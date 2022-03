Von Daniel Hund

Mannheim. Die letzten Monate? Hart, richtig hart. Stefano Russo, 21, der Mittelfeld-Mann des SV Waldhof, konnte nicht so, wie er wollte. Bankangestellter war er. Viel draußen, kaum drin, unterwegs auf dem Platz, wenn die Buwe um Punkte gekämpft haben.

Ein Sechser in Lauerstellung. Es hieß Daumen drücken statt Bälle abgrätschen, zuschauen statt Gegenspieler nerven.

Bis letzten Samstag, bis Verl. Da war er plötzlich wieder mittendrin. Als Zerstörer, als Mann vor der Abwehr. "Ich", sagt er zur RNZ, "ich habe länger auf meine Chance gewartet, als es dann soweit war, habe ich mich riesig gefreut. Ich wollte allen beweisen, dass ich es kann." Das hat geklappt. An der Seite von Marco Höger, dem ehemaligen Champions-League-Strategen des SVW, machte er die Räume eng.

"Högi" und "Stef" – das passt sowieso. Nach RNZ-Infos schätzt der Ex-Schalker den gebürtigen Ludwigshafener sehr, fühlt sich perfekt unterstützt. Warum? Na, weil Russo dorthin geht, wo es weh tut, sich fallen lässt. Höger kann sich dann in die Offensive einschalten, kreativer arbeiten. Hat er Fridolin Wagner oder Hamza Saghiri an seiner Seite, die eher als Achter durchgehen, ist das anders. Da ist Höger als Defensiv-Haudegen gefragt. Und wie sieht es Russo? Der lächelt: "Sagen wir es mal so, ich versuche alles abzuräumen, um Marco so den Rücken freizuhalten."

Sein letzter Startelf-Einsatz war eine halbe Ewigkeit her. Genauer: Am 11. Dezember in Hannover gegen den TSV Havelse, bei diesem verwackelten 2:1-Sieg der Blau-Schwarzen. Damals lief Russo als Innenverteidiger auf.

Sauer über die Reservistenrolle? Nicht mit Russo: "Als Fußballer willst du immer spielen, aber du musst damit leben, wenn es mal nicht reicht." Er gönnt es auch den anderen. Klar, was soll er auch anderes sagen. "Ich weiß, dass sich das komisch anhört und auch nicht überall so ist", sagt er, "aber wir sind hier wirklich eine kleine Familie, das ist etwas Besonderes."

Und über diese Familie gibt es auch ein paar Statistiken. In einer dreht sich alles um die Einsatzminuten eines Spielers und die mit ihm geholte Punktzahl. Verstecken braucht sich Russo hier nicht. Im Gegenteil: Insgesamt stand er in dieser Drittliga-Saison bislang 959 Minuten auf dem Platz – und hat einen Punkteschnitt von 1,82 vorzuweisen.

Damit liegt er im internen Ranking auf dem fünften Rang, eigentlich aber noch weiter vorne. Weil man die Spitzenposition von Pechvogel Onur Ünlücifci beispielsweise nicht mitzählen kann: Der Dribbelkünstler brachte es als Dauerverletzter nur auf sieben Minuten in dieser Saison und hat dabei einen Punkteschnitt von 2,0 erzielt.

Stimmt, Statistiken sind immer mit Vorsicht zu genießen. Eines zeigt sie aber auf alle Fälle: Mit einem Russo auf dem Rasen-Rechteck hat der SVW nicht die schlechtesten Karten. Stark war er im Pokal gegen Union Berlin oder drei Tage später gegen den 1. FC Saarbrücken.

Sein Vertrag am Alsenweg läuft noch bis 2023. Doch die nächste Saison ist weit weg. Das Hier und Jetzt zählt. Sein Masterplan für die letzten acht Spiele: "Wir wollen uns als Mannschaft immer weiter steigern und am 38. Spieltag werden wir dann sehen, wozu es gereicht hat."

Das Wort Aufstieg nimmt er nicht in den Mund. Die Zahl 1860 schon. Der Respekt vor dem Münchner Traditionsverein, der am Sonntag im Carl-Benz-Stadion aufkreuzt, ist groß. Angst schwingt aber keine mit: "Sie haben einen guten Lauf, im Hinspiel haben wir aber bewiesen, dass wir sie schlagen können." Beim 3:1 krallten sich die Buwe den Dreier.

Überraschen würde es Russo nicht, wenn am Sonntag der nächste Sieg gegen die "Löwen" eingefahren wird: "Wir wissen genau, dass es immer nur an uns liegt. Wenn jeder seine hundert Prozent abruft, sind wir nur ganz schwer zuschlagen."

Na dann.