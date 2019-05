Mannheim. (dpa-lsw) Aufsteiger SV Waldhof Mannheim hat Mittelfeldspieler Benedict dos Santos als weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der 3. Liga verpflichtet. Der 21-Jährige kommt vom VfB Stuttgart II und erhält bei den Mannheimern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, wie der Fußball-Regionalligist am Dienstag mitteilte. «Benedict hat in dieser Regionalliga-Saison schon bewiesen, dass er durchaus Potenzial besitzt», sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares.