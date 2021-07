Von Daniel Hund

Mannheim. Der Schock saß tief – und das tut er immer noch. Denn auch, wenn Patrick Glöckner, der Trainer des SV Waldhof, auf der Pressekonferenz am heutigen Donnerstag zwischendurch sein schönstes Lächeln aufsetzte, die Sorgenfalten konnte er damit nicht komplett überspielen. Magdeburg wirkt nach. Dieses 0:2, dieser Trauer-Start der Buwe im Carl-Benz-Stadion.

Bei den Fans geht die Angst um. Manche rechnen gar schon mit dem Schlimmsten, dem Absturz in die Regionalliga. Was nach dem ersten (!) Spieltag natürlich völlig übertrieben ist. Was für den Waldhof spricht? Erstens: Die Mannschaft ist besser, als sie momentan gemacht wird. Zweitens: Magdeburg wird noch so manchem Gegner wehtun, ist – im Gegensatz zum SVW – einer der Titelkandidaten.

Für den SVW geht es am Samstag, 14 Uhr, bei Borussia Dortmund II weiter. Ein Aufsteiger, die Reserve des Bundesliga-Giganten. Leicht wird’s auch dort nicht. Trotzdem soll ein blau-schwarzer Befreiungsschlag her. Abzuwarten bleibt, wie Glöckner die Schwarz-Gelben überrumpeln will. Nimmt man die Eindrücke aus dem Magdeburg-Spiel als Maßstab, müssten eigentlich Niklas Sommer und Fridolin Wagner in die Start-Elf rücken. Beide haben ihre Chance genutzt. Vor allem Wagner war der Gewinner unter den Verlierern.

Die RNZ fragte nach, wollte von Glöckner wissen, wie die Startelf-Chancen des Duos stehen. Seine Antwort: "Sie haben ihre Sache gut gemacht und sind grundsätzlich immer Kandidaten für einen Einsatz."

Wagner dürfte gute Karten haben. Stefano Russo musste gegen Magdeburg angeschlagen vom Platz. Bis Donnerstag konnte er nicht trainieren. Wagner könnte ihn auf der Sechs ersetzen. Bitter: Kapitän Marcel Seegert fällt nach seiner Schulter-Verletzung weiter aus. Auch die Stürmer Anthony Roczen und Gillian Jurcher werden noch nicht wieder im Kader stehen.

Der Respekt vor Dortmund ist groß. "Sie haben die Regionalliga dominiert", sagt Glöckner, "und auch beim 2:1-Auftaktsieg in Zwickau haben sie gleich eine gute Leistung gezeigt." Und weiter: "Wir müssen dort höllisch aufpassen."

Theoretisch könnte auch das eine oder andere Ass aus dem Bundesliga-Kader auf dem Spielberichtsbogen auftauchen. Glöckner weiß das, fürchtet sich aber nicht: "Das ist nicht immer ein Vorteil, weil du dann eben nicht mehr so eingespielt bist und deine Automatismen verlierst", sagt der Trainer und schmunzelt: "Außer die schicken den Haaland runter, dann hätten wir schon ein Problem."

Offen bleibt, in welchem System Glöckner seine Jungs diesmal aufs Rasen-Rechteck schickt. Wieder im bewährten 4-2-3-1 oder wie zuletzt gegen Magdeburg im 4-3-3. Beides seien Optionen, die laut Glöckner auch mit dem jeweiligen Gegner zusammenhängen.

Erfreuliches gibt es im Kampf ums Trainingsgelände zu vermelden: Der Stadt Mannheim überlässt es dem SVW. "Mit dieser Entscheidung können wir im Rahmen unserer Professionalisierung einen großen Schritt zur Verbesserung der Trainingsbedingungen auf unserem Gelände sorgen", sagt Geschäftsführer Markus Kompp.