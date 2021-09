Von Wolfgang Brück

Sandhausen. "Blut im Schuh" betitelte die Rhein-Neckar-Zeitung einen Beitrag über dem im Alter von nur 58 Jahren verstorbenen Werner Habiger. Der damalige Spielertrainer des VfB Eppingen erzählte von einem Martyrium. Bei einem Pokalspiel gegen den VfR Mannheim zog er sich früh eine offene Wunde am Fuß zu – und hielt trotz heftiger Schmerzen bis zum Schluss durch.

Dagegen musste Aleksandr Zhirov vom Platz. Zur Unzeit, wie der Sportliche Leiter des SV Sandhausen Mikayil Kabaca monierte. Schiedsrichter Franz Bokop entdeckte Blut auf der Hose des Russen. Während die medizinische Abteilung die Risswunde am Ellenbogen versorgte, erzielte der FC Ingolstadt das 0:1, aus dem eine Sandhäuser 0:2-Niederlage wurde.

Zhirov habe schon "fünf Minuten geblutet", empörte sich Kabaca. Aber auf die Idee kam er nicht, sich zu einem günstigeren Zeitpunkt behandeln zu lassen als bei einer Ecke für Ingolstadt. "Der Unparteiische hat korrekt gehandelt", erklärt Heidelbergs oberster Schiedsrichter Hansi Krieg, "wenn ein Spieler blutet, muss er runter – wegen der Infektionsgefahr."

Was Krieg nicht sagt: Erfahrene Schiedsrichter übersehen schon mal eine Verletzung vor einer möglicherweise spielentscheidenden Situation und schicken den betroffenen Spieler erst danach zur Behandlung. Bokop leitete sein erstes Spiel in der Zweiten Liga. Pech war auch, dass die Sandhäuser weiße Spielkleidung trugen. Auf einer dunklen wäre das Blut vermutlich unentdeckt geblieben

Die Wunde ist mittlerweile verheilt. Auch bei Dennis Diekmeier sind die Chancen gut, dass er die Fahrt nach Hamburg zum Zweitliga-Topspiel am Samstag (20.30 Uhr/bei Sport1 im Free-TV) mitmachen kann. In acht Jahren bestritt der Neu-Bammentaler 173 Spiele für den sechsmaligen deutschen Meister. "Das Wiedersehen ist ’was Besonderes für mich", sagt der 31-jährige Kapitän, der von einem Riss des Syndesmosebandes genesen ist.

Dagegen sind Julius Biada und Pascal Testroet eher keine Option für die Startelf. Spielmacher und Torjäger schlagen sich mit Achillessehnen-Problemen herum. Der Zweitligist hat keine Kosten gescheut und mit Josef Wiewel einen Spezialisten aus England einfliegen lassen. Der Therapeut hatte vor ein paar Jahren – mit bis zu vierstündigen Massagen – den Torjäger Andrew Wooten wieder fit gemacht.

Seelenmassage gab es für Cebio Soukou. Der 28-jährige Stürmer feierte in seinem 16. Länderspiel für Benin einen 1:0-Sieg in Madagaskar. Am Montag wollen die Westafrikaner gegen den Kongo den nächsten Schritt Richtung Katar tun.

Hoch motiviert werden in Hamburg auch Christian Kinsombi und Christian-Joe Conteh sein. Kinsombi, seit knapp zwei Wochen 22, trifft auf seinen vier Jahre älteren Bruder David, der beim HSV eine feste Größe ist. Conteh war mal Publikums-Liebling beim FC St. Pauli. Und auch das sollte Ansporn sein: Das Topspiel wird nicht nur von annähernd einer Millionen Fernseh-Zuschauern verfolgt, im Stadion selbst sind 17 950 Zuschauer zugelassen. Die Sandhäuser sind nicht verwöhnt. In den bisherigen drei Heimspielen kamjeweils nur rund die Hälfte der zugelassenen 7 500 Besucher an den Hardtwald.

Die Aussichten, Werbung für das nachfolgende Heimspiel am Samstag in einer Woche gegen den 1. FC Heidenheim zu machen, sind besser, als es auf den ersten Blick scheint. Auch in dieser Saison konnte der einstige Bundesliga-Dino noch nicht überzeugen. Seit dem 3:1-Auftakt-Erfolg in Schalke warten die Hamburger auf einen Sieg, die bisherigen Heimspiele gegen Dresden (1:1) und Darmstadt (2:2) endeten unentschieden.

HSV-Trainer Tim Walter lässt meisten auf Teufel komm raus stürmen. Eine Taktik, die er nicht während seiner Zeit als Spieler der SG Dielheim gelernt hat., Beim abstiegsgefährdeten Verbandsligisten musste Trainer Gerd Dais die Schotten dicht machen. Mehr Offensive wagte der Fußballlehrer erst beim Waldhof, in Nöttingen und dem SV Sandhausen, den er von der Oberliga bis in die Zweite Liga führte, ehe er in seinem vorerst letzten Spiel als SVS-Coach am 18. November 2012 mit dem Mut der Verzweiflung angreifen ließ und nach dem 2:5 beim VfL Bochum nach insgesamt sieben Jahren entlassen wurde.