Von Daniel Hund

Mannheim. Der SV Waldhof hat am Sonntag einen herben Rückschlag im Kampf um den Aufstieg in die Zweite Liga hinnehmen. Die 0:3-Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig wirkt nach. Wir sprachen mit Tim Schork, dem Geschäftsführer der Blau-Schwarzen.

Tim Schork, wie groß ist die Enttäuschung nach diesem Spiel?

Vom Ergebnis her war es sehr enttäuschend. Unsere ersten zehn Minuten waren top, da haben wir es verpasst, das 1:0 zu erzielen. Um die 40. Minute herum sind wir dann in Führung gegangen, es wurde aber wohl fälschlicherweise auf Abseits entschieden. Im direkten Gegenzug fiel das 0:1. Es war ein extrem unglücklicher Spielverlauf.

Die Leichtigkeit von 2021 ist weg.

Momentan laufen Kleinigkeiten gegen uns. Die Möglichkeiten, ein Spiel früh in unsere Richtung zu drehen sind da, aber wir nutzen sie nicht.

Der Abstand nach oben ist mittlerweile groß. Eigentlich ist die Saison gelaufen...

Nein, es geht weiter darum, dass wir uns bis zum Saisonende gut präsentieren. Die Saison ist nicht nur am Aufstieg festzumachen. Nach dem letzten Spieltag werden wir sehen, ob es unter dem Strich eine erfolgreiche Runde war. Der Abstand nach oben ist natürlich da. Wir brauchen momentan nicht auf die ersten drei Plätze schauen.

Wo liegt das Hauptproblem derzeit?

Wir dürfen uns nicht durch Kleinigkeiten, die gegen uns laufen, aus der Ruhe bringen lassen. Wir müssen unseren Spielstil über 90 Minuten durchdrücken. Dazu gehören auch wieder mehr Ballsicherheit und kreative Lösungen im letzten Drittel. Zuletzt haben wie auch nicht mehr so viele Tore geschossen. Dazu kommt, dass unsere Gegner in Relation zu den vorhandenen Chancen zu viele Tore gegen uns erzielen. Es gibt nicht diesen einen Grund.

Wenn es nicht so läuft, ist der Trainer in der Regel das schwächste Glied. Steht Patrick Glöckner zur Diskussion?

Nein, wir möchten zusammen weiter da oben bleiben. Mit Patrick kamen wir ja auch in das erste Tabellendrittel. Vor dem Spiel waren wir fünfmal ungeschlagen, hätten wir gegen Braunschweig gewonnen, wären wir wieder richtig oben dabei gewesen. Sie waren uns in Sachen Abgezocktheit überlegen. Sie hatten maximal fünf Chancen und machen drei Tore. In Duisburg oder bei 1860 München waren wir ähnlich effektiv. Da müssen wir wieder hin, das ist auch unser Anspruch an uns selbst.

Glöckners Vertrag läuft nach der Saison aus. Gab es schon Gespräche?

Mit dem Trainer und den Spielern bin ich immer im Austausch. Entscheidend wird hier sein, wie sich jeder Einzelne bis zum Schluss reinhaut. Dann werden wir die richtigen Schlüsse ziehen. Aber es darf jetzt kein falscher Eindruck entstehen. Bei uns herrscht keine Weltuntergangs-Stimmung. Wir sind enttäuscht, weil wir die Chance verpasst haben, uns weiter nach oben zu schieben. Ich will hier jetzt gar nicht vom Aufstieg reden, aber vielleicht legen wir ja eine ähnliche Serie wie 1860 München hin und rutschen nochmals in eine gute Position. Dazu müssen wir konzentriert arbeiten und in den nächsten Spielen erfolgreich sein und unsere Qualitäten auf den Rasen bringen.

Gibt es im Sommer einen großen Umbruch?

Nein, wir wollen auf unser gutes Kollektiv bauen und uns gezielt verstärken.

Der Vertrag von Routinier Marc Schnatterer läuft nach der Saison aus. Er selbst sagt, dass er noch in seinen Körper hinein hören muss. Würde der Verein gerne mit ihm verlängern?

Momentan kann man dazu nichts sagen. Er hat ja selbst gesagt, dass er noch Bedenkzeit braucht. Diese Zeit geben wir ihm. Wir machen uns parallel dazu Gedanken, wie die künftige Mannschaft aussehen kann und wird. Es geht jetzt für alle darum, alles rauszuhauen.

Sprich jeder muss um einen neuen Vertrag kämpfen?

Ja, wir werden bei jedem genau hinschauen. Aber bei einem wie Marc Schnatterer, der 36 Jahre alt ist, wissen wir natürlich um seine Qualitäten. Jeder hat jetzt die Chance, sich in den Fokus zu spielen.