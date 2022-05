Von Daniel Hund

Beim SV Waldhof stehen im Sommer wieder wichtige Veränderungen an. Neue Spieler werden gesucht. Und ganz wichtig: Ein neuer Trainer muss her. Mit ihm soll es einen erneuten Angriff auf die Zweite Liga geben.

Wie steht die organisierte Fanszene eigentlich zu diesem Thema? Hat sie einen Favoriten auf den Trainerposten? Die RNZ hat sich mit jemandem unterhalten, der es wissen muss. M. Schwaab ist auf der OST - der Otto-Siffling-Tribüne - seit vielen Jahren mittendrin statt nur dabei. Sein Name wurde auf eigenen Wunsch abgeändert, was in den Fankreisen, in denen er sich bewegt, ein normaler Vorgang ist.

M. Schwaab, war die Trennung von Trainer Patrick Glöckner die richtige Entscheidung?

Wenn man sich diese zwei Jahre jetzt noch einmal genau anschaut, dann muss ich abschließend sagen, ja. Trotzdem waren es zwei Jahre, die nicht komplett schlecht waren. In Sachen Platzierung haben wir uns jedes Jahr verbessert. Und die aktuelle Saison wird die beste überhaupt in Liga 3 für unseren SVW. Fakt ist aber eben auch: Wenn wir wirklich ganz oben angreifen wollen und den Aufstieg packen möchten, braucht es jetzt frischen Wind. Eben einen Trainer, der das Zeug dazu hat, mit uns den Traum von der 2. Liga zu verwirklichen.

Auf der Otto-Siffling-Tribüne, wo die organisierte Fanszene steht, waren nie koordinierte Glöckner-Raus-Sprechchöre zu vernehmen. Das spricht für ihn.

Das ist richtig und war so auch völlig in Ordnung. Denn es gab dazu keinen wirklichen Anlass. Natürlich sind auch auf der OST Fans, die ihn sehr kritisch sehen. Im Stadion sitzen ja gefühlt sowieso immer 8000 Trainer. Ich selbst war auch nicht immer zufrieden mit der einen oder anderen seiner Entscheidungen. Sofort in den Sinn kommen mir da beispielsweise seine Einwechslungen im Heimspiel gegen Braunschweig. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass der Waldhof unter ihm auch überragende Spiele gemacht hat. Mit dem Abstieg hatten wir nie etwas zu tun. Anders ausgedrückt: Für Glöckner-Raus-Rufe gab es einfach keinen Grund. Und dafür hat unsere Fanszene schon ein ganz feines Gespür.

Es war trotzdem immer mal wieder Kritik zu vernehmen, dass ihm das Feuer gefehlt hätte und er während des Spiels zu ruhig gewesen wäre, statt auch mal an der Seitenlinie zu explodieren. Und die Buwe nach vorne zu peitschen.

Ich habe es ja bereits gesagt: In jedem Stadion sitzen selbsternannte Trainer, die immer alles besser wissen und es natürlich im Nachhinein immer alles tausendmal besser gemacht hätten. Kritische Stimmen gibt es selbst, wenn du aufsteigst, das ist doch ganz normal. Zeig mir mal einen Verein, bei dem das nicht so ist (lacht). Ich will ihm dieses Feuer gar nicht absprechen, er zeigt es einfach anders, ist ein anderer Typ Trainer. Patrick ist eben nach außen hin ein eher ruhigerer Coach. Außerdem weiß niemand von uns, wie er hinter verschlossenen Türen mit der Mannschaft umgegangen ist. Menschlich macht er auf mich einen Super-Eindruck.

Bernhard Trares war ein anderer Typ. Ihn wünschen sich viele Fans zurück. Wie siehst Du das?

Wenn man die Typen Glöckner und Trares miteinander vergleicht, dann passt Bernhard aus meiner Sicht besser zum SV Waldhof. Bei uns auf der OST hört man immer wieder Fans, die ihn gerne wieder beim SVW sehen würden. Ich selbst bin da etwas skeptischer. Meine Ex-Freundin würde ich auch nicht zurücknehmen (lacht). Wenn es zu einer Trennung kommt, dann hat das immer seine Gründe. Nach der Trennung damals gab es viele Spekulationen. Wie zum Beispiel, die aus seiner Sicht zu kurze Vertragslaufzeit, die ihm angeboten wurde. Wie es genau abgelaufen ist, wissen nur die Beteiligten selbst. Fakt ist aber auch: Sollte man diese Gründe aus der Welt räumen können und Bernhard brennt immer noch für unseren SVW, würde ich mich über seine Rückkehr freuen.

Auch der Name Tomas Oral wird gehandelt. Wie wird er in der Fanszene gesehen? Er soll kein ganz so gutes Standing haben…

Ganz ehrlich? Das wäre nichts. Er passt nicht zu uns. Es gab diverse Auftritte von ihm, bei denen es auch gegen den Waldhof ging – und die haben wir Jungs im Fanblock nicht vergessen, die sind noch sehr präsent. Wenn sein Name fällt, bekommt man eigentlich immer das Gleiche zu hören: ‚Bitte nicht Oral, bloß nicht‘. Es kann natürlich auch positive Meinungen zu ihm geben. Mir persönlich sind aber keine bekannt (lacht).

Der Waldhof ist in der Dritten Liga mittlerweile eine feste Größe, muss der Aufstieg in die Zweite Liga zwingend sofort her?

Für mich nicht. Das hat noch Zeit. Auf lange Sicht möchte man natürlich seinen Verein wieder mal in der Zweiten Bundesliga sehen. Aber warum die Eile? Es gibt so geile Duelle in dieser Liga. Sei es im Osten oder auch hier in der näheren Umgebung. Durch Corona wurden uns die besten Fahrten wie zum Beispiel nach Rostock oder Dresden genommen. Aus Fansicht sind wir mit dieser Liga definitiv noch nicht fertig. Anderseits: Aus wirtschaftlichen Gründen wäre ein Aufstieg nächste Saison natürlich optimal.

Was macht die Faszination Waldhof aus?

Da hat jeder bestimmt seine eigenen Ansichten. Für mich sind es viele Erlebnisse, die man mit eigentlich fremden Menschen teilt und trotzdem immer das Gefühl hat, dass man eine große Familie ist und füreinander einsteht. Auf der OST ist das nicht nur einfach ein Slogan, dort wird der Familiengedanke gelebt. Das ist eine Lebensphilosophie. In dieser Familie teilt man Freud und Leid. Wenn es sein muss, auch das Bier (lacht). Auf der OST sind Freundschaften entstanden, die jetzt schon seit unserer Zeit in der Oberliga halten. Familie eben.

Wie schön wäre es aus Waldhöfer Fansicht, wenn der 1. FC Kaiserslautern den Aufstieg noch verpassen würde?

Wenn sie es am Ende nicht schaffen sollten, waren eh die Schiedsrichter Schuld (lacht). Lauterns Trainer Marco Antwerpen schießt sich ja ständig auf sie ein. Auf diesem Weg sende ich ihm einen schönen Gruß von der OST. Die Schiris wären sicher froh, wenn sie hochgehen. Und uns interessiert das ehrlich gesagt gar nicht so. Die sollen machen, was sie wollen.

Momentan sieht alles danach aus, dass Lautern in der Relegation auf Dynamo Dresden trifft. Dort steht mit Kevin Broll ein Vollblut-Waldhöfer im Tor. Das ist eine besondere Situation, oder?

Wenn es zu diesem Duell kommen sollte, drücken wir Kevin natürlich ganz fest die Daumen. Er wird ganz sicher die richtigen Worte finden, um seine Mitspieler zu motivieren.