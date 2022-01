Von Daniel Hund

Heidelberg/Belek. Wie man Tore schießt? Dominik Martinovic, 24, weiß es. Er kennt den direkten Weg zum Tor, das Gefühl, wenn der Ball den Fuß verlässt und Sekundenbruchteile später im Netz zappelt. Um einen herum steht die Welt dann plötzlich für einen Moment still. Wie im Rausch dreht man ab und lässt sich feiern.

Sind das Momente, die süchtig machen, Herr Martinovic? "Auf alle Fälle", lacht der Knipser vom SV Waldhof im RNZ-Gespräch, "selbst zutreffen ist einfach ein geiles Gefühl, das durch nichts zu ersetzen ist. Das war bei mir mit 14 so und ist heute immer noch so."

Zehn Treffer hat "Dome", der auch als Passgeber glänzt, in dieser Saison schon erzielt. Am liebsten trifft er daheim im Carl-Benz-Stadion. Direkt vor der Otto-Siffling-Tribüne, der blau-schwarzen Wand. Dort, wo die organisierte Fanszene des SVW, angeführt von den Ultras, der Mannschaft immer wieder echte Gänsehaut-Momente beschert. "Wenn du nach einem Tor in die Gesichter dieser Leute schaust, das ist unbeschreiblich", schwärmt der Deutsch-Kroate.

Auf dem Platz ist Martinovic ein Schlitzohr, daneben ein junger Mann, wie ihn sich Schwiegermütter nur wünschen können. Freundlich, höflich, zuvorkommend. Nicht abgehoben, nie arrogant. Eben so, wie einer, den man beim SV Waldhof nie mehr hergeben sollte.

Doch im Sommer könnte Schluss am Alsenweg sein. Martinovics Vertrag läuft aus. Er sagt: "Ich weiß genau, was ich am Verein habe und er, was er an mir hat." Im Hintergrund laufen bereits Gespräche. Der Ausgang ist offen, doch die Vorzeichen scheinen ganz gut zu stehen: "Mit Tim Schork haben wir jetzt jemanden, mit dem die Gespräche sehr angenehm laufen. Er macht zwischenmenschlich einen sehr guten Job." Und weiter: "Ich bin gespannt, ob wir eine gemeinsame Lösung finden."

Genug abgelenkt. Für Martinovic zählt momentan nämlich nur das Hier und Jetzt. Die Rückrunde. Der Titelkampf. Und da hat er noch einiges vor. 13 Tore waren es letzte Saison, diesmal sollen es mindestens 14 werden. "Mit dieser Vorgabe bin ich in die Runde, sind die abgehakt, schauen wir weiter", lächelt er.

Ist es für ihn eigentlich ein Problem, dass sein Arbeitgeber ganz offensiv nach weiteren Verstärkungen für den Angriff sucht? Ärgert ihn das vielleicht sogar? Die kurze Antwort: nein. Die längere: "Das ist sogar wichtig, Konkurrenz belebt das Geschäft. Außerdem weiß ich, dass der Verein einen anderen Spielertyp als mich sucht."

Ein Neuer, der auch zur Abteilung Attacke gehört, ist schon da. Justin Butler, 20, der wie Martinovic in der Jugend für den FC Bayern spielte. "Dome" über Justin: "Das ist ein guter Junge, der Potenzial hat. Er wird uns weiterhelfen." In Belek haben sich beide schon näher kennengelernt.

Stefano Russo kennt er schon länger. Beide teilen sich auf Auswärtsfahrten immer das Zimmer, ergänzen sich super. Abends wollen sie vor allem eins: früh schlafen. Martinovic flüstert: "Es ist sicher nicht übertrieben, wenn ich jetzt sage, dass wir in Sachen Nachtruhe, das Zimmer Nummer eins sind."

Und was macht eine Tormaschine so, wenn sie mal nicht spielt oder schläft? Karten spielen! Wizard steht bei den Buwe ganz hoch im Kurs. Es handelt von Zauberern und solchen, die es werden wollen. Martinovic ist schon einer.

Vor allem vor dem gegnerischen Tor.