohm.

Tore: 1:0 Shcherbakoviski (17.), 1:1 Sohm (42.); 1:2 Boyamba (72.)

Schiedsrichter: Haslberger (St. Wolfgang)