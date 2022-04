Von Daniel Hund

Saarbrücken. Der Derby-Kracher zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem SV Waldhof endete vor 14016 Zuschauern mit einem 0:0-Unentschieden. Zu wenig, um noch vom Aufstiegskampf träumen zu dürfen. Wenngleich dieser Traum für die Mannheimer eigentlich ohnehin schon seit dem 1:1 in Zwickau ausgeträumt war. "Es war ein intensives Spiel auf einem sehr tiefen Boden. In der zweiten Halbzeit waren wir besser drin, aber oft kam der letzte Ball nicht an", sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner, "am Ende ist es ein gerechtes Ergebnis."

Bitter für Waldhof: Der Wintereinbruch durchkreuzte die Derby-Pläne. Eigentlich wollten alleine 1200 SVW-Anhänger mit dem Fan-Zug nach Saarbrücken düsen. Aber der fiel aus. Umgestürzte Bäume. Verschneite Gleise. Chaos pur.

Die Folge: Der Fanblock der Buwe war zunächst halbleer. Rund 2000 Schlachtenbummler wollten dabei sein. Im Endeffekt waren es anfangs vielleicht 1300 – wenn überhaupt.

Ein weiteres Problem: Mit dem Auto war’s ähnlich chaotisch. Bereits um kurz nach 11 Uhr war die A6 fest in Waldhof-Hand. Bei gefühlt jedem zweiten Auto, baumelte ein Schal mit der Waldhof-Raute aus dem Fenster.

Von Mannheim nach Saarbrücken sind es etwa 130 Kilometer. Richtig, eigentlich ein Katzensprung: Nicht am Samstag, da war Stoßstangen-Kuscheln angesagt. Die RNZ startete bereits um 10.30 Uhr – und war exakt zehn Minuten vor Spielbeginn im Stadion. Das aber auch nur, weil der Anstoß von 14 auf 14.30 Uhr nach hinten verlegt wurde.

Zum Schiedsrichter: Christin Dingert pfiff das Nachbarschaftsduell. Also genau der Mann, der auch letzten Samstag beim Bundesliga-Skandalspiel zwischen Freiburg und Bayern München das Kommando hatte.

Und auch in Saarbrücken lag er in der 20. Minute daneben: Nach einem verunglückten Rückpass von Stefano Russo, packte SVW-Keeper Timo Königsmann die Grätsche aus und soll dabei Julian Günther-Schmidt von den Beinen geholt haben. Dingert zeigte auf den Elfmeterpunkt. Das Ärgerliche: Königsmann hatte ihn gar nicht berührt, was die TV-Bilder belegten. Und da es in der Dritten Liga keinen Videobeweis gibt, legte sich der Gefoulte selbst den Ball auf den Punkt – und scheiterte.

Weiter 0:0. Unverdient wäre der Führungstreffer dennoch nicht gewesen. Nach gutem Beginn der Waldhöfer hatte Saarbücken mehr vom Spiel, drückte den Waldhof an den eigenen Sechzehner.

Kurz vor der Pause, es lief die 42. Minute, war dann plötzlich ordentlich Bewegung im Waldhof-Block: Die Ultras hatten das Verkehrschaos gemeistert, enterten endlich die Tribüne, packten ihre Banner aus und machten Stimmung.

Zurück aus der Pause spielten die Buwe auf den eigenen Anhang zu – und wurden endlich auch mal richtig gefährlich: Joseph Boyamba knallte den Ball flach auf den Saarbrücker Kasten, doch Torhüter Daniel Baatz war zur Stelle, klatschte den Ball seitlich ab. Wenig später landete er bei Marcel Costly, der ihn hoch vors Tor zwirbelte, Jesper Verlaat kam mit dem Kopf dran, konnte ihn aber nicht mehr entscheidend drücken.

Danach ging es erneut hin und her, wieder mit Vorteilen für Saarbrücken. Die letzte Chance hatten aber die Mannheimer. Es lief die 92. Minute – als die Kugel plötzlich vor den Füßen von Dominik Kother landete. Die Leihgabe des Karlsruher SC schien selbst ein wenig überrascht zu sein, Baatz raste ihm entgegen. Kother probierte es mit einem Schlenzer, den Baatz aber entschärfen konnte.

Das wär’s gewesen, das ganz späte Waldhof-Glück in Saarbrücken.

SV Waldhof: Königsmann – Rossipal, Seegert, Verlaat, Sommer – Russo (71. Wagner), Höger – Schnatterer (46. Donkor), Boyamba, Costly – Sohm (71. Lebeau).

Schiedsrichter: Christian Dingert (Burglichtenberg)