Von Ronny Ding

Mannheim. Am Mittwoch trafen sich vor dem Mannheimer Arbeitsgericht unter Vorsitz von Rolf Maier der Beklagte SV Waldhof und der Kläger Jochen Kientz vertreten durch Anwalt Christoph Schickhardt. Kientz klagte gegen seine fristlose Kündigung, die er im letzten Herbst erhielt, weil er einen positiven Coronatest verschwiegen haben soll. Was wirklich vorgefallen ist, wird wohl für immer im Unklaren bleiben, denn beide Parteien einigten sich in letzter Minute auf einen Vergleich, sofern nicht eine der beiden Parteien innerhalb der nächsten zwei Wochen widersprechen wird.

Auf diese zwei Wochen Bedenkzeit bestand Anwalt Ralph Lütkehaus, der den Drittligisten vertrat. Am Ende einigten sich die Parteien somit nur vorläufig auf eine Kündigung zum 15. August diesen Jahres. Bis dahin erhält Kientz noch seine monatlichen Bezüge in Höhe von 15.000 Euro brutto. "Dieser Kompromiss war unser Beitrag zur Befriedung der Situation", meinte Schickhardt im Anschluss der knapp 90-minütigen Verhandlung.

"Mein Mandant Jochen Kientz hat eine schwierige Zeit hinter sich, nun gilt es für alle Seiten den Blick wieder nach vorne zu richten und mein Mandant seine berufliche Laufbahn fortsetzen kann", hofft Schickhardt, dass die Angelegenheit nun erledigt sein wird.

Zur Verhandlung in der Sache, sprich des Vorwurfs des Clubs, kam es im Sitzungssaal auch deswegen nicht, weil Richter Maier beide Parteien gleich zu Beginn ausdrücklich darauf hinwies, dass ein jahrelanger Rechtsstreit die Folge wäre, wenn sich beide Parteien an diesem Tag nicht doch noch einigen würden.

Sehr zur Verwunderung von Maier erschien neben dem Anwalt Lütkehaus kein Verantwortlicher des SV Waldhof zur Verhandlung, so dass Lütkehaus erst telefonisch Rücksprache halten musste, welchem Inhalt eines Vergleichs er zustimmen darf. Eine fast 25-minütige Unterbrechung der Verhandlung hatte dies zur Folge.

Rund eine Stunde lang diskutierten somit beide Seiten, wie die Kuh doch noch einigermaßen friedlich und ohne öffentliche Schlammschlacht vom Eis kommt. Vom ursprünglichen Ziel, das Arbeitsverhältnis zum 30. März diesen Jahres zu beenden, musste der SVW-Anwalt Abstand nehmen. Auch Schickhardt kam mit seiner Forderung auf eine ordentliche Kündigung zum 31. Dezember diesen Jahres nicht durch.

Begründet hatte er das Datum damit, dass für Kientz der Markt derzeit verlaufen sei und er frühestens im Herbst wieder eine neue Beschäftigung finden könnte.

Heraus kam bei der Verhandlung zumindest, dass dem ehemaligen Sportlichen Leiter Kientz im Laufe der letzten Monate dreimal fristlos gekündigt wurde (am 3. November 2021 sowie am 4. Januar und 30. März 2022). Es folgte am 14. April zusätzlich noch eine ordentliche Kündigung. Für Schickhardt war das Ziel, die Reputation und Ehrhaftigkeit seines Mandanten wieder herzustellen. Deswegen war für ihn notwendig, dass der SV Waldhof den Vorwurf eines verschwiegenen positiven Coronatests nicht aufrechterhalten darf.

Maiers Urteil lautete am Ende verkürzt wie folgt: Die drei außerordentlichen Kündigungen sind gegenstandslos, es zählt nur die ordentliche Kündigung vom 14. April mit Auslauffrist zum 15. August. Der SV Waldhof hält seinen Kündigungsgrund nicht aufrecht. Weder ein Zerwürfnis von Kientz mit dem Geschäftsführer Markus Kompp noch eine Ansteckung eines Spielers bei einer von Kientz organisierten Geburtstagsfeier haben die Freistellung veranlasst. Zu diesen erhobenen Vorwürfen darf es keine Äußerungen gegenüber Dritten mehr geben.

Sofern nicht doch noch ein Widerruf einer der beiden Parteien, insbesondere des SV Waldhof erfolgt, wird dieses Urteil am 12. Mai gültig.