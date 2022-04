Von Ronny Ding

Mannheim. Die Köpfe gingen nach den beiden Unentschieden in den letzten Auswärtsspielen in Zwickau und Saarbrücken weit nach unten bei den Spielern des SV Waldhof. Denn die Chancen, noch in den Aufstiegskampf eingreifen zu können, sind stark gesunken. Da tat positive Stimmung in dieser Woche gut. "Wir haben uns zwei Stunden lang die Finger wundgeschrieben", verwies Trainer Patrick Glöckner auf eine Autogrammstunde, bei der es von der Anhängerschaft viele aufmunternde Worte gab.

"Es war ein schönes Event in guter Atmosphäre. Die Wertschätzung tut dem Team gut", betonte der Coach. So ganz abschreiben darf man den SVW vor dem Heimspiel am Ostermontag (19 Uhr) gegen die U 23 des SC Freiburg allerdings noch nicht, denn rechnerisch sind die Buwe noch im Rennen. "Es ist immer eine blöde Situation, wenn die gesteckten Saisonziele ein Stück weit davonschwimmen. Aber wir sind fünf Spieltage vor Saisonende immer noch in der Lage, oben mitzuspielen. Das ist eine hervorragende Leistung", betont Glöckner. Fakt sei, dass man den bestmöglichen Tabellenplatz erreichen wolle und dies unabhängig von Platz Eins oder Zwei. Würde Waldhof den derzeit siebten Tabellenplatz halten, wäre es für die Mannheimer die beste Platzierung seit der Drittliga-Zugehörigkeit.

Aber abgerechnet wird erst am Schluss und bei den Blau-Schwarzen schließt man nicht aus, dass noch etwas geht. "In der Dritten Liga sind die letzten Spieltage immer vogelwild. Da kann noch viel passieren", sagt Innenverteidiger Jesper Verlaat. Aber er weiß selbst, dass nur mit einem Sieg über die Freiburger das kleine Fünkchen Hoffnung bleibt. Der Schlag aufs Knie, den er in der Trainingswoche abbekam, wird bis zum Spieltag auskuriert sein.

Störfeuer von außen sind momentan nicht förderlich. Ein Bericht in einer Boulevard-Zeitung brachte Glöckner daher auf der Spieltagspressekonferenz etwas in Rage. Es wurde von einem gestörten Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft berichtet. Spieler sollen gar eine Vertragsverlängerung von einem Trainerwechsel abhängig machen. Darauf angesprochen erklärte der 45-Jährige: "Es gibt kein angeknackstes Verhältnis zwischen mir und der Mannschaft. Das Verhältnis ist auf einem sehr guten zwischenmenschlichen Niveau."

Ein entsprechendes Feedback habe Glöckner nach Veröffentlichung des Berichtes von seinen Führungsspielern erhalten. Weiter sagte er: "Vielleicht gibt es ja schon Zusagen von Spielern, die noch nicht verkündet wurden. Oder wir haben auf einer Position noch zwei Kandidaten, wo wir uns entscheiden müssen." Es sind Aussagen zum künftigen Kader, die aber auch für den Trainer selbst stehen können. Ob Glöckner in der kommenden Saison, für die das Ziel Aufstieg klar kommuniziert wurde, weiter beim SVW an der Seitenlinie steht, bleibt offen.

Zunächst gilt der Fokus dem SC Freiburg II am Montagabend und damit einer knackigen Aufgabe, denn die Breisgauer waren eines von nur drei Teams, die dem SVW in der Vorrunde eine Niederlage beibrachten. "Generell sind die U23- Mannschaften sehr spiel- und laufstark. Die Zweikampfführung wird entscheidend sein", sagt Glöckner. Mit Dominik Martinovic, der wegen muskulärer Probleme zwei Spiele ausfiel, wird Waldhofs treffsicherster Schütze auf den Rasen zurückkehren.