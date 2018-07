Von Ronald Ding

Frankfurt/Mannheim. 40.000 Euro Geldstrafe und drei Minuspunkte für die neue Saison lautet das Urteil, welches das DFB-Sportgericht unter Vorsitz von Stephan Oberholz nun gegen den Regionalligisten SV Waldhof verhängte. Verhandelt wurden die Vorkommnisse bei den beiden Aufstiegsspielen für die 3. Liga am 24. und 27. Mai gegen den KFC Uerdingen.

Nachdem schon im Hinspiel in Duisburg direkt nach dem Anpfiff von Chaoten im Waldhof-Block eine mehrminütige Unterbrechung provoziert wurde, kam es im Rückspiel zum Eklat. Die Partie im Carl-Benz-Stadion musste bekanntlich in der 82. Minute beim Stand von 1:2 von Schiedsrichter Patrick Ittrich (Hamburg) abgebrochen werden, nachdem trotz einer 20-minütigen Unterbrechung fortdauernd in großer Anzahl Feuerwerkskörper auf das Spielfeld geschossen wurden. Das Spiel wurde nachträglich mit 2:0 für Uerdingen gewertet.

Das DFB-Sportgericht reduzierte nun in einer über dreistündigen mündlichen Verhandlung am Donnerstag das Strafmaß nachdem der Verband ursprünglich 50.000 Euro und neun Minuspunkte beantragt hatte, dies vom SV Waldhof aber nicht akzeptiert wurde.

Punkten konnte Waldhof beim Verband wohl mit der Tatsache, dass in der Zwischenzeit schon 25 Täter ermittelt werden konnten. Die Ermittlungen laufen aber weiterhin. Außerdem hatten die Blau-Schwarzen am Tag nach dem Rückspiel bereits erste Sofortmaßnahmen beschlossen. Hauptamtlich eingestellt werden soll ein Sicherheitsbeauftragter, desweiteren müssen die Fans vom Block hinter dem Tor auf die Stehränge in die danebenliegenden Kurven ausweichen.

Mit dem Urteil des DFB hat hat Geschäftsführer Markus Kompp, der bei der Verhandlung die Interessen des SVW vertrat, das selbstgesteckte Ziel, ohne Punktabzüge davonzukommen, dennoch nicht ganz erreicht. Für den Fall, dass der Verband beim Urteil von neun Minuspunkten bleibt, hatte der Klub bereits im Vorfeld eine Berufung in Aussicht gestellt. Ob der Verein die abgemilderte Strafe nun akzeptiert, wird Gegenstand von internen Beratungen sein.

Immerhin wird erstmalig mit Punktabzügen aufgrund von Zuschauerausschreitungen durch den Verband in den sportlichen Wettbewerb eingegriffen. Klar ist aber auch, der SV Waldhof ist ein Wiederholungstäter. Schon vor zwei Jahren bei der Aufstiegsrelegation gegen SF Lotte benahm sich ein Teil der Kundschaft daneben. Ein Schiedsrichterassistent kam zu Schaden und der SV Waldhof musste eine Partie unter Teilausschluss der Zuschauer absolvieren.

In Fankreisen wird das Urteil bereits kontrovers diskutiert. Von "Unverschämtheit des DFB" bis "Damit kann ich leben" geht die Spanne der Meinungen. Auch bei der Waldhof-Mannschaft, die am Tag des Urteils trainingsfrei hatte, wartete man gespannt auf die Entscheidung.

"Ich hatte mit Geisterspielen aber nicht mit Punktabzügen gerechnet", hoffte der stellvertretende Kapitän Marco Schuster vergebens auf ein besseres Ergebnis. Neuzugang Jan Just findet das Urteil schmerzhaft, der Ex-Mainzer sagt aber auch: "Die Mannschaft hat die Qualität, diesen Rückstand wettzumachen."

Seit zwei Wochen läuft jetzt die Vorbereitung und am Wochenende testet die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares gleich doppelt. Am Sonntag gastiert der SVW bei Germania Pfungstadt (14 Uhr) und bereits am Samstag um 13 Uhr gratuliert der Ex-Bundesligist dem ASC Neuenheim zum 40-jährigen Jubiläum. Für den ASC ist es der zweite Höhepunkt nach der Partie gegen Zweitligist SV Sandhausen, gegen die Kocak-Truppe zog man sich mit 0:6 sehr respektabel aus der Affäre.

Die Waldhof-Fans können bei dieser Partie erstmals das neue Trikot in Augenschein nehmen, welches den Sponsoren bereits am Mittwoch bei einem VIP-Treffen präsentiert wurde. Mit dem neuen amerikanischen Ausrüster capelli, mit dem man einen Fünfjahresvertrag abgeschlossen hat, setzt man in im dunkelblau und schwarz gestreiften Outfit wieder ganz auf Tradition, das Ausweich-Set ist ganz in weiß gehalten.

Trares muss auf den Einsatz einiger angeschlagener Akteure verzichten. Die Korte-Zwillinge Gianluca und Raffael kurieren einen Muskelfaserriss aus und werden ebenso fehlen wie Jesse Weißenfels, Marco Meyerhöfer und Mete Celik.

Unterdessen hat die Regionalliga Südwest den Rahmenspielplan für die kommende Runde veröffentlicht. Der SVW beginnt am letzten Juli-Wochenende (28./29.07.) mit einem Heimspiel gegen den SSV Ulm und tritt schon am zweiten Spieltag (3.-5.8.) zum Derby bei der Hoffenheimer U23 an.