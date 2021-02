Von Eric Schmidt

Sinsheim. Die letzten Worte kamen schriftlich. Per E-Mail teilte Staffelleiter Heiner Schößer den Volleyball-Drittligisten mit, wie es weitergeht – nämlich gar nicht. Auch der SV Sinsheim erhielt Post, ohne dabei aus allen Wolken zu fallen. Nein, eine Überraschung war dieser "Abschiedsbrief" nicht. "Wir haben damit gerechnet. Wir wussten nur nicht, warum es so lange gedauert hat", sagt Geschäftsführer Roland Gross.

Das Spiel ist aus. Drei Wochen nach den Regional- und allen unteren Ligen ist nun auch für die 3. Ligen Schluss. Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hat offiziell den Saisonabbruch verkündet – mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Sämtliche Spiele werden annulliert, Auf- und Absteiger wird es nicht geben. Warum der DVV so lange auf Zeit gespielt hat? Weil er auf bessere Tage hoffte, auf eine Kehrtwende in der Corona-Pandemie. "Wir haben die Situation und die politischen Entscheidungen lange beobachtet, bevor wir eine Entscheidung fällen konnten, die derart große Auswirkungen für alle Volleyballerinnen und Volleyballer hat", erklärt Präsident René Hecht und ergänzt: "Schlussendlich war die Einstellung der Saison unumgänglich." Eine angedachte Saisonverlängerung bis in den Mai, Juni hinein scheiterte unter anderem an der Infrastruktur. Einige Sporthallen werden inzwischen als Impfzentren genutzt.

Hintergrund Auch nach der Einstellung des Spielbetriebs sollen alle Volleyballerinnen und Volleyballer im Sommer unter Wettkampfbedingungen "Verein-t zurück" auf das (Freiluft)-Feld zurückkehren können. Hierfür hat der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) einen Baukasten entwickelt, der für alle Landesverbände eine mögliche Spieloption- sowie Variante für eine Rückkehr im Sommer darstellt. Dabei sind [+] Lesen Sie mehr Auch nach der Einstellung des Spielbetriebs sollen alle Volleyballerinnen und Volleyballer im Sommer unter Wettkampfbedingungen "Verein-t zurück" auf das (Freiluft)-Feld zurückkehren können. Hierfür hat der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) einen Baukasten entwickelt, der für alle Landesverbände eine mögliche Spieloption- sowie Variante für eine Rückkehr im Sommer darstellt. Dabei sind die Spielformen unterschiedlich. Gespielt wird nach Hallen-Regeln und mit mindestens vier Spieler*innen auf dem Feld. "Uns war wichtig, dass man gemeinsam mit den Landesverbänden eine Alternative anbietet, die zwar keinen Einfluss auf die sportlichen Ergebnisse der Hallen-Saison hat, aber dennoch eine Möglichkeit ist, um als Volleyball-Team gemeinsam spielen zu können", sagt DVV-Präsident René Hecht. Gleichzeitig appelliert er an alle Mitglieder, ihren Vereinen treu zu bleiben und sich nicht von ihrem Sport abzuwenden: "Der Schutz aller Spieler*innen und deren Angehörigen hat natürlich oberste Priorität. Wir sind aber davon überzeugt, dass mit entsprechenden Hygienekonzepten der Sport auch im Amateurbereich möglich und ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft ist."red

Wer sich umhört, stellt fest: Die Vereine aus den 3. Ligen haben Verständnis für den Cut. Mehr noch: Sie sind ausgesprochen froh, dass die Warterei ein Ende hat – und Klarheit herrscht. "Diese Entscheidung war längst überfällig. Es geht hier bei uns nicht ums Geld, da hängen keine Existenzen dran. Wir dürfen daher die Gesundheit der Spielerinnen nicht unnötig aufs Spiel setzen", sagt Thomas Schwinn, der Abteilungsleiter des TV Lebach, gegenüber der "Saarbrücker Zeitung". Genauso sehen es andere Klubs wie die VSG Saarlouis und der VC Offenburg: So traurig und hart es auch sei: "Es war absehbar. Wir finden die Entscheidung alternativlos und zu 100 Prozent richtig", teilt der VCO auf seiner Facebook-Seite mit. Auch Peter Lember, der Trainer des SV Sinsheim, spricht von einer "klugen Entscheidung": "Alles andere hätte keinen Sinn mehr gemacht."

Lember hat jetzt genügend Zeit, die Kaderplanung für die neue Saison voranzutreiben. In Einzelgesprächen am Telefon will der 58-Jährige mit seinen Spielerinnen besprechen, was sie vorhaben und ihre sportliche Zukunft ausloten. Der Trainer ist guter Dinge, dass die Mannschaft zusammenbleibt. "Es ist schade, dass die Spielerinnen in dieser Saison für ihren Invest nicht belohnt wurden. Aber ich denke, sie werden weiter Vollgas geben", erklärt der Coach. Er selbst wird das Team nach wie vor unterstützen, zusammen mit Alexander Koch steht er als Trainer auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite. Die "Ladys" aus Sinsheim, sie sind dem Mann aus Ilvesheim ans Herz gewachsen: "Ich mag den Ehrgeiz, den sie haben. Sie hauen alles raus, was sie können. Und sie haben immer noch Potenzial." Diese Möglichkeiten sollen sie in der Spielzeit 2021/22 entfalten – Lember kündigt eine intensive Vorbereitung an: "Es wird viel Schweiß fließen, aber auch lustig sein." Derzeit halten er und seine Spielerinnen sich mit Workouts, mit Cybertrainings an Dienstagen und Donnerstagen, fit.

Was Geschäftsführer Roland Gross freut: dass dem SVS neben Peter Lember voraussichtlich auch alle anderen Trainer erhalten bleiben. So wird Janik Richter weiter die zweite Mannschaft in der Oberliga betreuen, um die "Dritte" kümmert sich Nils Meißner, um die "Vierte" Wolfgang Mai. Die Teams fünf und sechs liegen in den bewährten Händen von Peter Pfister und Waldemar Borgert. Michael Rossel und René Maiz bringen die Herren auf Vordermann – Rossel als Coach der SpG Sinsheim/Helmstadt 1, Maiz als Trainer der SpG Sinsheim/Helmstadt 2.

Um weitere Details zu klären, möchte sich Gross mit den acht Trainern in den nächsten Tagen zu einer Trainerkonferenz treffen – in der Realschulhalle, von Angesicht zu Angesicht. Seine Anfrage wird von der Stadt derzeit geprüft. "Wenn ich alle Verordnungen richtig studiert habe, müsste das mit dem entsprechenden Hygienekonzept erlaubt sein. Mir ist das persönliche Gespräch bei einer solchen Konferenz jedenfalls lieber", sagt Gross. Dass derartige Versammlungen möglich sind, hat der Nordbadische Volleyball-Verband (NVV) mit seinem Verbandstag vorgemacht.

Ein Thema der Konferenz soll die Jugend sein. Sie trifft die Pandemie besonders hart. "Für die Jugend ist es eine Katastrophe. Da gehen uns ein, zwei Generationen verloren – nicht nur im Volleyball, auch in anderen Sportarten", sagt Wolfgang Mai. Sportlich tut dem Trainer vor allem die vierte Mannschaft leid. Sie hat in der Bezirksliga 1 alle ihre vier Spiele gewonnen, alle klar mit 3:0. "Sie wäre aufgestiegen", ist Mai überzeugt und bedauert: "Sie hatte schon im letzten Jahr mit der Quotientenregelung Pech."