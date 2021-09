Von Daniel Hund

Mannheim. Sein Trikot? Verschenkt! Seine Stimme? Ziemlich angekratzt! Oberkörperfrei stiefelte Dominik Martinovic, 24, am Samstagnachmittag durchs Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Da ein TV-Interview, hier ein paar Selfies mit den Fans. So lässt es sich aushalten. Ein Stürmerleben wie aus dem Bilderbuch.

Bevor der Deutsch-Kroate dann in Richtung Kabine schlenderte, nahm er sich noch Zeit für einen Plausch mit der RNZ. Direkt neben dem Spielertunnel stand er Rede und Antwort. Schnell sprach er da, so schnell, wie er in der 68. Minute geschossen hatte. Diese goldene Szene für die Blau-Schwarzen, als der Ball im Sechzehner plötzlich vor ihm landete, "Dome" die Kugel anvisierte und mit Karacho in die Maschen feuerte.

Hintergrund > Patrick Glöckner, Trainer SV Waldhof: " Bei den Temperaturen muss man das Spiel annehmen. Anfangs waren wir nicht zielstrebig genug. Nach der Pause war es zum Tor besser. Das was die Mannschaft abgerufen hat, ist herausragend [+] Lesen Sie mehr > Patrick Glöckner, Trainer SV Waldhof: " Bei den Temperaturen muss man das Spiel annehmen. Anfangs waren wir nicht zielstrebig genug. Nach der Pause war es zum Tor besser. Das was die Mannschaft abgerufen hat, ist herausragend gewesen." > Petr Ruman, Trainer Türkgücü München: "Wir wussten, was auf uns zukommt, auch dass im Stadion viele Zuschauer sein werden. Ab der 30. Minute hat Mannheim immer mehr Druck gemacht und verdient gewonnen." > Joseph Boyamba, SVW-Offensivmann: "Türkgücü scheint mir wirklich zu liegen. Wir haben das richtig gut gemacht. Ich spüre das Vertrauen des Trainers. Es läuft super zurzeit." dh

Es war das 1:0, der Anfang vom Ende für Türkgücü München, das wenig später mit einer 0:3 (0:0)-Packung die Heimreise antreten musste. "Ich", lächelte Martinovic, "ich war heute der Dosenöffner."

Hört sich arrogant an. Doch das täuscht. So ist er nicht, der Mann mit den leicht rötlichen Haaren. Er ist eher der Typ Teamplayer, der gerne trifft, aber genauso gerne auflegt.

Besonders beeindruckend am Samstag: Vorne hat’s gescheppert, hinten aber auch nicht gerappelt. Und das gegen Türkgücü. Eine Mannschaft, die vom Kader her zu den Top-Teams der Liga zählt. Nur einmal kreuzten sie gefährlich vor dem Waldhof-Kasten auf. Das war in der siebten Minute, als SVW-Keeper Timo Königsmann blitzschnell die Fäuste ausfuhr. "Ansonsten war da nichts", sagte Routinier Marc Schnatterer, "da müssen wir unserer letzten Kette ein Riesen-Kompliment machen, sie haben das super wegverteidigt."

"Schnatti" selbst hatte da aber auch seine Füße mit im Spiel. Klingt vielleicht abgedroschen, aber der 35-Jährige war wirklich überall. Grätschte und ackerte als gäbe es kein Morgen mehr. "Ja, ich würde sagen, dass ich momentan recht fit bin, da könnten im Laufe einer langen Saison aber auch mal andere Phasen folgen", grinste er im RNZ-Gespräch verschmitzt.

Fürs Laufen wurde Schnatterer auch nicht geholt. Er ist der Mann für die genialen Momente, der neue Flanken-Gott vom Alsenweg. Der Ball scheint ihm blind zu gehorchen. Das 1:0 gegen Türkgücü bereitete der Ex-Heidenheimer mit einer Ecke vor. Angedeutet hatte sich das schon ein paar Minuten zuvor, als er einen 40-Meter-Freistoß aus dem Fußgelenk direkt auf den Schlappen von Kapitän Marcel Seegert zwirbelte, der den Ball volley nahm und an Münchens Keeper Rene Vollath scheiterte.

Der Rest war Feuerwerk, Buwe außer Rand und Band. Kontern tun sie besonders gern. Nicht immer in Perfektion, in der 74. Minute aber schon: Sturmlauf Martinovic, Querpass auf Joseph Boyamba, Tor leer: Ball drin.

Die Entscheidung.

Und ja, dann kam da noch der große Moment von Adrien Lebeau, dem kleinen Franzosen mit den flinken Beinen. In der Nachspielzeit staubte er zum 3:0 ab – und jubelte wie die ganz Großen: Unter einer Plane neben dem Tor hatte das Schlitzohr eine Batman-Maske versteckt. Die stülpte er sich über und machte ein paar Grimassen vor der Kurve. So freut sich einer, der seinen ersten Treffer für den SVW erzielt hat.

Nach dem Spiel war dann vor dem Spiel. Gewissermaßen sogar vor dem Spiel der Spiele: Kaiserslautern, Erzfeind, Betzenberg. Genau dort müssen die Waldhöfer am nächsten Samstag hin. Es ist Derby-Zeit. Ein Nervenkitzel der Extraklasse.

Dementsprechend hieß es nach dem Schlusspfiff: Feuer frei für den Südwest-Kracher. Der blau-schwarze Anhang knallte alles raus, was er zu bieten hatte, ein Schmäh-Lied nach dem anderen hallte durchs Stadion. Man sang und tanzte sich in Derby-Laune. Das Ziel: Bei den Profis sollten sich schon mal die Nackenhaare stellen, die Emotionen hochkochen.

Schnatterer hatten sie voll abgeholt. Der war beeindruckt: "Es ist krass, was unseren Fans dieses Spiel bedeutet", sagte es und versprach alles rauszuhauen, was möglich ist. Auch Martinovic war schon ein wenig gefangen, abgetaucht in den Derby-Tunnel: "Wir werden uns nicht verstecken. Ich weiß, was diese Partie den Menschen hier bedeutet. Ab Montag geben wir Vollgas, versprochen."

Waldhof: Königsmann - Sommer, Verlaat, Seegert, Rossipal - Höger (83. Wagner), Russo - Boyamba (78. Ekincier), Lebeau, Schnatterer - Martinovic (88. Roczen).

Türkgücü: Vollath - Kusic, Mavraj, Römling (70. Irving) - Kuhn, Gorzel (79. Tosun), Rieder, Türpitz (64. Mickels) - Vrenezi (79. Sliskovic), Hottmann (64. Knöll), Sararer.

Schiedsrichter: Gerach (Landau); Tore: 1:0 Martinovic (68.), 2:0 Boyamba (74.), 3:0 Lebeau (90.); Zuschauer: 7792.