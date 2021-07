Von Daniel Hund

Frankfurt/Mannheim. Das ging nach hinten los. Einen Tag nach dem 5:3-Sieg gegen den FC Gießen musste sich der SV Waldhof gestern beim FSV Frankfurt mit 1:3 (0:2) geschlagen geben. Trainer Patrick Glöckner setzte bei den Hessen auf die Spieler, die er gegen Gießen noch geschont hatte. Man könnte auch von einer B-Elf sprechen. Wie am Alsenweg sollten alle Spieler 90 Minuten durchspielen.

Doch es kam anders. Da Glöckner nicht zufrieden war, nahm er ein paar Wechsel vor. So wurden Dominik Martinovic, Marcel Costly, Stefan Russo und Hamza Saghiri eingewechselt. Bereits in der 30. Minute kam Russo für Stürmer Anthony Roczen, der sich am Oberschenkel verletzt hatte. Nach RNZ-Infos soll es sich aber um keine schlimme Verletzung handeln.

Erstmals dabei war auch Testspieler Baris Ekincier, der sowohl auf der linken als auch auf der rechten Außenbahn eingesetzt wurde. Für einen Vertrag konnte er sich nicht empfehlen, wobei er bislang auch kein einziges Mal mit der Mannschaft trainiert hatte. Aber auch der Rest betrieb keine Eigenwerbung. Es lief kaum etwas zusammen. Das Tor des SV Waldhof fiel in der 90. Minute. Boyamba hatte es erzielt. Er begann zunächst an der Seite von Rafael Garcia als Achter im Mittelfeld.

SV Waldhof: Königsmann – Kouadio, Verlaat, Lutz, Sommer – Wagner, Boyamba, Garcia – Ekincier (77. Costly), Jurcher (77. Martinovic), Rozcen (30. Russo/65. Saghiri).

Tore: 1:0 Darwiche (1.), 2:0 Sommer (38.), 3:0 Hildmann (67.), 3:1 Boyamba (90.).