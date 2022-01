Mannheim. (rodi) Mit einem Heimspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund startet der SV Waldhof am Montag um 19 Uhr in die Rückrunde der 3. Liga. Zwei Punkte beträgt der Rückstand zu den Rängen zwei und drei, die Chancen auf den Aufstieg sind somit intakt und man will diese Chance auch ergreifen. Dies zeigt schon der Blick auf die Winterneuzugänge. Mit Justin Butler (ausgeliehen vom FC Ingolstadt) und Pascal Sohm vom Zweitligisten Dynamo Dresden hat Waldhof in der Offensive aufgerüstet. Flexibler und unberechenbarer will man dadurch werden. Ob sich personell bis zur Schließung der Transferliste Ende Januar noch weitere Zugänge ergeben, wollte Trainer Patrick Glöckner auf der Spieltagspressekonferenz am Freitag nicht ausschließen, man denke aber auch mittel- bis langfristig, also im Hinblick auf die kommende Spielzeit. Glöckner: "Jetzt schauen wir uns aber erst einmal das erste Spiel an und dann sehen wir weiter."

Waldhof-Coach Patrick Glöckner. Foto: vaf

Mit dem jetzt vorhandenen Kader sieht sich der Coach für die Rückrunde in jedem Fall schon gut gerüstet und freut sich nun auf das Heimspiel gegen Dortmunds U23, welches vor 500 Zuschauern stattfinden wird. Der Verein kann für diese Partie ausschließlich an Sponsoren Tickets vergeben, Dauerkarten verlieren für den Montag ihre Gültigkeit. Immerhin kann nach aktuellem Stand in Mannheim gespielt werden, denn bis zum Freitag waren schon drei Spiele dieses Wochenendes coronabedingt abgesagt (Viktoria Berlin gegen Eintracht Braunschweig, Hallescher FC gegen Türkgücü München und FSV Zwickau gegen Viktoria Köln).

Der kommende Waldhof-Gegner ist alles andere als Laufkundschaft und mischt als Aufsteiger in der Liga sehr gut mit. In der Tabelle liegen die Westfalen nur vier Punkte hinter dem Waldhof, der Dortmunder Nachwuchsschuppen ist aber nicht aufstiegsberechtigt. Im Hinspiel trotzte er dem SVW beim 1:1 einen Punkt ab. "Wir dürfen keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen", nimmt Mittelfeldspieler Hamza Saghiri seine Mannschaftskollegen in die Pflicht. "Man hat ja bei unserem Spiel in Havelse gesehen, wie schnell etwas verrutschen kann", erinnert er an den knappen Sieg beim Schlusslicht kurz vor Weihnachten.

Marco Höger und Adrien Lebeau (beide gelb-rot-gesperrt) sowie Niklas Sommer (5. Gelbe) fehlen. Auch Mohamed Gouaida, Anthony Roczen, Keeper Lucien Hawryluk und auch Butler sind nicht einsatzfähig, zwei von ihnen haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Mit Gillian Jurcher und Onur Ünlücifci sind es insgesamt neun Ausfälle. Die Chancen für Neuzugang Sohm auf seinen ersten Einsatz stehen also gut. "Ein physisch starker Spieler, der ein sehr gutes Kopfballspiel hat und der mit seiner Präsenz Bälle festmachen kann sowie Torgefahr ausstrahlt. Er fackelt in der Box und drumherum nicht lange und sucht den Abschluss", sagt Glöckner über den 30-jährigen Hoffnungsträger, mit dem man die ersten drei Punkte des Jahres einsammeln will. Nach 16 Tagen Vorbereitung sei es gerade in einem Eröffnungsspiel wichtig, die harte Arbeit zu vergolden und an das Leistungsniveau der Vorrunde anzuknüpfen, so Glöckner.