Hand in Hand nach oben: Am 18. April 2009 feierte der SV Sinsheim den Bundesliga-Aufstieg. Foto: Archiv

Von Eric Schmidt

Sinsheim. Jürgen Vorsatz kann sich noch gut erinnern. Wie souverän die Mannschaft damals auftrat. Wie sie nach dem ersten auch den zweiten und dritten Satz gewann. Und wie Chefcoach Rudi Sonnenbichler zur Feier des Tages in bayerischer Tracht, mit Hut und Lederhose, auf der Trainerbank saß. "Es war schon etwas Besonderes", sagt Vorsatz, der Co-Trainer von einst, heute.

Heute, das ist auf den Tag genau zehn Jahre später. Am 18. April 2009 feierten die Volleyballerinnen des SV Sinsheim den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Mit dem 3:0 gegen die DJK Augsburg-Hochzoll hatten die Kraichgauerinnen auch ihr letztes Spiel gewonnen, das insgesamt 18. in Folge. Die anschließende Party ging als "rauschende Ballnacht" in die Vereinsgeschichte ein. Die Realschulhalle, sonst ein eher nüchterner Bau, glich einem Tollhaus. Die Fans bejubelten ihr Team mit stehenden Ovationen, auch Sponsor Norbert Axmann und Oberbürgermeister Rolf Geinert applaudierten. Der OB kam nicht mit leeren Händen zum Zweitliga-Meister - und überreichte Abteilungsleiter Heinz Stegmaier ein Kuvert: "Da ist ein Scheck drin."

Hintergrund Aufstellung 1 Franziska Bremer Außenangriff 2 Monica Moraru Zuspiel 3 Anne Vorsatz Außenangriff 4 Kathrin Neumaier Außenangriff 7 Alina Bondar Außenangriff 8 Jule Schneider Libero 9 Nora Götz Mittelblock 10 Luise Mauersberger Diagonal 11 Natallia Antanovich Mittelblock 12 Kelly Verboom Zuspiel 13 [+] Lesen Sie mehr Aufstellung 1 Franziska Bremer Außenangriff 2 Monica Moraru Zuspiel 3 Anne Vorsatz Außenangriff 4 Kathrin Neumaier Außenangriff 7 Alina Bondar Außenangriff 8 Jule Schneider Libero 9 Nora Götz Mittelblock 10 Luise Mauersberger Diagonal 11 Natallia Antanovich Mittelblock 12 Kelly Verboom Zuspiel 13 Julia Prus Diagonal Betreuer Rudi Sonnenbichler Trainer Jürgen Vorsatz Co-Trainer Martin Fuchs Manager Marco Bührer Physiotherapeut

[-] Weniger anzeigen

Dass überhaupt gefeiert werden konnte beim Saisonfinale, danach hatte es zu Rundenbeginn nicht ausgesehen. Drei der ersten fünf Spiele gingen verloren, mit 4:6 Punkten hielt sich der SVS mehr unten als oben auf. Trainer Bertram Beierlein gab entnervt auf und legte sein Amt nieder. Heinz Stegmaier, dem "Mister Volleyball" des Vereins, blieb keine andere Wahl, als für Ersatz zu sorgen. Er nahm Kontakt zu Rudi Sonnenbichler und Jürgen Vorsatz auf. "Für mich war klar: Es geht nur mit Rudi zusammen", sagt Vorsatz und grinst: "Ich war damals weit weg vom Volleyball. Ich wollte eigentlich mit Triathlon anfangen." Es kam anders, und Vorsatz kümmerte sich um den "Triathlon" Schmettern, Baggern, Blocken.

