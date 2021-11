Von Daniel Hund

Mannheim. Ein guter Torhüter ist viel wert. Er gibt Sicherheit, er ist dann da, wenn sonst niemand mehr da ist. Dennis Tiano weiß das. Torhüter sind sein Job, sein Fachgebiet. Er ist beim SV Waldhof der Torwart-Flüsterer. Der Mann, dem Cheftrainer Patrick Glöckner vertraut.

Tiano ist hochdekoriert. Gerade mal 36 Jahre alt und hat schon die Uefa-A-Lizenz in der Tasche. Bei den Buwe schwören sie seit 2016 auf ihn. Auf sein Auge, sein Gespür, seine Erfahrung.

Spielen die Blau-Schwarzen, ist er als Torwart-Trainer einer der Ersten, die aufs Rasen-Rechteck stiefeln. Im Schlepptau: Timo Königsmann, 24, und Jan-Christoph Bartels, 22. Die Keeper-Fraktion vom Alsenweg. Dann heißt es aufwärmen, fit machen für die Drittliga-Scharfschützen der Konkurrenz.

Er selbst schätzt beide sehr, spricht von Top-Leuten. Hat der SVW vielleicht sogar das beste Duo in der Dritten Liga? "Das kann ich so unterschreiben", sagt Tiano, "ich würde aber noch einen Schritt weitergehen und auch Lucien Hawryluk mit reinnehmen. Zusammen bilden sie das beste Trio."

Hört sich super an, zeigt aber auch, dass Tiano da ein kleines Luxusproblem hat. Denn letztlich kann es nur einen geben, der zwischen den Pfosten die Arme ausbreitet. Eigentlich war das Königsmann, als der durchs Corona-Chaos ausgebremst wurde, rückte Bartels in den Kasten. Und auch der macht einen Super-Job, beeindruckt mit tollen Reflexen.

Die Frage aller Fragen: Wer steht am Sonntag in einer Woche im Tor, wenn Osnabrück zum Spitzenspiel ins Carl-Benz-Stadion reist? "Da machen wir uns ab der nächsten Woche unsere Gedanken", sagt Tiano und schmunzelt: "Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, die Spannung noch etwas hochzuhalten."

Klar ist: Im Trainerteam werden die Köpfe rauchen. Tiano, der nebenbei noch seine Torwartschule Pantera Sports betreibt, ist ganz nah dran, kennt seine Hexer in- und auswendig. Das letzte Wort hat Glöckner. "Patrick legt aber viel Wert auf meine Meinung, wir diskutieren das immer aus."

Was Königsmann und Bartels können, weiß Tiano. Beide seien sich ähnlich. Unterschiede gibt es dennoch: "Jan-Christoph ist in der Spieleröffnung besser, Timo in der Zielverteidigung", plaudert der Fachmann aus dem Nähkästchen.

Beim kürzlichen 1:2 bei der U 23 des SC Freiburg hatte Bartels starke Szenen. Hängen geblieben ist aber vor allem eine weniger schöne. Ein Gegentor, nach dem er sich wohl am liebsten auf Höhe der eigenen Torlinie eingebuddelt hätte. Es lief die 87. Minute, als im Waldhof-Mittelfeld vieles schief ging, der Ball bei Freiburgs Vincent Vermeij landete, der nicht lange fackelte und die Kugel aus 50 Metern über Bartels hinweg ins Tor schoss. Das 1:2. Die Entscheidung.

Vorwürfe von Tiano? Im Gegenteil: "Er muss so weit vorne stehen, das entspricht genau unserem Ansatz, dass der Torhüter hoch mit verteidigt. Wenn es dann so läuft, siehst du als Keeper leider blöd aus."

Genug geärgert, was macht ein Tiano eigentlich, wenn er mal piano macht? Die Torhüter Torhüter sein lässt? Joggen. Ganz alleine. Nur für sich. Das liebt er. Wobei es offenbar auch da nicht ganz ohne Nervenkitzel geht: Seine Runden dreht Tiano, der in Kaiserslautern wohnt und auch dort geboren ist, immer unterhalb des Betzenbergs. Klingt noch nicht ganz so spektakulär – das schon: Meist streift er sich dafür seinen Waldhof-Trainingsanzug über. Passiert ist unterwegs noch nie etwas. "Das wird auch künftig so sein, das ist wirklich problemlos möglich", lacht Tiano.

Das brachte die RNZ auf folgende Idee: Warum joggt das beste Torhüter-Trio der Dritten Liga künftig nicht einfach mit dem Chef – komplett in Blau und Schwarz – den "Betze" hoch und runter? Das härtet ab, stärkt die Konzentration und sorgt für ein dezentes Kribbeln unter der Waldhof-Raute. Tiano lacht wieder: "Also, das ist mal ein interessanter Ansatz."

Der natürlich nicht umgesetzt wird. Warum auch, wenn man das Jogger-Paradies Alsenweg direkt vor der Haustür hat?