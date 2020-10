Von Ronny Ding

Mannheim. Mit Türkgücü München empfängt der SV Waldhof zum zweiten Heimspiel im Carl-Benz-Stadion den etwas anderen Aufsteiger in die 3. Liga. SVW-Trainer Patrick Glöckner warnt vor dem Gegner, der einen völligen Umbruch hinter sich hat und seine Ambitionen mit der Verpflichtung von einigen namhaften Spielern wie Petar Sliskovic, Sercan Sararer und Tom Boere untermauert hat. "Sie haben schon vier Punkte und werden ihre bislang erfolgreiche offensive Ausrichtung aufgrund der Ergebnisse vermutlich auch gegen uns nicht ändern. Sie kombinieren vermehrt durch ihr Zentrum, weil da auch ihre Stärken liegen", hat Glöckner bei seinen Beobachtungen genau hingeschaut. Angreifen für den ersten Dreier der Saison will aber auch der SVW. "Wir waren in den letzten Einheiten im offensiven Training unterwegs", verriet Glöckner, dass vermehrt Torabschlüsse trainiert wurden. "Leider konnten wir uns in den Spielen noch nicht belohnen. Aber wir wissen, dass wir uns nur selbst schlagen können. Wenn jeder 100 PS auf die Spur bringt, können wir am Samstag die Punkte hier behalten."

Der Gast Türkgücü München machte in den vergangenen Tagen auch juristische Schlagzeilen. Er wurde vom Bayerischen Verband zum Aufsteiger erklärt und sollte dafür zugunsten von Schweinfurt 05 auf die Teilnahme am DFB-Pokal verzichten. In erster Instanz annullierte am Mittwoch ein Gericht die Entscheidung des Verbandes, so dass sich Türkgücü weiter Hoffnung auf die DFB-Pokalteilnahme machen darf.

Zurück zum SV Waldhof: Personell beginnt sich die Lage langsam zu entspannen. Jesper Verlaat konnte in dieser Woche wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. "Er ist jetzt schmerzfrei, aber wir wollen kein Risiko eingehen", schließt Glöckner einen Einsatz des Neuzugangs vom SV Sandhausen für das Spiel am Samstag aber noch aus. Marcel Seegert und Marco Schuster stehen auch schon wieder auf dem Trainingsplatz, sind aber noch in der Reha-Phase. Auch zum Gerücht, der SVW habe Interesse am Angreifer Prince Owusu von Arminia Bielefeld, äußerte sich Glöckner. Der beim Bundesligaaufsteiger aussortierte Ex-Hoffenheimer sei interessant für Waldhof, aber man müsse, wolle man den Stürmer verpflichten, eben auch die Konkurrenz ausstechen.

Glöckner zeigte sich unabhängig von dieser Personalie optimistisch, dass man auf dem Transfermarkt zuschlagen werde und sich der Kader bis zum Montag noch vergrößert, denn es sei absolut notwendig, dass man in der Breite noch etwas tue und man hätte da viele Kandidaten auf der Liste. Für das kommende Spiel am Samstag zeichnet sich ab, dass der SVW in der gleiche Formation wie in den ersten beiden Spielen aufläuft. 2 664 Eintrittskarten waren am Donnerstagmittag an Dauerkarteninhaber und Mitglieder bereits verkauft. Am Freitag um 15 Uhr beginnt online der freie Verkauf der Restkarten – knapp 3 800 Zuschauer sind für das Spiel zugelassen.