Verschmitztes Lächeln: Waldhof-Trainer Patrick Glöckner will es seinem Trainer-Kollegen aus Uerdingen zeigen. Foto: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim. Sich motivieren, wenn es um nichts mehr geht? Nicht immer ganz so einfach. Auch beim SV Waldhof, der sich bereits seit längerem aus dem Abstiegskampf der Dritten Liga verabschiedet hat, könnte das am Samstag, wenn der KFC Uerdingen ab 13:30 Uhr zum letzten Heimspiel im Carl-Benz-Stadion aufkreuzt, ein Problem sein.

Andererseits eher doch nicht. Es gibt da nämlich so eine Steilvorlage, die direkt aus Uerdingen abgefeuert wurde. Jürgen Press, 55, der Trainer der Gäste, wortwörtlich: "Bei allem Respekt an Mannheim. Natürlich ist das auch ein ernst zu nehmender Gegner, aber sie haben natürlich nicht ganz die Klasse, wie Magdeburg. Ich sehe da unsere Chance."

Zum besseren Verständnis: Uerdingen gewann am letzten Wochenende mit 1:0 gegen Magdeburg. Und nun geht es laut Press gegen die schwächeren Waldhöfer.

Ein cleveres Statement? Nicht wirklich: Uerdingen hängt noch mittendrin im Abstiegskampf, verliert man in Mannheim, droht der Absturz in die Regionalliga.

Wie auch immer, Patrick Glöckner, 44, der Trainer der "Buwe", nahm die Motivationshilfe aus Uerdingen gerne an. Ausgedruckt hat er sie, und feinsäuberlich in die Kabine gehängt. Dort, wo sie jeder lesen kann. Gestern auf der abschließenden Pressekonferenz lächelte er: "Wenn er meint, dass wir nicht die Qualität wie Magdeburg haben, kann er sich ja freuen. Dann wird es ein leichtes Spiel für sie." Und ohne Ironie: "Wir werden alles investieren, was wir haben, um dieses Spiel zu gewinnen."

Auch für die Fans, die pflegen nämlich nicht gerade eine Freundschaft mit Uerdingen. Glöckner spricht sogar von einer Rechnung, die da noch offen wäre. Was er meint? Natürlich das Relegation-Drama von 2018 und das ganze Drumherum. Glöckner mit Nachdruck: "Die Mannschaft weiß genau, worum es geht, wir spielen für die Fans, aber auch für uns."

Wie genau sie spielen werden, bleibt abzuwarten. Klar ist nur, dass es auf der Torhüter-Position wieder einen Wechsel geben wird. Diesmal darf Routinier Markus Scholz, 33, zwischen die Pfosten. Marco Schuster, 25, wird hingegen passen müssen. Nach seinen Leisten-Problemen hat er die Woche über nicht trainieren können. Läuft alles glatt, könnte der Mittelfeld-Stabilisator in der Woche darauf im Pokalfinale gegen den FC-Astoria Walldorf sein Abschiedsspiel für die Blau-Schwarzen bestreiten.

Doch das ist Zukunftsmusik. Jetzt zählt nur Uerdingen. Und die verlockende Aussicht auf den achten Platz. Ein Sieg und er wäre eingetütet. Glöckner fänd’s klasse, sagt aber auch: "Klappt es nicht, wäre ich trotzdem sehr zufrieden. Ich bin einfach stolz auf die Jungs."

Und zum Abschluss nochmals zurück zu Press: Sein Waldhof-Magdeburg-Vergleich hinkt ganz nebenbei gewaltig. Der Tross vom Alsenweg sammelte gegen die Elbstädter in dieser Saison vier von sechs möglichen Punkten. Dem 5:2 im Heimspiel folgte auswärts ein 1:1.

1:1 stand’s auch nach 90 Minuten in Uerdingen. Klappt’s nun vielleicht wieder mit einem 5:2? An der nötigen Motivation wird es nicht mangeln.

Press sei Dank.