Sonnenbichler und Vorsatz, die sich lose über ihre Frauen gekannt hatten, ergänzten sich bestens. Hier "der brummige Bayer", wie Stegmaier Sonnenbichler nannte, dort der lächelnde Sachse Vorsatz, der für gute Laune sorgte und rote Rosen mit ins Training brachte. Hier der gestrenge Chefcoach, dort der lockere Assistent mit seinem heiteren Ernst. "Es ist eine kongeniale Verbindung", erklärte Heinz Stegmaier damals. Der Erfolg gab ihm Recht: Sonnenbichler & Vorsatz machten aus der Girl Group die First Ladys, die das Feld von hinten aufrollten und von Sieg zu Sieg eilten.

Weitere Väter des Erfolgs: Heinz Stegmaier und Norbert Axmann. Stegmaier war der stille Macher im Hintergrund, Sponsor Axmann der Freund und Gönner, der nicht nur Applaus spendete. Er war es auch, der dem Verein nach 16 Jahren 2. Liga ein Ultimatum stellte: "Entweder Ihr steigt bis ins fünf Jahren auf oder ich steige aus."

Was die Mannschaft betrifft, so zeichnete sie sich mit Klasse und Spielwitz aus. "Wir hatten richtig gute Spielerinnen", blickt Jürgen Vorsatz zurück. Julia Prus, für viele Jahre das Gesicht des Teams, punktete wie Luise Mauersberger auf der Diagonalposition, im Außenangriff ließen es Franziska Bremer, Kathrin Neumaier und Anne Vorsatz krachen. Als Libero stürzte sich Jule Schneider in die Arbeit, für das Zuspiel waren die internationalen Fachkräfte Kelly Verboom (Niederlande) und Monica Moraru (Rumänien) zuständig.

Trainiert wurde das Team von Jürgen Vorsatz und Rudi Sonnenbichler (rechts). Foto: Archiv

Einige Spielerinnen von damals sind dem SV Sinsheim und dem Volleyball bis heute verbunden. Nora Götz, die inzwischen Nora Krebs heißt, kommt mit ihren Kindern gerne als Zuschauerin in die Halle, genauso wie Alina Schaa, gebürtige Bondar. Natallia Antanovich spielt sogar noch mit beim SVS. Eine "Oma" sei sie, hatte sie vor zehn Jahren nach dem Aufstieg gesagt. So gesehen, ist die 40-Jährige nun eine "Uroma", die den Gegenspielerinnen das Fürchten lehrt. Ebenfalls noch aktiv sind die beiden Trainer. Rudi Sonnenbichler hat sich voll und ganz dem Sitzvolleyball verschrieben und trainiert Anpfiff Hoffenheim, Jürgen Vorsatz ist nach mehreren Comebacks beim SV Sinsheim neuerdings als Co-Trainer für die deutsche SitzvolleyballNationalmannschaft der Frauen im Einsatz. Zusammen mit Christoph Herzog bereitet er das Team auf die Europameisterschaft im Juli in Budapest vor.

Dass sich der SV Sinsheim nicht lange hielt in der Bundesliga, dass er nach drei Jahren Insolvenz anmelden musste und in die Regionalliga abstürzte, hat tiefe Wunden hinterlassen. Sie sind bis heute nicht verheilt. "Schade, schade, schade", sagt Rudi Sonnenbichler. Der 72-Jährige ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Bundesliga machbar gewesen wäre. Bis zu 1600 Schaulustige in der Messehalle 6, dazu eine große Begeisterung - der Standort Sinsheim hatte Potenzial. Mittlerweile ist der SVS ein Drittligist, der durchaus wieder ein Zweitligist sein könnte. Zehn Jahre nach dem Bundesliga-Aufstieg ist der SV Sinsheim Meister in der 3. Liga geworden, verzichtet aber auf den Gang nach oben. "Die Hürden sind zu hoch", sagt der heutige Abteilungsleiter Ralph Lange.

Ob es irgendwann vielleicht doch wieder Zweitliga-Volleyball zu sehen gibt in "Sinse"? Wer weiß. Es soll Spielerinnen geben, die richtig Lust haben auf das Unterhaus.