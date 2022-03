Von Daniel Hund

Mannheim. Die Sonne strahlte – und mit ihr Patrick Glöckner. Rund 90 Minuten vor Spielbeginn stiefelte der Trainer des SV Waldhof erstmals raus aufs Rasenrechteck. Hoch konzentriert sah er aus. So, als wäre er längst gefangen, abgebogen in den Braunschweig-Tunnel. Die ersten Fans waren da schon im Carl-Benz-Stadion. Sie winkten ihm zu, schickten aufmunternde Worte nach unten. "Ihr packt das", zum Beispiel. Oder dieses lang gezogene "Aaaauuuufffff", der kultige Kampfschrei der Waldhof-Anhänger. Glöckner bedankte sich, ballte die Fäuste und setzte sein schönstes Lächeln auf.

Kurz vor 16 Uhr war er nicht wiederzuerkennen. Der Blick leer, die Mundwinkel in Richtung Rasenkante, der Gang wie in Trance. Warum? Ein Blick hoch auf die Anzeigentafel genügte, um das zu erkennen: Waldhof 0, Braunschweig 3.

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Es ist schade, dass wir verloren haben. Die ersten zehn Minuten haben wir ein Feuerwerk gezündet. Insgesamt waren wir zu grün hinter den Ohren. Das ärgert mich einfach sehr. Wir [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel > Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Es ist schade, dass wir verloren haben. Die ersten zehn Minuten haben wir ein Feuerwerk gezündet. Insgesamt waren wir zu grün hinter den Ohren. Das ärgert mich einfach sehr. Wir müssen konzentrierter in und um den Sechzehner herum arbeiten." > Michael Schiele, Eintracht-Trainer: "Wir haben die gute Anfangsphase des SVW überstanden. Wir waren nach dem 1:0 super im Spiel, haben den Gegner sehr gut von unserem Tor ferngehalten." > Alexander Rosspial, Waldhof-Außenverteidiger: "Wir sind mit viel Elan ins Spiel gekommen und hatten unsere Chancen. Das ist bitter, dass wir in dieser einen Szene nicht in Führung gehen. Danach hat es Braunschweig sehr abgezockt gemacht und aus drei Chancen drei Tore erzielt." rodi

[-] Weniger anzeigen

Das tat weh, das schmerzte ohne Ende. So viel hatte man sich vorgenommen, immer wieder von einem "Sechs-Punkte-Spiel" um den Aufstieg gesprochen – und dann das. Glöckner, der Enttäuschte: "Heute hat das abgezocktere Team gewonnen. Wenn du solche Spiele ziehst, steigst du am Ende auf."

Gewinner gab es aber auch auf Mannheimer Seite. Die Fans verdienten sich Bestnoten. Vor allem die Ultras. Pünktlich zur Umstellung auf die 3G-Regel waren sie erstmals wieder mit dabei. Und das im Vollgas-Modus. 90 Minuten lang stimmten sie ihre Lieder an, trommelten sich die Finger wund.

Mindestens zweitligareif war das.

Die Buwe selbst sind von der seit gestern weiter entfernt denn je. Es müsste schon viel zusammen kommen, dass man doch nochmals oben anklopfen kann.

Aber so dumm es sich auch anhört, dieses Spiel hätte anders laufen können. Womit wir bei dieser 38. Minute wären, die wohl so schnell keiner der 11.124 Zuschauer vergessen wird. Da überschlugen sich förmlich die Ereignisse: Freistoß-Flanke Marc Schnatterer, Kopfball Marcel Seegert, das halbe Stadion hat den Torschrei schon auf den Lippen, denn der Ball trudelt unaufhaltsam in Richtung Eintracht-Kasten – und dann das: Marcel Costly spritzt noch dazwischen und drückt die Kugel über die Linie. Das Problem: Er stand angeblich im Abseits. Oder anders: Bleibt er weg, geht der SVW definitiv mit 1:0 in Führung.

Der Ärger war groß, rund 30 Sekunden später noch größer. Braunschweig nutzte die Verwirrung, stellte im Gegenzug durch Maurice Multhaup auf 1:0 (39.).

Ein Tiefschlag – der nächste drohte in der 45. Minute. Schiedsrichter Bastian Dankert zeigte auf den Elfmeterpunkt: Waldhofs Innenverteidiger Gerrit Gohlke soll eine Flanke mit dem Oberarm zur Ecke geklärt haben. Eine Fehlentscheidung, das belegten die TV-Bilder. Da es in der Dritten Liga aber keinen Videobeweis gibt, folgten minutenlange Diskussionen. Nach einem längeren Vier-Augen-Gespräch mit seinem Linienrichter nahm Dankert die Entscheidung schließlich zurück.

Aufatmen, durchpusten in der Kabine und gestärkt wieder raus kommen. Denkste: Kaum zurück, durfte Multhaup, sträflich alleine gelassen, auf 2:0 erhöhen (48.). Der endgültige Knockout dann in der 54. Minute: Michael Schultz, der Ex-Waldhöfer, traf per Kopf zum 3:0.

Danach war die Luft raus. Glöckner wechselte viel, bewirkte damit aber nichts. Echte Torchancen hatten die Blau-Schwarzen keine mehr. Auch ein Marcel Seegert nicht, der probierte es in der Schlussphase als Stürmer, warf sich in jeden Ball. Als dann alles vorbei war, sackte "Cello" im gegnerischen Sechzehner zusammen, ließ sich rücklings auf den Hintern plumpsen und streckte alle Viere von sich.

Der Waldhof am Boden.

Waldhof: Königsmann – Costly (65. Ekincier), Gohlke (55. Rossipal), Seegert, Donkor – Boyamba, Höger, Saghiri, Schnatterer (55. Kother) – Sohm (55. Verlaat), Martinovic (83. Butler).

Braunschweig: Fejzic – Marx, Schultz, Strompf (56. Behrendt), Kijewski – Krauße, Nikolaou (83. Wiebe), Consbruch (70. Müller), Henning (83. Hartmann), Multhaup – Lauberbach (70. Girth).

Zuschauer: 11.124; Schiedsrichter: Dankert (Schwerin); Tore: 0:1 Multhaup (39.); 0:2 Multhaup (48.), 0:3 Schultz (54.).

Update: Sonntag, 6. März 2022, 17.17 Uhr