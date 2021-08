Von Daniel Hund

Mannheim. Marco Höger war schon wieder am Wegfahren. Der neue Mittelfeld-Star des SV Waldhof saß hinter dem Steuer eines schicken Geländewagens mit Stern auf der Haube und winkte freundlich in die Runde. Fast zeitgleich kam Instagram-Star Niklas Wilson Sommer lässig um die Ecke geschlendert. Mit dem Kulturbeutel unterm Arm und einem Lächeln im Gesicht. Ja, und dann war da noch Alexander Rossipal, der nicht so recht wusste, wo er überhaupt hin sollte.

Was alle gemeinsam hatten? Einen Termin im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Die Neuzugänge des SVW wurden am Donnerstag um die Mittagszeit ins rechte Licht gerückt, abwechselnd zum Foto-Shooting gebeten.

Und am Freitagmittag heißt es dann für alle: "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin." Nicht fürs Pokalfinale, da fehlen noch ein paar Siege, nein, für drei weitere Big Points in der Dritten Liga. Die Buwe wollen am Samstag, 14 Uhr, bei Viktoria Berlin nachlegen.

Ein Aufsteiger – aber kein gewöhnlicher: Die Berliner legten los wie die Feuerwehr, schoben sich gleich mal an die Tabellenspitze. Aus den ersten drei Spielen holten sie neun Punkte, fegten unter anderem Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig und den 1. FC Kaiserslautern jeweils mit 4:0 vom Platz. Mittlerweile ist man ein wenig runter von Wolke sieben, verlor gegen Halle (0:1) und erkämpfte sich in Zwickau ein 1:1-Unentschieden.

Patrick Glöckner, der Trainer der Blau-Schwarzen, lässt sich davon nicht blenden. Er sagt: "Sie sind eine starke Mannschaft, die ihre Aufstiegseuphorie mitgenommen hat. Sie spielen genau so rotzfrech weiter, wie sie es in der Regionalliga gemacht haben." Aber auch: "Ich sage immer, dass wir unser einziger Gegner sind, wenn jeder seine Leistung bringt."

Selbstbewusst, selbstbewusst, Herr Glöckner. Doch auch er weiß, dass da kein normales Spiel ansteht. Es ist die dritte Partie in einer Woche. Also ein Pensum, das in der Dritten Liga nicht alltäglich ist. Deshalb wird in der Hauptstadt wohl auch rotiert. "Der Fitness-Zustand unserer Mannschaft ist generell sehr gut, aber diesmal brauchen wir einen guten Plan B und C", verrät Glöckner.

In Sachen Kader wird sich nichts ändern. Glöckner kann nahezu aus dem Vollen schöpfen, was auch wieder unangenehme Entscheidungen nach sich ziehen wird. Bei der 5:0-Gala gegen den SV Meppen traf es Defensiv-Mann Marcel Gottschling. Für ihn war kein Platz im Kader. Er saß auf der Tribüne. Eine Entscheidung, die Glöckner nicht leicht gefallen ist: "Das war hart, denn er ist ein hervorragender Rechtsverteidiger, aber wir müssen die Bank so besetzen, dass wir entsprechend nachlegen können."

Wie sieht’s eigentlich mit dem Start-Elf Debüt von Höger aus? Ist er mittlerweile konditionell voll auf der Höhe? Glöckner: "Bei ihm ist der Stand gut. Wir sind jetzt auf einem Niveau angekommen, wo wir sagen können, dass er sich in der Start-Formation sehr wohl fühlen würde."

Und nochmals zurück zum Pokal. Am Sonntag wird die zweite Runde ausgelost. Wen wünscht man sich denn da als Trainer des Eintracht-Frankfurt-Schrecks so? "Wir nehmen was kommt, aber wenn ich wählen könnte, hätte ich gerne einen Traditionsverein. Den Hamburger SV oder den 1. FC Köln."

Den "Effzeh"? Das würde der gebürtige Kölner und Ex-Geißbock-Spieler Marco Höger sicher sofort unterschreiben.