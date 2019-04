Von Michael Wilkening

Mannheim. Manchmal, stellte Kevin Conrad fest, manchmal ist es ganz gut, wenn einem eigenen Aufruf keine Folge geleistet wird. Der Kapitän des SV Waldhof hatte wenige Tage vor dem Spiel gegen den VfR Wormatia Worms mit einer Videobotschaft die Fans der Blau-Schwarzen gebeten, nach dem feststehenden Aufstieg in die 3. Liga nicht auf den Rasen zu stürmen, sondern auf den Plätzen zu bleiben. Als der Verteidiger nach dem 1:0, welches die Meisterschaft endgültig sicherte, auf dem Platz von unzähligen Fans umringt war, strahlte er: "Zum Glück haben die nicht auf mich gehört. Das ist einfach überragend."

Ein paar Minuten hielten sich die Zuschauer im Carl-Benz-Stadion zurück, doch irgendwann suchte sich die Freude ihren Weg und die Fans den Innenraum des Stadions. Allerdings ohne Stücke aus dem Spielfeld herauszureißen oder die Tornetze als Trophäen mit nach Hause zu nehmen. Die Anhänger zeigten im Moment des großen Jubels ein feines Gespür für die Grenze zwischen Euphorie, Emotion auf der einen und Zerstörung auf der anderen Seite. So wie sie es seit dem Spielabbruch vor knapp einem Jahr im Aufstiegsspiel gegen den KFC Uerdingen schon zeigten. "Es ist großartig, dass wir diesen Menschen so ein Glücksgefühl geben können", sagte Conrad: "Das ist ein Wahnsinn, dass hier 14.000 Menschen in der 4. Liga kommen, um mit uns diese Party zu veranstalten." Zunächst wurde im Stadion gefeiert, dann ging es am Wasserturm in der Innenstadt weiter, ehe die Mannschaft ins "Playa del Ma" weiterzog, um dort bis in die Morgenstunden die Momente des Glücks auszukosten.

"Das ist eine großartige Mannschaft, das sind klasse Spieler mit tollen Charakteren", sagte Trainer Bernhard Trares. Der Fußballlehrer gönnte seinen Akteuren die Ausgelassenheit nach vielen Monaten des konzentrierten Arbeitens. Trares musste unzählige Bierduschen über sich ergehen lassen, deutlich mehr Gerstensaft entlud sich über den Köpfen der Waldhöfer als in ihre Kehlen.

Völlig durchnässt war nach wenigen Minuten auch Fred "Chino" Haas. Seit 2003 ist er mit einer kurzen berufsbedingten Unterbrechung als Betreuer bei der ersten Mannschaft des SVW dabei. Er hat die vielen Enttäuschungen und die vielen Krisen der zurückliegenden 16 Jahre miterlebt und stand am Samstag mit nassen Klamotten und feuchten Augen im Kabinengang. "Es ist nicht in erster Linie für mich eine Belohnung. Ich freue mich für jeden einzelnen Waldhöfer", sagte Haas, den alle nur "Chino" nennen - und der von der Mannschaft mit einem eigenen Lied bedacht wurde.

Mehr an andere als an sich selbst dachte auch Timo Kern, der mit seinem Treffer in der 44. Minute den 1:0-Erfolg gegen die Wormser perfekt gemacht hatte. "Vor allem für die Jungs ist das ein Wahnsinn, die drei Mal bei den Aufstiegsspielen gescheitert sind. Jetzt ihre Emotionen und ihre Tränen zu sehen, ist außergewöhnlich", sagte der Mittelfeldstratege. Markus Scholz, Gianluca Korte und Jannik Sommer waren schon 2016 dabei gewesen, als die Waldhöfer gegen die SF Lotte scheiterten.

Für Kern persönlich bedeutete der Aufstieg aber auch eine besondere Genugtuung. Vor einem Jahr entschied er sich, vom FCA Walldorf zum SVW zu wechseln, um im Alter von 28 Jahren noch einmal zu versuchen, in den Profifußball zu gelangen. "Es war der richtige Entschluss, das ist eine geile Erfahrung", sagte Kern, der eines von mehreren Mosaiksteinchen für den Aufstieg war.

18 Zähler Vorsprung haben die Mannheimer auf die Hauptkonkurrenten Saarbrücken und Homburg mittlerweile herausgespielt - trotz eines Drei-Punkte-Abzuges. Im Kalenderjahr 2019 sind die Waldhöfer noch ohne Punktverlust, haben seit 18 Partien nicht mehr verloren und die bislang letzte von nur zwei Saisonniederlagen im vergangenen Oktober kassiert. Die Dominanz des SVW ist beinahe unwirklich, so wie die Emotionen nach dem Aufstieg für Markus Scholz. "Das fühlt sich einfach nur megageil an", sagte der Torwart, "begreifen kann ich es aber noch gar nicht richtig." Er hatte Tränen in den Augen: "Der Stein, der jetzt abfällt, ist einfach nur riesengroß."

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Seegert, Celik (72. Hofrath) - Marco Schuster - Deville, Kern (77. Raffael Korte), Gianluca Korte, Diring - Sulejmani (85. Sommer).

Wormatia Worms: Keilmann - Tritz, Colak, Scheffel, Ihrig (58. Glockner) - Gopko (81. Dobros) - Moos, Korb, Dorow, Burgio - Ferfelis (68. Graciotti).

Zuschauer: 14.413 ; Schiedsrichterin: Karoline Wacker (Großerlach); Tor: 1:0 Kern (44.).