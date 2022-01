Vom Punkt vergibt Dominik Martinovic die große Chance zur Führung. BVB-Keeper Stefan Drljaca lenkt den Ball an den Pfosten. Foto: vaf

Von Ronny Ding

Mannheim. (rodi) Wenn man seine Chancen halt nicht nutzt ... Der SV Waldhof legte zumindest ergebnistechnisch einen Fehlstart in das neue Hahr hin und verlor völlig unnötig mit 1:3 (1:0) gegen die U23 von Borussia Dortmund. Der Spielverlauf sprach zwar klar für die Buwe, doch in Sachen Effizienz zeigten die Westfalen, wie man es richtig macht.

Statt dem Sprung auf den zweiten Tabellenplatz fällt Waldhof nun erst einmal auf Rang fünf zurück, bleibt aber mit zwei Punkten Rückstand in Sichtweite zu den Aufstiegsrängen. "Wir hätten mit dem Unentschieden heute gut leben können, die späten Gegentore waren sehr ärgerlich", sagte SVW-Trainer Patrick Glöckner.

Mit Neuzugang Pascal Sohm in der Startformation gingen die Mannheimer das Spiel gegen den BVB an. "Man hat seine Qualitäten schon gesehen, aber er hat lange nicht gespielt und erst vier Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert", lautete Glöckners Urteil über den Ex-Dresdener. Marcel Costly rückte nach hinten in die Viererkette und Fridolin Wagner ersetzte den gesperrten Marco Höger im Mittelfeld.

Ohne großes Abtasten begann das Spiel, beide Teams waren sofort auf Betriebstemperatur. Schon in der 6. Minute konnte sich Waldhof-Keeper Timo Königsmann bei einem Freistoß von Berkan Taz auszeichnen. Danach ging es mit schnellen Kombinationen in Richtung des Borussentores und dem SVW gelang die schnelle Führung. Dortmund verlor den Ball an der Eckfahne und Dominik Martinovic legte den Ball zurück auf Marc Schnatterer, der zum 1:0 vollstreckte (9.). Martinovic blieb ein Gefahrenherd und hätte nach einem Fehler von BVB-Keeper Stefan Drljaca fast auf 2:0 erhöht (15.). Gegen Joseph Boyamba war der Keeper dann auf dem Posten (17.). Nach einer Chance von Immanuel Pherai, die Königsmann vereitelte (19.), nahmen sich beide Teams eine kleine Auszeit. Kurz vor Halbzeit vergab Martinovic gleich dreimal (40., 45.+1, 45.+3), sodass es mit dem knappen 1:0 in die Pause ging.

Auch die zweite Hälfte begann mit einer Doppelchance der Hausherren. Costly verzog (52.) und auch Schnatterer fand nicht den Weg ins Ziel (53.). So sehr sich Waldhof in der Folge auch mühte, die Dortmunder liefen viele Bälle ab und hielten den SVW vom eigenen Kasten fern. Auch nach vorne setzten die Gäste Nadelstiche. Der erst 18-jährige Bradley Fink scheiterte bei seinem Profidebut an Königsmann (56.). Die Blau-Schwarzen konnten das hohe Tempo des ersten Abschnitts nicht halten und hinten leistete sich man einen Patzer, den Ole Pohlmann zum Ausgleich nutzte (74.).

Als Drljaca Anton Donkor von den Beinen holte, hatte Waldhof vom Punkt die große Möglichkeit zur Führung, doch der BVB-Torwart lenkte den Versuch von Martinovic an den Pfosten (79.). In der 90. Minute ging dann auch noch der eine Punkt flöten. Aus 40 Metern überlistete Pherai Königsmann zum 1:2. Den Deckel drauf machte Tobias Raschl, der in der Nachspielzeit einen von Stefano Russo verursachten Foulelfmeter zum 1:3- Endstand versenkte (90.+4).

Waldhof: Königsmann - Costly, Verlaat, Seegert, Donkor (80. Ekincier) - Saghiri (64. Russo), Wagner - Boyamba (73. Rossipal), Martinovic, Schnatterer - Sohm .

Dortmund: Drljaca - Viet (59. Pohlmann), Maloney, Pfanne, Finnsson - Kamara (59. Raschl), Papadopoulos - Taz (74. Tattermusch), Pherai, Knauff (80. Bah-Traore) - Fink (59. Njinmah).

Schiedsrichter: Kampka (Mainz); Zuschauer: 500; Tore: 1:0 Schnatterer (9.), 1:1 Pohlmann (74.), 1:2 Pherai (90.), 1:3 Raschl (90.+4/Foulelfmeter); Besonderes Vorkommnis: Drljaca hält Foulelfmeter von Martinovic (79.).